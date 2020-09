Nástupce Prymuly: Lidé nedodržují hygienu, proto se virus šíří tak rychle. Ruce, roušky, rozestupy

reklama

Podle vládního epidemiologa Romana Chlíbka je cílem vlády udržet počet nakažených do jednoho tisíce za den. Momentálně to jsou 3 tisíce za den a to je podle epidemiologa příliš vysoké čšílo, které představuje riziko pro český zdravotnický systém.

„Protože je nejvyšší čas, aby si lidé uvědomili, že tady už skončila legrace, že už je to vážná věc. Řada lidí to onemocnění bagatelizuje. Myslí si, že ta opatření nejsou důležitá. A taky to podle toho vypadá. Řada lidí je i zcela ignoruje, vědomě porušuje a ještě se tím málem chlubí na sociálních sítích. Pokud taková jednoduchá opatření nezačneme dodržovat, tak se to skutečně může rozjet do nebývalých rozměrů. Proto je důležité, aby si lidé uvědomili, že toto může pomoci. To, že se to šíří, je dáno tím, jak se domnívám, že řada lidí to skutečně nedodržuje,“ zlobil se vládní epidemiolog v rozhovoru pro Český rozhlas.

Za pozornost stojí, že na 20 procent nových případů se objevuje ve školách, proto už mají děti, žáci a studenti od druhého stupně základní školy výš nařízeno nosit roušky i ve třídách. Dalším velkým zdrojem nákazy jsou zábavy v nočních klubech. Pokud se bude epidemiologická situace dál zhoršovat, kluby a restaurace mohou dostat nařízeno zavření podstatně dřív než o půlnoci, jak je tomu dnes. Kupříkladu v 6 večer.

Vláda prý nechce restaurace zavřít úplně, jen chce omezit možnost šíření nákazy. Podle Chlíbka je ale na místě omezit různé semináře, školení a pokud je třeba něco takového absolvovat, tak pouze on-line.

Pokud se nebude situace zlepšovat, dojde možná i na to, že se opět omezí účast diváků na sportovních akcích.

Psali jsme: Langšádlová se snažila ugrilovat Babiše na dezinformacích o covidu-19. A takto vše dopadlo Komunista Dolejš ke koronaviru: Musíme se naučit ohleduplnosti Covid je závažná nemoc podle tří čtvrtin Čechů, podporují roušky Pospíšil (TOP 09): Vizitka Babiše, který vsadil na taktiku - do voleb jen PR gesta a po volbách potopa…

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.