Naučí je to někdo? Dvojčata, Afghánistán, Irák, Libye. Na co v českých školách čas nezbude…

Pro řadu žáků už jsou válka v Aghánistánu či Iráku historií, která se stala kdysi dávno, ještě než se narodili. Přitom se jedná o události, které svět ovlivňují dodnes. Začínající pedagogové si stěžují, že jim nezbývá čas na to, aby školou povinné poučili o komunismu. Ten jim ale co chvíli připomíná ČT i jiná média. Ale kdo je poučí o tom, co se stalo nedávno před jejich narozením?

reklama

Anketa Má cenu pořádat demonstrace proti vládě? Má to cenu 95% Nemá to cenu 3% Vláda je dobrá, netřeba demonstrovat 2% hlasovalo: 17366 lidí

Dotyční… mají pravdu. Dějiny běží dál, školní docházka zůstává dlouhá stále stejně. A skutečně, na moderní dějiny dojde letem světem až v době, kdy většina zodpovědnějších žáků řeší spíše svou další budoucnost na vysoké škole, ti méně zodpovědní pak řeší finanční náročnost alkoholu (nebo jiných drog), případně problémy sexuálního charakteru. A utrpení disidentů, rok 1968 či Charta 77 je nezajímá tak, jako idealistického učitele planoucího předat své vědomosti a zejména silný cit pro morálku.

Nicméně, ve výuce dějepisu je zde ještě palčivější problém. Totiž absence výuky současných dějin. Považte. Vychodit základní a střední školu trvá třináct let. Do školy se nastupuje v šesti letech. Jinými slovy, na školách jsou teď děti narozené po jedenáctém září a v drtivé většině i po druhé invazi do Iráku. Učí je někdo, jak hluboce tyto události formovaly dnešní svět? Co k nim vedlo? Vědí vůbec, kdo to byl Usáma bin Ládin nebo Saddám Husajn? Vzpomínají si na bombardování Libye? Arabské jaro? Ví, jakou roli v těchto věcech sehrály Spojené státy? O Jugoslávii raději ani nemluvě…

Fotogalerie: - Nepal uhlí, pal skéro

Komunismus starého třídního typu je v Česku bezpečně mrtvý. Je mrtvý tak bezpečně, že začaly povstávat ideje jemu podobné, ovšem bez toho, že by se jim říkalo komunismus a jejich zastánci, narození těsně před revolucí nebo až po ní, se diví, za co jim vlastně staršinové nadávají. Přesto se jedná o stále nosné (případně i výnosné) téma. Každý rok Česká televize připomíná Pražské jaro, invazi vojsk Varšavské smlouvy, 17. listopad 1989, případně jiná menší výročí. Jinými slovy, kdo se ve škole o těchto událostech neučil, ten na ně stejně v mainstreamových médiích narazí, spolu s rozbory, vzpomínkami a výpověďmi pamětníků.

Naopak výše zmíněné porevoluční události dostanou sotva zmínku. Žádné svoje výročí v českém kalendáři nemají, byť se jich ČR účastnila. Přitom jejich reflexe by byla nanejvýš potřebná. Ovšem řadě současných či vysloužilých politiků by nebyla příjemná, nemluvě o některých médiích. A tak nám pomalu vyrůstá generace, která sice dobře ví (nebo si myslí, že dobře ví), co to byla StB, ale nemá ponětí, co bylo bombardování Fallúdži nebo jaká byla národnost teroristů z jedenáctého září. A ve volbách pak bude rozhodovat o našem dalším směřování a zahraničně politické orientaci. Koneckonců, někteří z nich rozhodovali už teď.

Autor je redaktor ParlamentníListy.cz

Psali jsme: Fiala si polepšil. Už je na tom stejně špatně jako ostatní Budoucím prezidentem bude muž. A Stropnický to nebude. Plesl už tuší Uniklo ven. Zeman udělí státní vyznamenání in memoriam Ivaně Trumpové Rychlejší než pošta. Někteří novináři o exekuci Babiše věděli ještě dříve, než si vybral schránku

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.