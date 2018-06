Napsali v zahraničí po Babišově jmenování: Komunistům se otevírá cesta k moci. Protestovalo se

„Jmenování Babiše premiérem znamená, že komunisté, kteří se stavějí proti NATO, budou mít poprvé od revoluce v roce 1989 podíl na vládní moci,“ napsal Reuters s tím, že tisíce lidí proti tomu v úterý v Česku protestovaly. Podle informací ČTK také agentura připomněla, že Babiše kvůli obviněním z korupce vyšetřuje policie a že premiér obvinění odmítá.

Podobně o událostech v Česku informovala agentura AP, která vysvětlila, že Babiš hledá podporu své připravované vládní koalice se sociálními demokraty u krajní levice, tedy komunistů. „Poprvé od sametové protikomunistické revoluce v roce 1989 může mít v zemi oficiální roli komunistická strana,“ konstatovala agentura s tím, že zatím není úplně jasné, co vše komunisté mohou za svou podporu získat, neboť formální dohodu s nimi dosud Babiš neuzavřel.

AP připomněla, že zatímco v ostatních středoevropských zemích prošli komunisté reformací a zapojili se do hlavního levicového proudu, v Česku strana zůstala věrná tvrdé linii. „Tvrdě kritizují NATO a udržují přátelské vztahy s komunisty vládnoucími na Kubě, v Číně a v Severní Koreji. Komunisté také odmítají vysílání českých vojáků do zahraničí, obzvláště v rámci misí NATO do Pobaltí a Polska,“ zdůraznila AP. Poznamenala také, že komunisté trvají na tom, že Rusko žádnou hrozbou není.

Fotogalerie: - Babišův druhý pokus

Fotogalerie: - Proti vládě pod záštitou KSČM

I francouzská agentura AFP si všímá návratu komunistů k moci. „Babiš, bývalý komunista, zamýšlí spoléhat se na podporu 15 komunistických poslanců,“ napsala AFP. Podobně jako další agentury připomněla úterní demonstrace proti Babišovi v Praze a dalších českých městech.

Server německé televizní a rozhlasové stanice MDR označil Babišův koaliční záměr kvůli komunistické podpoře za politicky sporný. Švýcarská agentura SDA ve svém textu vysvětlila, že Babiš původně chtěl vládnout sám, což se mu nepodařilo, proto nyní chystá koalici se sociálními demokraty a s komunistickou tolerancí. Dodala, že vznik vlády, proti které v úterý demonstrovaly tisíce Čechů, je stále nejistý, neboť sociální demokraté do poloviny června rozhodují o koalici ve stranickém referendu.

