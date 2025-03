Nechci slevu zadarmo. Neziskovka nedostala grant, tak si platí reklamu, aby jí lidé poslali peníze

Neziskovka Konsent, která má podtitul „když to nechce, tak to nechce,“ se zaměřuje na sexuální vzdělávání. Za rok 2024 se podle informací na svých stránkách můžou lidé z Konsentu „pochlubit“ tím, že proškolili 470 lidí na 327 různých workshopech a lekcích a vydali karetní hru, která prý hravou a zábavnou formou učí děti a dospívající správnému sexuálnímu vychování.

Také ve spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy vytvořili kampaň, která se věnovala obtěžování v městské hromadné dopravě. Dopravní podnik ve spolupráci s Konsentem po celé Praze vyvěsil plakáty, které vysvětlují jaké typy obtěžování mohou cestující potkat a jak se s takovou situací vypořádat

Obtěžování v MHD podle nedávných dat Úřadu vlády zažila každá třetí žena a každý desátý muž. Podle údajů organizace Konsent prý dokonce 6 % cestujících bylo v MHD donuceno k pohlavnímu styku.

Tato čísla ale řada lidí zpochybnila, včetně ekonoma Petra Bartoně, jenž tvrdí, že tato data jsou vymyšlená. Pokud by byla pravdivá, znamenalo by to 40 tisíc případů znásilnění v MHD, a to jen za rok 2021. „Zírání je blbý. Ale vymýšlet si data je cajk?“ reagoval Bartoň.

Že není práce této neziskovky pro český stát nijak zásadní se ukázalo tím, že na rok 2025 nedostala organizace žádné peníze. Neziskovka s necelými 20 pracovníky prý přitom potřebuje na roční provoz dva miliony korun.

Lidé z Konsentu se proto rozhodli, že si o peníze řeknou přímo lidem a zaplatili si reklamu na facebooku. Podle dat na stránkách organizace se zdá, že cílová částka dva miliony korun nakonec tři měsíce po spuštění reklamy opravdu bude dosažena. Aktuálně je prý vybráno 96 % této částky.

„Bohužel jsme nezískali grant, který jsme doufali, že získáme… Naše další aktivity ke zkvalitnění sex. výchovy jsou proto v ohrožení. Abychom v tom, co děláme, mohli pokračovat i v roce 2025, potřebujeme do konce ledna vybrat dva miliony. Ty nám zajistí, že necelé dvě desítky lidí - expertky na sexuální výchovu, psycholožky, metodičky, lektorky a lobbistky - budou moci pracovat další rok. Pomozte prosím příspěvkem a sdílejte sbírku dál,“ apelují v placeném příspěvku.

