Nechám vás Rusku, pokud... Trump znovu pohrozil. Romancov vidí rudě: Deb*l. Jenže jsou tu i jiné názory

Trump v sobotu před svými příznivci na předvolebním shromáždění v Conwayi vzpomněl na dialog s prezidentem velké evropské země, který se ho zeptal, zda je jako člena Severoatlantické aliance USA v případě napadení Ruskem ochrání, i přesto, že nebudou dávat dost peněz na obranu. Trump ho ujistil, že v takovém případě by napadenou zemi neochránil, ale naopak „by povzbuzoval Rusko, ať si dělá, co k čertu chce“. Účty se podle Trumpa musí platit, jinak se za to musí pykat.

Bývalý prezident vyjádřil pochybnosti o pomoci Ukrajině při její obraně před invazí, kterou Rusko zahájilo v únoru 2022, a stejně i pochybnosti o NATO, tedy alianci 31 zemí, které se USA zavázaly v případě potřeby bránit. V sobotu Trump prohlásil, že na blíže nespecifikovaném setkání NATO řekl jedné z hlav států, že USA pod jeho vedením nebudou bránit žádné země, které „neplní své finanční závazky“.

List The Guardian píše, že mluvčí Bílého domu Andrew Bates na dotaz ohledně Trumpových výroků sdělil: „Podporovat invaze vražedných režimů do zemí našich nejbližších spojenců je děsivé a bezohledné – a ohrožuje to americkou národní bezpečnost, globální stabilitu a naši domácí ekonomiku.“

Země NATO se poté, co Rusko v roce 2014 anektovalo poloostrov Krym, dohodly, že zastaví snižování výdajů, které činily po skončení studené války, a že do roku 2024 přejdou na výdaje ve výši 2 % svého HDP na obranu.

Moderátor Čestmír Strakatý v té souvislosti na síti X zmínil: „Tak tohle je určitě jedna z cest, jak přimět Evropu opravdu zbrojit.“

Tak tohle je urcite jedna z cest, jak primet Evropu opravdu zbrojit. https://t.co/uYoCdUfFXF — Čestmír Strakatý (@cestmirstrakaty) February 11, 2024

V zásadě ale Trump říká to, co říkají i evropští experti. Pokud si nebudeme plnit domácí úkoly, USA je za nás pořád dělat nebude. Trump projektuje sílu. Před svými příznivci ukazuje, jak se před ním budou spojenci plazit a on bude rozhodovat o jejich životech. Blahosklonně jakoby rozhoduje, jestli bude Putin válčit. „Je to rétorické cvičení, sami jsme se ale dostali do této situace,“ dodal v diskusi.

„Evropa potřebuje vlastní armádu,“ volá pirátský europoslanec Mikuláš Peksa, a že „na ochranu Donalda Trumpa se spoléhat nedá“.

Evropa potřebuje vlastní armádu. Na ochranu Donalda Trumpa se spoléhat nedá.https://t.co/SwpcyBeSDo — Mikuláš Peksa (@vonpecka) February 11, 2024

Podle některých přispěvatelů do diskuse Trump jedná férově: „Tak pokud by nebránil ty, kteří nedodržují dohodu a nedávají 2 % HDP na obranu, tak je to fér, ne? V Pirátech přece žijeme v tom, že dohody se dodržují, ne?“ napsal Adam Čech.

„No, já bych radši nezabředal do technikálií typu ‚jé, vy do těch 2 % počítáte i penze pro vojáky, ale to neplatí, takže vlastně neplníte‘, protože ty můžou být podstatné. A hlavně, i když se Trump rozhodne ‚XY nechám Putinovi‘, pořád to ostatní členy NATO nezbavuje povinnosti je bránit,“ odpověděl odeuropirát Peksa.

No, já bych radši nezabředal do technikálií typu "jé, vy do těch 2 % počítáte i penze pro vojáky, ale to neplatí, takže vlastně neplníte", protože ty můžou být podstatné.

A hlavně, i když se Trump rozhodne "XY nechám Putinovi", pořád to ostatní členy NATO nezbavuje povinnosti je… — Mikuláš Peksa (@vonpecka) February 11, 2024

Trumpova slova nepotěšila ani novináře Alexandra Romancova. „Slyšeli jste dobře. Trump by podpořil Rusko v tom, aby proti nám provedli akci. Tak dobrou noc,“ napsal.

Slyšeli jste dobře. Trump by podpořil ???? v tom, aby proti nám provedli akci. Tak dobrou noc. https://t.co/EyGWZX5F9K — Alexandr Romancov (@AGRomancov) February 10, 2024

I jeho ale diskutéři následně konfrontovali s tím, že Trump nic takového neřekl. „Řekl, že pokud státy EU nebudou platit tolik, kolik mají, tak by nepomohl. Země, které platí 2% HDP, nemají problém, ne?“ zazněl názor, že Trump se spíše snaží udělat NATO silnějším.

Takovou tezi Romancov zpochybnil: „Snaží se udělat NATO silnější vyhrožováním spojencům? Veřejně nabádat k něčemu takovému v situaci, kdy Rusko rozpoutalo válku proti Ukrajině, je daleko za hranou jakékoliv přijatelné komunikace.“

Snaží se udělat NATO silnější vyhrožováním spojencům? Veřejně nabádat k něčemu takovému v situaci, kdy Rusko rozpoutalo válku proti Ukrajině je daleko za hranou jakékoliv přijatelné komunikace. — Alexandr Romancov (@AGRomancov) February 10, 2024

„Kromě toho, co tímhle vzkázal spojencům, Donald opět ukázal, že nechápe,“ domnívá se novinář Vladimír Foltán.

Donald Trump včera (znovu) prohlásil, že by v případě útoku Ruska proti NATO odmítl přijít na pomoc zemím, které "neplatí 2% svého HDP" na obranu a dodal, že by Rusku doslova vzkázal, ať si dělá co chce.

...

Kromě toho, co tímhle vzkázal spojencům, Donald opět ukázal, že nechápe https://t.co/06TY036xbo — Vláďa Foltán ???? ???? (@VladaFoltan) February 11, 2024

Politický geograf Michael Romancov označil Trumpa rovnou za debila.

Pokud tento debil znovu usedne v Bílém domě, bude to problém jako hrom. A bude o to větší, že se k němu opět přidají jeho evropské klony. https://t.co/4HDOlccf83

— Michael Romancov (@MichaelRomancov) February 11, 2024

