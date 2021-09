Ne, Rusnoku, to bude peklo na zemi. Zdražování? Prý hrozí ještě horší věc

reklama

V Česku zdražuje téměř vše a hned tak se to nezmění. Ekonomové se shodují v tom, že lidé další zdražování ještě pocítí, až jim přijdou účty za energie. Inflace vystoupala ke 4 procentům. Fakticky to znamená, že ten, kdo má v bance uloženo sto korun, inflace mu v růstu cen 4 koruny ukousne.

Česká národní banka dlouhodobě usiluje o to, aby se inflace pohybovala jen okolo 2 procent a pokud letí nahoru, centrální banka může reagovat zvýšením úrokových sazeb. To zdraží půjčky i hypotéky a může to zbrzdit další růst cen. Bývalý ředitel Komerční banky a investor Radovan Vávra však varuje, že pokud ČNB úrokové sazby opravdu zvýší, ekonomice ve skutečnosti uškodí.

„Zpomalíme si růst. Máme korunu, ne euro. A ta v reakci na růst sazeb jednoznačně posílí. Nejsou čipy, není nic, lidé nechtějí pracovat a my v téhle situaci jdeme polít ekonomiku ledovou vodou. Zvýšením sazeb se rozpoutá peklo na zemi,“ zaznělo od Vávry v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

Celý svět chce znovu roztočit kola ekonomiky, po covidové době chce dohnat ztráty, znovu vyrábět a prodávat své zboží. To vyvolalo velký hlad po surovinách i po zaměstnancích. Obojího je nedostatek, což v konečném důsledku cenu vyrobeného zboží zdražuje. A zvýšení úrokových sazeb tady ke snížení cen nepomůže. Tak to vidí Radovan Vávra.

Počítá s dalším růstem inflace na 5 až 7 procent a tuto hladinu nepovažuje za nebezpečnou. Nebezpečí vidí v něčem jiném. „Taková inflace nás nejde zabít. Zabije nás nekompetentní reakce na ni. Důležité je, abychom nebyli překvapováni,“ upozornil Vávra.

„Spousta nemovitostí byla nakoupená za hypotéky, které si lidé vzali ze všech sil a s vypětím široké rodiny. Ale napočítali si splátky tak, že jim vychází při nízkých úrokových sazbách. Ale až jim ČEZ v tom vysněném bytě zdraží elektřinu, což se stane třeba už zítra, až jim ČNB způsobí, že jim komerční banka přepočítá splátku hypotéky, tak v těch rodinách nastane ouvej. Mohou si sehnat druhé zaměstnání a snad to přežijí,“ rozvedl svou myšlenku investor.

Poté ještě jednou zopakoval, že když ČNB, v jejímž čele stojí expremiér Jiří Rusnok, zvedne úrokové sazby, českou ekonomiku to ovlivní mnohem míň, než situace v Německu nebo v Číně. Česká ekonomika je podle Vávry natolik otevřená, že ji zásadně ovlivňuje to, co se děje v Berlíně a v Pekingu.

„Jo, jo, my jsme nešťastná ekonomika. Václav Klaus to myslel dobře, když nás otevřel světu. Obří problémy s korunou jsme v devadesátkách přežili. Ale už navždy se o tom, co se v Česku stane, rozhoduje v Německu, v Číně. Těch lodí z Číny k nám příští rok doplave ještě míň a my jsme se všichni těšili, že se to vyřeší. Bojovat proti monstru změnou úrokových sazeb je naivní,“ konstatoval.

