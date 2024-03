Nechcete se mít líp, chcete nám zatnout tipec. Investor k „Česku B“

Český investor a bývalý bankéř rozdělil české voliče na dvě poloviny. Na ty spadající převážně do vyšší třídy a volící současnou vládu – a na ty, kteří volí „divné lidi“, jejichž cílem je voliče vládní pětikoalice šikanovat. Mnoho názorů s ním je ve velkém rozporu, vládu nešetřily kritikou. Padala slova jako arogantní, nedemokratická. Zaznělo také přesvědčení, že v příštích volbách na to vláda nemile doplatí

reklama

„Česko B volí divné lidi ne proto, že věří, že právě oni by zlepšili život Česka B, ale proto, že doufá, že budou šikanovat, kompromitovat a iritovat Česko A. Žádný společný zájem ta dvě Česka nemají,“ opřel se Radován Vávra do části českých voličů na sociální síti X.

Česko B volí divné lidi ne proto, že věří že právě oni by zlepšili život Česka B, ale proto, že doufá, že budou šikanovat, kompromitovat a iritovat Česko A. Žádný společný zájem ta dvě Česka nemají. — Radovan Vávra (@BlanikZ) March 13, 2024

Zažehl tím diskusi, v niž mnozí vyjádřili s jeho postoji nesouhlas. Někteří se voličům ze skupiny B nedivili, protože strany tvořící současnou vládu není příliš za co chválit, ba naopak.

Své o tom ví volič zklamaný volič vládní pětikoalice Marek Šnobr: „Volil jsem Česko A v naději změny. Zjistil jsem, že Česko A manipuluje, ojebává zodpovědné, arogantně mistruje jiné. Česko A často žije v představě vlastní neomylnosti. Česko A se považuje za demokraty.... do doby, než narazí na jiný názor,“ kontroval ve své reakci.

Volil jsem Česko A v naději změny. Zjistil jsem, že Česko A manipuluje, ojebává zodpovědné, arogantně mistruje jiné. Česko A často žije v představě vlastní neomylnosti. Česko A se považuje za demokraty .... do doby, než narazí na jiný názor. https://t.co/eM1fVSbmOu — Marek Šnobr (@marek_snobr) March 13, 2024

Ondřej Šmída namítl, že podobnými postoji se nahrává právě Andreji Babišovi, který se svým hnutím ANO získává v průzkumech nejvyšší preference. A doporučil mu, neposmívat se poraženým, tedy těm spadající většinou do střední třídy až nižší třídy ohrožené krizí. „Až budete zírat, že má Andrej Babiš 40 procent, tak toto je jeden z důvodů. My to ‚Česko B‘ potřebujeme, ti lidé dělají ne důležitou, ale naprosto nezbytnou práci. Jenže navzdory tomu mají čím dál větší problém vyžít. Koho asi tak budou volit?

1/3

Až budete zírat, že má #Babiš40, tak toto je jeden z důvodů.

My to "Česko B" potřebujeme, ti lidé dělají ne důležitou, ale naprosto nezbytnou práci. Jenže navzdory tomu mají čím dál větší problém vyžít.

Koho asi tak budou volit?

Ano, můžete -> https://t.co/z9IB4IyNE3 — Ondřej Šmída – Odebírejte muj newsletter (@ondrejsmida) March 13, 2024

„Ano, můžete se ukájet nad tím, že v globalizované ekonomice vyhráváte. Good for you. Ale pokud se posmíváte ‚poraženým‘, tak oni to zbytku spočítají. Mají totiž výhodu. Bez základních služeb bychom byli v pytli všichni. Takže máte hromadu lidí, kteří se cítí, jako že jim někdo lhal a měli se přece mít díky poctivé práci lépe. Ale nemají. Obzvlášť v posledních třech letech. Stačí vykouknout ze své bublin(k)y,“ dodal Šmída.

3/3

relativně menší množství vítězů a větší množství poražených (Matoušův efekt).

Takže máte hromadu lidí, kteří se cítí, jakože jim někdo lhal a měli se přece mít díky poctivé práci lépe. Ale nemají. Obzvlášť v posledních 3 letech.

Stačí vykouknout ze své bublin(k)y. — Ondřej Šmída – Odebírejte muj newsletter (@ondrejsmida) March 13, 2024

Komentátor Petr Honzejk v souvislosti s urážkou časti českých voličů Radovanem Vávrou zmínil slova o pomstě. „Pomsta je mocná čarodějka, to věděl již Miloš Zeman,“ poznamenal.

pomsta je mocná čarodějka, to věděl již Miloš Zeman:) — Petr Honzejk (@PetrHonzejk) March 13, 2024

„Obyčejná lidská hloupost, naivita a zmanipulovanost,“ vyjádřil se k voličům současné opozice investor Libor Podhola. A doplnil: „Těch, kteří chtějí vyloženě škodit jiným, bude dle mého názoru pár procent. Ten zbytek z nich myslí hlavně na sebe, jak se mít lépe a nemuset pro to udělat víc, než to ve volbách hodit svému ‚spasiteli‘.“

Já myslím, že je za tím obyčejná lidská hloupost, naivita a zmanipulovanost. Těch, kteří chtějí vyloženě škodit jiným, bude dle mého názoru pár procent. Ten zbytek z nich myslí hlavně na sebe, jak se mít lépe a nemuset pro to udělat víc, než to ve volbách hodit svému "spasiteli". — Libor Podhola ???? (@Libpod) March 13, 2024

Diskutující Jakub Sobotka naopak Vávrovi přitakal. „Ano, prostě ‚Mám se blbě, protože xy...‘ (doplňte cizího viníka dle aktuálních dezo trendů), tak ať se mají ostatní taky blbě, to jim to nandám...“ glosoval myšlení chudších lidí a odpůrců vlády.

Ano, prostě "Mám se blbě, protože xy..." (doplňte cizího viníka dle aktuálních dezo trendů), tak ať se mají ostatní taky blbě, to jim to nandám..."

Vlastně asi takhle:https://t.co/ajCZfUH8UD — Jakub Sobotka (@JakubSobotka7) March 13, 2024

„Jak říkávala jedna moje bývalá kolegyně z Benešovska: Mně jsou volby ukradené, mám se dobře, ale volit budu Babiše, abych nasrala vás Pražáky... Takže jo, máte pravdu,“ souhlasil s Vávrou také diskutér Martin Mrázek.

Jak říkávala jedna moje bývalá kolegyně z Benešovska: Mně jsou volby ukradené, mám se dobře, ale volit budu Babiše, abych nasrala vás Pražáky...

Takže jo, máte pravdu. — Martin Mrazek (@MartinMrazek2) March 13, 2024

Podobný pohled na politickou situaci a nálady v české kotlině sdílel Jan Andrle. „Souhlasím, bohužel je to tak že poměr rozdělení země na A a B je přibližně 50:50, takže volební vítězství jsou těsná a znemožňují stanovit strategický plán rozvoje země, kterého by se A i B držely bez ohledu na to, kdo volby vyhraje – žádný společný zájem tam totiž není,“ přitakal Vávrovi.

Souhlasím, bohužel je to tak že poměr rozdělení země na A a B je přibližně 50:50, takže volební vítězství jsou těsná a znemožňují stanovit strategický plán rozvoje země, kterého by se A i B držely bez ohledu na to, kdo volby vyhraje – žádný společný zájem tam totiž není. — Jan Andrle (@JanAndrle69) March 13, 2024

Babišovo hnutí ANO v jednom z nejnovějších volebních průzkumů poskočilo nebývalé vysoko. O víkendu byl zveřejněn volební model společnosti Kantar pro Českou televizi, podle něhož by hnutí ANO zvítězilo se ziskem 39 %, pokud by se volby konaly v březnu.

Uskupení Spolu by získalo 20 %, Piráti 10 % a STAN 7,5 %. Opoziční SPD by získala 9 %. SOCDEM, KSČM, Zelení a Svobodní by se nedostali nad pětiprocentní hranici.

Psali jsme: Fialovi hrozí další hnůj. A ví se, jak dopadl „sypač“ prvního „Babiš už má 40 %... Zveřejnit maily!“ Pekarová svolává mimořádnou Sněmovnu. A mezitím jinde Senátorka Zwyrtek Hamplová: Od chování premiéra Fialy se distancuji Mitrofanov ztrhal Babišova rekordní čísla: Má hlasy jednoduchých

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE