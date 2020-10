Naštvaný restauratér na plná ústa. Nemocný Zeman, Babiš na Krétě. Promyšlenost kroků je nulová

reklama

Hostem v pořadu Kapitola byl restauratér Jan Horešovský. „Přežije gastrosektor rok 2020?“ zeptal se na úvod moderátor Jan Palička. Není na to příliš jednoduché odpovědět. V centru Prahy jsou prý restaurace, které nemají hosty a nemají tedy šanci přežít, jelikož i jejich nájemní smlouvy jsou nastaveny na předkovidovou situaci.

„Pak jsou restaurace, které docela dobře fungují a jsou někde na periférii a tam se těm lidem vyplatí seběhnout ze svého bytu dolů do restaurace, která je v bloku a dát si pivo a guláš, tak tyto restaurace jsou na tom jinak než některé jiné,“ nastínil situaci Horešovský a doplnil, že nejhůře jsou na tom restaurace, které prodávají zážitek, což právě nabízí jeho podnik. „My nejsme veřejně stravovací podnik, který krmí lidi, ale pracujeme s tím, že prostě si k nám přijdou užít skvělou kuchyň, skvělé víno, dobrý servis a příjemnou atmosféru, takže nás nezachrání ani okénko ani žádné takové věci,“ doplnil smutným hlasem.

Moderátor se dále hosta zeptal na to, jak probíhal ten půl rok od prvního uzavření restaurací, zda tam byly očekávání, že to bude dobré či nikoliv.

„Jistě si vybavíte, že v létě jsme byli best in covid, to znamená, že jsme byli v pohodě, tedy my ne, my jsme to věděli, že to přijde a věděla to spousta oborníků, akorát jsme byli ujišťováni z médií, která přenášela vládní informace, že je všechno v pořádku, takže my jsme překvapení nebyli, že to přišlo a popravdě řečeno, celá ta jarní anabáze s tím covidem nám v podstatě přineslo hodně dobrého, ne v tom smyslu, že bychom vydělali peníze, ale přinesla nám zjištění, že se musíme na ty věci dívat jinak, že musíme vymýšlet nové produkty, že musíme pracovat jinak se zákazníkem, že musíme měnit úhly pohledu na standardní věci, takže pokud se ptáte na to přežití té gastronomie, nepochybně bude mít jinou podobu, některé subjekty tam nebudou, vzniknou možná nové služby, nové formy prodejů a podobně. Nepochybně pořád bude existovat to, že si budete chtít jít užít do restaurace víno, jídlo, ale možná těch lidí nebude tolik a vedle toho budou muset být ještě jiné aktivity, ale celá ekonomika té věci a to fungování se promění,“ uvedl restauratér.

Hlavní problém vidí ten, že se mluví o velkých pomocích ze strany státu. „Já to vnímám zatím spíš o prázdnosti slov než obsahu,“ myslí si Jan Horešovský. „Věří vůbec lidé z gastrosektoru vládě v tom, že je schopna pomoct tomu sektoru nebo že to dopadne tak, jak nám vzkázal prezident Zeman, že neschopní ať si zkrachují, byť tedy neschopnost se projevuje v tom, že nejsou sami schopni ovlivnit, kdy mají zavřeno a co je čeká?“ zeptal se Jan Palička.

„Tak možná je pan Zeman podle mě nemocný člověk, který je naprosto odtržený od reality, tak jeho slova nemají žádnou cenu. Kdo se chce naštvat, se naštve,a to je tak celý,“ poznamenal. Co se týče vlády, tak ta je prý nedůvěryhodná a není schopná dokázat, že to, co říká, je pravda. „Premiér, který má jít do karantény, to odmítne, jel na Krétu, když všem ostatním říkal, že mají sedět doma, máme ceremoniál na Hradě, který prostě bude, ačkoliv první, co by měl někdo rozhodnout, by bylo to, že nebude, ale najednou má vláda pro to spoustu omluv. Lidi jí prostě nevěří, a proto se nedivím, že chodí po ulici a dělají si co chtějí,“ dodal.

V naříkání si na vládu restauratér pokračoval. „Promyšlenost těch kroků je nulová. Vše se to podle mě odvíjí od toho, že pan premiér se obklopil lidmi, kteří na sebe nechají řvát a podle toho to rozhodování vypadá. Vždyť víme, jak to bylo, když pan ministr Adam Vojtěch chtěl vyhlásit nějaké opatření, které zpětně všichni chápou jako rozumný a hned se to změnilo, protože se to nelíbilo někomu. Podle mého názoru tato vláda ztratila právo na existenci, protože vláda je od toho, aby nezasahovala do jejich svobod, a pokud musí, což je tento případ, tak aby to dělala způsobem, který je s nimi schopna komunikovat a způsobem, který je co nejmíň poškodí a myslím si, že to takhle neprobíhá,“ vyčetl.

Co se týče nových cest v gastronomii, tak Horešovský pověděl, že oni sami jdou naproti hostům, že se nemohou spolehnout na výdejní okénko. „My obchodujeme se zážitkem, to v tom okénku se jaksi ztrácí, ale vaříme dobře a jsme schopni to těm lidem nabídnout, takže jim to zaprvé roznášíme po okolí vlastníma silama. Zadruhé, protože jsme vinný bar a vlastně naši hosti chodí k nám třeba na oběd s tím, že si dají skleničku vína, takže jsme začali lahvovat do malých dvoudecilitrových lahviček s korunkovým uzávěrem. Odneseme jim to s tím obědem, takže oni v takové improvizované podobě jsou si schopni užít to naše jídlo, být třeba v kanceláři nebo jinde, a to jsou prostě ty cesty, že my musíme vymýšlet, jak těm lidem nabídnout něco atraktivního, abychom získali tu jejich věrnost nebo abychom si ji potvrdili, aby nás pořád měli rádi,“ dodal. Provozují též službu Rádce, jelikož jsou vinný bar, mají tisíc vín na lístku a když k nim přijde host, tak poradí someliér. Nyní provozují videocally s lidmi, kteří si mohou popovídat s tím someliérem a to víno jim tedy mohou ukázat na telefonu.

