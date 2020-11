Nebudu sprostej, řekl plukovník Šlachta. A veřejně pohrozil před 300 lidmi

reklama

Anketa Jste pro otevření obchodů a restaurací? Ano 58% Ne 42% hlasovalo: 16330 lidí



Obžaloba tvrdí, že k Rittigovi putovalo přes karibskou firmu 17 haléřů z každé jízdenky, kterou firma Neograph vyrobila pro dopravní podnik.



Senát Městského soudu v Praze dospěl k závěru, že skutky popsané v obžalobě nejsou trestnými činy. „Dokazováním nebylo zjištěno, že by inženýr Dvořák zjednal Neographu výhodnější podmínky na úkor ostatních,“ rozhodl soudce Petr Hovorka. Státní zástupce se proti rozsudku odvolal.

Fotogalerie: - Policejní mise do Srbska

Šlachta vnímá pozitivně alespoň to, že se takovéto případy medializují.



Zhodnotil i žalobu někdejšího náměstka pražského vrchního státního zastupitelství Libora Grygárka, který ji na něj podal za, podle Grygárka lživá, tvrzení v knize Třicet let pod přísahou. Tu právě Šlachta vydal.



„On pan Grygárek neví, že to prosere? Až se stane, chtějte po něm velké odškodnění!“ sneslo se v jednom z dotazů na Šlachtu. Ten zmínil, že dostává podporu a začíná se na spor „těšit“. „Nechci být vulgární, nebudu vulgární, nebudu sprostej, ale těším se,“ zhodnotil.



Grygárek s žalobou na Šlachtu přišel podle serveru Česká-justice.cz poté, co Nejvyšší soud v Brně odmítl v půlce září stížnost nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana proti zastavení jeho stíhání. „Žalovaný napsal knihu bez dodržování jakýchkoli zákonných, ale i morálních pravidel, aniž jakkoliv zohlednil známé výsledky trestního řízení. Nejenže v knize publikuje neveřejné údaje z trestního spisu, ale navíc vytváří další fabulace, čímž újmu způsobenou žalobci jen dále prohlubuje,“ píše se v žalobě. Fotogalerie: - Policejní zátah na migranty

Šlachta ve své knize popsal Grygárkovu kauzu velmi barvitě, i s detaily z vyšetřování. Hovoří o něm i na diskusích. Grygárek přitom čelil obžalobě ze zneužití pravomoci v souvislosti s lobbistou Romanem Janouškem.



Grygárek nyní žaluje Šlachtu kvůli ochraně osobnosti. Vadí mu Šlachtova údajně lživá tvrzení. Podle něj je žaloba již vypracována a podána bude v nejbližších dnech. „Žalované výroky zásadním způsobem zasahují do profesního života žalobce, který působí jako advokát. Poškozeny byly také rodinné a další osobní vztahy žalobce, když tento je soustavně neoprávněně žalovaným obviňován z páchání trestné a jiné protiprávní činnosti, a to i přesto, že byla všechna podezření zákonným způsobem vyvrácena,“ stojí také v Grygárkově žalobě.



Po svém odchodu bývalý šéf Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu není s aktuálním vedením na Ministerstvu vnitra a v čele policie příliš spokojen. „Neslyšel jsem pana Hamáčka, neslyšel jsem policejního prezidenta Švejdara, že by vyzýval své lidi, že by se měla dělat ekonomická trestná činnost, že by se měly dělat věci spojené s dotačními podvody, věci, které možná nesedí těm správným lidem,“ pravil. Prý jej pobavilo, že policisté dostali „odznaky za covid“. Fotogalerie: - Migranti v Bělehradě

Sám by byl pro rázné konání: „Rozpustit policejní prezidium, vyhodit většinu funkcionářů a vzít tam lidi, kteří budou naprosto jinak fungovat. Policie by se našlápla.“ Prý by poté politici „přestali mít na policii chuť“.



Přišel i dotaz ohledně ochrany hranic. Šlachta má za to, že otevřené hranice v naprosté většině dělají občanům dobrou službu. „To že to pár zmetků, a říkám pár, zneužívá, tak s tím si musí policie poradit,“ zmínil. Poradit si s problematikou ochrany hranic měla dle jeho mínění celé Evropská unie a na ochraně vnějších hranic spolupracovat. „Jestli Evropská unie kolikrát zklamala, covid, migrační krize, ekonomická krize a nevím co všechno… Tak by mělo nastat, že bychom se měli tou Evropskou unií zabývat, ale to že budeme znovu zavírat hranice, zatáhneme se a ublíží to zejména většině obyvatel, v tom nic pozitivního nevidím,“ vyjádřil se. Dodal však, že bychom měli mít připravený plán pro případ, že by zavření hranic bylo nutné. „Jsme suverénní země a měli bychom se k tomu i tak stavět,“ uzavřel.

Psali jsme: Šlachta si hledá advokáta. Po žalobě od státního zástupce, kterému naložil v knížce Robert Šlachta: Za vším, co je v knížce, si stojím. A nebudu se za to nikomu omlouvat Robert Šlachta: Řešením není vracet se do minulosti, ale pracovat na opravě stávajícího stavu „Řeknu to. Mně to je jedno. Jedno!“ Šlachty se zeptali na Babiše. Jenže přidali i Mrázka. A znovu se otevřely dveře nejvyšších pater politiky, byznysu a už to lítalo

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.