Následky po očkování proti covidu? Šéfka obranného spolku promluvila

reklama

„Rozalio znamená pro rodiče lepší informovanost a svobodnou volbu v očkování. Z toho je patrné vlastně to, čím my se zabýváme a kam směřujeme. Za prvé se snažíme rodičům poskytovat ty informace, a to jak informace odborné, to znamená, sdílíme nějaké články, píšeme články, stran vakcinace jak dětské, tak ale i obecně... Ty články směřujeme tak, aby to nebyly nějaké jednostranné články, protože na první dobrou najdete články, jak je očkování výborné, jak je bezpečné a že vlastně se dá téměř úplně každému doporučit téměř každá vakcína, když to přeháním. Ale podívejte se, je to tak. A nejsou to ani články, které taky existují – očkování je strašné, prostě zabíjí a jako je to úplně špatně, ale nějaké články, které jsou nějaké širší, přinášejí širší informace a hlavně podněcují ty rodiče nebo lidi, kteří si je čtou, k tomu, aby třeba dál přemýšleli, aby si něco dohledali. Aby viděli, že ty věci nejsou vůbec jednoznačné, že ten přístup k nim je různý, že je hrozně důležitý i ten přístup individuální,“ zmínila Suchánková.

„Přinášíme také informace právní, aby ti rodiče věděli, jaká mají práva a že i když je očkování povinné u nás, že se oni můžou rozhodnout, takže v tom je podporujeme a v tom vlastně podporujeme jejich rodičovské kompetence, aby věděli, co a jak. A pak máme tu linku ještě druhou, a to znamená nějakým způsobem ovlivňovat ten systém, který tady je, protože my, když jsme před 20 lety Rozalio zakládali, tak naše hlavní myšlenka byla, že změníme povinné očkování v dobrovolné. Brzy jsme zjistili, že to je teda opravdu běh na dlouhou trať, a tak se zatím v tom systému snažíme jakoby ukrajovat takové malé kousky, jako třeba to, že už děti můžou jezdit na školu v přírodě bez řádného očkování. To se povedlo po těch letech prosadit, takže i po té stránce legislativní nějakým způsobem se snažíme na tom pracovat. A to je jak ta povinnost, tak potom vlastně nějaká pomoc po případné újmě, po očkování,“ sdělila Suchánková.

A jaké je postavení těch, kdo jsou v souvislosti s očkováním postižení? Je vůbec v České republice možné, aby pojištěnec dosáhl na prokázání příčinné souvislosti mezi svými problémy a povinným očkováním?

Anketa Koho budete volit v eurovolbách? Vládní stranu či hnutí 1% Opozici zastoupenou v Poslanecké sněmovně 27% Opozici bez zastoupení v Poslanecké sněmovně 69% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 2617 lidí

„Ještě nedávno tvrdila šéfka SÚKL poslancům, že u nás nemáme žádný vážný následek po očkování proti covidu. Co říkáte na takové lhaní vůči veřejnosti od státu? Každé očkování má přece svůj bezpečnostní profil včetně nežádoucích účinků. Je Česká republika v tomto popírání unikátní?" zeptal se následně moderátor Suchánkové.

„Určitě nějaká specifika máme, ale úplně ojedinělí nejsme. Je hrozné zmatení pojmů mluvit o očkování obecně, protože prostě to je tak široká škála té nabídky, že měli bychom se bavit o tom kterém očkování, třeba proti koronaviru, nebo očkování proti tetanu, očkování proti žloutence typu A nebo typu B. Vlastně každé to očkování je nějakým způsobem specifické a vlastně bylo by dobré mluvit o tom jednotlivě, s rozlišením. Takže to je jedna věc, proč vzniká to veliké zmatení pojmů.

Ale jinak, obecně – očkování je vlajkovou lodí západní medicíny. Západní medicína, intervenční medicína, která prostě teď působí – prostě teď intervenuju, máte nějakou nemoc, tak teď ji musím jako vyřešit. A nekouká na člověka z nějakého komplexního hlediska. Prostě bojujeme proti nemocem. Je fakt, že jestli někdo umí nejlíp člověka opravit a zachránit, tak to je západní medicína. To já si myslím, že teda je její tady postavení – ale bohužel, ona opanovala jakoby celý ten prostor péče o zdraví,“ sdělila Suchánková.

Psali jsme: Kauza „fašista Okamura“. Bartošek vyveden z omylu Petr Bystroň: Le Penová hledala záminku. Žádná katastrofa, partnerů je dost „Zakázáno to říkat.“ Ale Vitásková to Rajchlovi řekla, musela 21. týden na trhu pohonných hmot ČMKB

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE