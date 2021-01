Naštval vás Babiš, že nemůžete na hory? Přečtěte si slova hlavního epidemiologa IKEM

Vláda Andreje Babiše (ANO) oznámila další zpřísnění opatření. Podle hlavního epidemiologa IKEM je toto zpřísnění v pořádku. Rozhodl se všem vysvětlit, proč tomu tak je, především lidem, kteří vládní opatření obcházejí. Pokud vládě ANO a ČSSD něco vyčítá, pak je to nedostatečné vysvětlování toho, co se v naší zemi opravdu děje. Důrazně odmítl debaty o tom, zda lidé umírají na covid, či jen s covidem. Realita je podle něj následující...

Vláda oznámila, že místo rozvolňování protikoronavirových restrikcí přijde jejich další zpřísnění a hlavní epidemiolog IKEM Petr Smejkal dal v rozhovoru pro DVTV najevo, že od kabinetu čekal víc.

„Chybělo mi tam to zdůvodnění, proč se vlastně takhle mění kurz,“ prohlásil Smejkal.

Lidé by podle něj měli vědět, že v České republice přibývá nákaz koronavirem způsobených britskou mutací viru a stejně tak by měli vědět, že v Česku není dost vakcín, které jediné představují skutečnou cestu z pandemie. A k tomu všemu jsou významně zaplněné nemocnice, což je problém.

„Reprodukční číslo nám roste, i když jsme nerozvolňovali. To je především kvůli tomu, že tady máme mutace,“ zdůraznil.

Současně apeloval na lidi, aby nosili respirátory. S ohledem na nakažlivější mutaci už roušky k utlumení epidemie nestačí. Až do doby, než bude dostatek vakcín, je třeba využívat respirátory. „Nejdůležitější z toho je to očkování,“ zdůraznil Smejkal.

Poté se snažil vysvětlit, že představa, že stát bude před virem chránit jen rizikové skupiny a ostatní lidé budou žít normálně, je lichá. „To je z praktického hlediska strašně proveditelné. To si myslím, že je lepší cesta ty rizikové skupiny co nejrychleji proočkovat,“ zdůraznil.

Osobně by se nechal očkovat jen vakcínami, které schválí Evropská léková agentura. Bez tohoto schválení by se prý nedal očkovat ruskou nebo čínskou vakcínou.

Důrazně odmítl rozlišovat, kdo v Česku umírá na covid a kdo s covidem.

„Když se podíváte na ten počet lidí, kterých tady zemřelo nejvíc od druhé světové války. Tady je ještě hodně lidí, jejichž příčinou smrti byl covid, ale my to nevíme, protože zemřeli doma,“ konstatoval Smejkal. „Je evidentní, že tu zemřelo podstatně víc lidí než v předchozích letech,“ zdůraznil. „Ti lidé, kteří dostali covid a měli i spoustu dalších komorbidit, tak oni by tady byli déle, kdyby nedostali covid,“ popisoval dál situaci Smejkal.

Důrazně varoval, že kdyby vláda nepřijala opatření, jaká přijala, úmrtí by bylo ještě mnohem víc.

„Lidé by sami udělali takový svůj malý domácí lockdown, protože kdyby viděli kolem sebe umírat lidi, tak se zavřou a nebudou chodit do práce. To by se stalo i bez těch vládních opatření. Někdo se o to pokoušel, ale teď už je jasné, že tento přístup přinesl daleko víc mrtvých,“ poznamenal Smejkal.

„To, co mně vadí, že jsme si nevzali za své, jako v okolních zemích, že to není o mně. Když to dostanu já, tak to třeba přežiju, ale jsme zdrojem smrtícího viru, kterej zabije někoho jiného,“ rozvedl svou myšlenku epidemiolog.

„Zeptejte se těch nemocných na kyslíku v nemocnicích, co je pro ně důležitější. Svoboda, nebo zdraví? Myslím, že většina z nich vám řekne, že zdraví. A jestli někomu připadá, že nepojede na týden do hor, že to je šílený omezování svobody, když tím zachráníme několik lidských životů, tak o čem se tady bavíme,“ kroutil hlavou Smejkal.

