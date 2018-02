Náš vztah je chladný. Milan Štěch v ČT vyčítal Zemanovi, co udělal špatně

Nově zvolený prezident Miloš Zeman složí slib do rukou předsedy senátu na začátku března. Předseda senátu Milan Štěch (ČSSD) mu však v souboji s Jiřím Drahošem nefandil a jejich vztah je vypjatý. „Náš vztah je chladný. Zeman akorát snižuje význam ústavních institucí, a to je nebezpečné,“ varoval v pořadu Interview na ČT24 senátor.

Milan Štěch se na inauguraci prezidenta České republiky, která se uskuteční 8. března, celkem těší, je to pro něj prý mimořádný okamžik. „Samozřejmě je pro mě čest, když prezident do ruky senátu skládá slib, a nyní tu funkci vykonávám já,“ dodal. Podle toho, co píší česká média, to ale vypadá, že jeho vztahy s prezidentem Milošem Zemanem jsou spíše vypjaté a zrovna dvakrát se nemusejí. „Začalo to hlavně jeho útoky na vládu, která si vedla tenkrát dobře, zejména útoky na Sobotku. To jsem mu neváhal říct,“ upřesnil s tím, že pak se celá situace začala horšit.

Dále dodal, že jeho cílem je, aby vztahy mezi ústavními institucemi byly především slušné, věcné a pragmatické, to by si podle něj měl uvědomit i současný prezident. „Miloš Zeman opakovaně veřejně před občany prohlásil, že by se druhá ústavní instituce měla nechat vyhladovět,“ připomněl jeho vyjádření Štěch. „Někteří ústavní právníci to dokonce nazvali pokusem o ústavní puč. To, že Zeman snižuje význam ústavních institucí, vede k rozkolísání ústavního systému, a to je nebezpečné,“ upozornil a dodal, že v dobrém nezapomíná na to, že pro nás na přelomu tisíciletí vykonal opravdu velký kus práce.

Dále tak poznamenal, že nejvíce ho na Zemanovi prý mrzí, že své spolupracovníky, které Zeman přivedl na politickou scénu nebo je podporoval, jako například paní Buzkovou, pana Grosse a pana Špidlu, po svém odchodu znectil. „Vrchol ale byl, když založil stranu, která měla být programově orientovaná jako sociální demokracie a měla být její protiváhou,“ řekl a dodal, že nyní je jejich vztah opravdu chladný, ale jsou schopní spolu komunikovat.

Bohuslav Sobotka svého času o Štěchovi hovořil jako o kandidátovi na prezidenta, ten prý o kandidatuře ale vůbec neuvažoval. „Rozhodně ne, ještě když vidím, co vše se kolem volby děje. Hodnotovou orientaci mám jinak postavenou. Zajímá mě má rodina a beru ohled na zdraví, tyto funkce jsou náročné,“ upřesnil.

Vyhladovění senátu se prý Štěch neobává, i přestože o senátu hovoří s despektem i předseda SPD Tomio Okamura, který stál mezi nejbližšími u pana prezidenta po vyhlášení výsledků prezidentských voleb a který také hovořil o vyhladovění senátu. „Pan Okamura byl mlčící senátor a nijak výrazně se do práce nezapojoval. Naštěstí Poslanecká sněmovna nemůže rozhodnout o změně ústavního systému v České republice,“ uvedl a dodal, že zejména v této době, kdy se ve sněmovně mohou dát dohromady různá uskupení a mají nápady, jako je vystoupení z NATO nebo z EU, aniž řeknou důsledky, je senát pro Českou republiku velmi důležitý. „Senát je opravdu významná pojistka,“ uzavřel.

autor: nab