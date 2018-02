Nechutné výkaly šílené Adolfy Merkel. Znásilňování, vraždy a teror v našich ulicích. Kancléřka nám pohrozila kvůli uprchlíkům a toto nám řekli Babiš, Okamura, Keller či Doubrava

Anketa Hamáček i Zimola, tedy noví lídři ČSSD, jsou pro vládu s ANO. Jak by to měli udělat? Přímá účast ve vládě s ANO, i s Babišem 4% Podpora vlády ANO s Babišem v čele výměnou za místa náměstků, jak radí Zeman 77% Podpora vlády ANO či účast v ní, ale bez Babiše jako premiéra 5% Nijak. ČSSD musí jít do totální opozice 14% hlasovalo: 4491 lidí

ParlamentníListy.cz oslovily přední české politiky s dotazem, co si o tom myslí. Politici, kteří reagovali na náš dotaz, nátlak Angely Merkelové odmítají. Někteří říkají, že lépe, než riskovat vraždění a znásilňování českých občanů či terorismu, je lépe peníze z EU nebrat (ale také tam žádné neposílat) nebo rovnou z EU vystoupit.

Každý migrant z kulturně nepřátelské země je i životní ohrožení, protože zvyšuje riziko kriminality a terorismu

„Od začátku naší vlády se věnuji evropské politice a zvlášť problému migrace. Je to jedno ze stěžejních témat na setkání Evropské rady. Naše pozice je neměnná. Odmítáme přijímat uprchlíky podle evropských kvót, považujeme je za naprostý nesmysl. A jsme ochotni se s Unií kvůli tomu i soudit. Tento postoj říkám otevřeně doma i v Evropě, mluvil jsem o tom na jednání se šéfem Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem, s bulharským premiérem, který má předsednictví EU, i dalšími představiteli evropských zemí. Není možné podmiňovat evropské finance přijímáním uprchlíků. Chci na naši stranu dostat nejen státy V4, ale také hlavně velké evropské země jako Francii, jejíž slovo je v Unii velké. To je pro mě hlavní mise v rámci vládní zahraniční politiky. Mluvím s evropskými lídry osobně, absolvoval jsem už mnohá jednání mezi čtyřma očima, takže věřím, že se nám povede je přesvědčit,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš.

Andrej Babiš ANO 2011

Premiér v demisi

předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Paní Merkelová opakuje stejnou mantru jako celý Brusel – pokouší se vydíráním dosáhnout toho, abychom platili a pikali za chyby, kterých se dopustili ona a její přátele v Evropské komisi a europarlamentu. Vadí nám, že Brusel po léta odmítal řešit nelegální migraci a muslimskou kolonizaci Evropy, a je tu samozřejmě částečná odpovědnost českých politiků a médií za to, že od počátku také naše vláda a europoslanci migraci ignorovali a problém popírali. A naopak pomlouvají nás, kteří na problém od počátku upozorňujeme. Je nemyslitelné, aby za pár hlupáků platil celý národ, a nejde jen o peníze – každý migrant z kulturně nepřátelské země je i životní ohrožení, protože zvyšuje riziko kriminality a terorismu,“ řekl redakci předseda SPD a poslanec Tomio Okamura.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Jsem přesvědčen, že Angela Merkelová se snaží svou odpovědnost a neschopnost přenést na jiné a nepatřičně vytváří nátlak na ostatní členské státy. Jen prokazuje, že není schopná rovnoprávného jednání,“ míní místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda KSČM Vojtěch Filip.

JUDr. Vojtěch Filip KSČM



místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„V obtížné situaci, ve které je, bude muset přitvrdit. My bychom měli být aspoň tak inteligentní jako Slováci,“ míní čestný předseda TOP 09 a poslanec Karel Schwarzenberg.

Karel Schwarzenberg TOP 09

Do voleb s úsměvem

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Naše suverenita má větší cenu než peníze z EU

„Koho na své území pustíme a kdo s námi v naší vlastní zemi bude žít, musí být pouze a jen na rozhodnutí nás samotných. Nelze to nechat na jakékoliv verzi povinných kvót nebo automatického přerozdělovacího mechanismu. Kancléřka Merkelová je ta, která má na dnešních problémech souvisejících s migrační krizí obrovský podíl, a teď se snaží, aby důsledky její chybné politiky nesli i další. Nenechme se vydírat tím, že přijdeme o dotace z EU. Suverenita ČR má přece nesrovnatelně vyšší hodnotu. A přestaňme se konečně tvářit, že jsme chudí příbuzní starých členských států. Vztah je oboustranně výhodný. Staré členské státy získaly ve střední a východní Evropě obrovský trh pro své výrobky, investice jim přinášejí obrovské dividendy, které odvádějí domů, využívají u nás kvalifikovanou a levnější pracovní sílu. Není to jen o našem čerpání peněz z EU,“ upozorňuje místopředseda poslaneckého klubu ODS Jan Skopeček.

Ing. et Ing. Jan Skopeček ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Paní kancléřka bude muset vzít na vědomí princip subsidiarity, ČR o přijetí uprchlíků rozhodne podle své vlastní vůle, je to pro nás především otázka bezpečnosti. Jsme solidární, ale také odpovědní. Přijmeme ty uprchlíky, kteří jsou skutečně pronásledovaní a jsou bezpeční, to znamená, že nesmějí mít vazby na Islámský stát. Za bezpečnost občanů nese odpovědnost česká vláda, proto také jen ona rozhodne, kolik a které uprchlíky ČR přijme,“ uvedla europoslankyně KDU-ČSL Michaela Šojdrová.

Ing. Michaela Šojdrová KDU-ČSL



europoslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„S renomé Evropské unie to jde z kopce. Místodržící cizího mamonu slídí po nepravých vinících. Zvláštní přízni se těší horor o úkladech ‚agentů Kremlu‘. Putin za žádné ‚trolly‘ utrácet nemusí. Pohádku o ‚evropanství‘, co nám už brzy nadělí ráj na zemi, totiž kazí sveřepá arogance, jakou nám právě předvedla i sama ‚Bundesmutti‘. Vnímám to jako další vzkaz, že to panstvo zkusí ‚převálcovat‘. ‚Eurohujeři‘ si koledují o politickou kremaci,“ myslí si místopředseda KSČM Josef Skála.

PhDr. Josef Skála, CSc. KSČM

historik, publicista a místopředseda ÚV KSČM

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Vydírání. Angela Merkelová si umínila stát se hrobařkou Evropy

„Angela Merkelová tím jenom dokazuje, že nerozumí mechanismu a účelu evropských strukturálních fondů. Tyto fondy jsou součástí vyvažování dvou základních pilířů EU, tedy svobodné konkurence a sociální soudržnosti. Je přímo proti smyslu evropských fondů, pokud by měly sloužit jako nástroj vydírání jedněch států druhými. Vypadá to, že Angela Merkelová si umínila stát se hrobařkou Evropy. Asi se chce ujistit, že alespoň něco dokáže,“ vyjádřil se europoslanec Jan Keller.

„Dohadovat se o pomoci lze i bez diktátu a kvót. Suverénní rozhodnutí, jak a koho přijmout, je daleko lepší i pro klid v EU. Nedávat xenofobním magorům zbytečnou záminku k šíření paniky. V minulosti jsme přece uměli přijmout tisíce uprchlíků bez většího humbuku. Za Zemana přicházeli z Balkánu dokonce i muslimové. A nezapomínat na další věci – řešení příčin, ochrana společné hranice a rozumná návratová politika,“ říká místopředseda KSČM a poslanec Jiří Dolejš.

„Je to, jako házet hrách na zeď. Proč kancléřka největší evropské země v EU zásadně léčí jen následky a ignoruje příčiny?!“ ptá se místopředseda senátorského klubu ODS Jiří Oberfalzer.

„Paní Angela Merkelová nám z pozice síly dává najevo své ultimátum, které nepochybně EU při jednání o azylovém systému zavede, a kdo se nebude chtít podvolit tomuto diktátu, finanční podporu prostě nedostane. Je to obrovské pohrdání národními státy a jejich suverenitou. Proto bychom se měli zamyslet nad tím, zda máme za takovýchto podmínek vůbec ještě nějaké finance do EU i nadále posílat. Solidarita je potřebná a někdy i nutná věc a já ji uznávám, ale nesmí se vynucovat silou,“ vyjádřil se místopředseda poslaneckého klubu SPD Radek Rozvoral.

Psali jsme: Blb a primitivní ubožák. Na zvracení. Dezinformace a zloba. Novinář a Drahošův příznivec se opřel do Čechů a do Zemana a toto mu vzkázali Babiš, Keller či Schwarzenberg To je vůl! Buzerace. Žumpa. Arogance. Z Německa se ozvalo, že jsme nesolidární ve věci uprchlíků. A toto nám řekli kníže, Bělobrádek či Keller To je fakt něco odporného. Dobytek, idiot. Stupidní Obama. EU je kolonií USA. Prezident USA pochválil Merkelovou kvůli imigrantům a toto nám řekli Filip, Keller či Okamura Vydírání a hrozby z EU. Merkelová přenáší zlost Němců z uprchlíků na nás. Pohybují se tu tlupy bez kontroly, chaos, kolaps a podřezávání. Filip, Gazdík, Keller k tomu, zda chránit hranice

Peníze EU výměnou za znásilňování, vraždy a teror v našich ulicích nepotřebujeme

„Paní Merkelová je nepoučitelná! Nevím, proč by problém, který způsobily Itálie, Francie a hlavně Německo, měla řešit celá Evropa! Nejdříve ať ukáže fungující systém navracení migrantů, kteří nemají nárok na azyl! A také stále očekávám zahájení vážné debaty o plíživé islamizaci evropského prostoru, toto cizorodé náboženství ohrožuje naši tradiční společensko-kulturní historii. Je jasné, že Merkelovou to už nebude zajímat, co bude za deset let, bude odpočívat v pokoji pod německou zemí a hlas muezínů z blízké mešity vyzývající k džihádu ji trápit nebude,“ míní místopředseda poslaneckého klubu KSČM Leo Luzar.

„Je zvláštní, že paní kancléřka (Německa, nikoli Říše římské) mluví jménem celé EU. To o stavu Unie něco napovídá. Bezpečí našich lidí a zachování současného charakteru naší země neprodáme za pár euro. Pokud někdo chce rozhodovat o tom, že umístí na naše území někoho proti naší vůli, tak nejde o spojence, ale o nepřítele a okupanta. Každý slušný národ svého okupanta musí vyhnat, i kdyby měl žrát trávu. Naši lidé jsou ale dostatečně schopní a pracovití a my se bez eurodotací v případě potřeby obejdeme. Opakování cizích chyb není solidarita, ale hloupost. Ohrožení vlastních občanů je zločin. My jsme solidární, o čemž svědčí objem naší zahraniční pomoci tam, kde je to třeba,“ zlobí se poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna.

„Peníze EU výměnou za znásilňování, vraždy a teror v našich ulicích nepotřebuji. Těch, kteří chtějí vyměnit bezpečí za europeníze, se ptám, jaký dotační titul jsou ochotní vyměnit za život a znásilnění svých blízkých? Protože pokud oni projdou, protože my sklopíme hlavy před mamonem a nebo eurofašistickým vydíráním, poteče i v našich vlastních ulicích naše vlastní krev a nebude jí málo!“ zlobí se poslanec SPD Lubomír Volný.

„Odpovědět v krátkosti na takto složitou otázku je obtížné. Měli bychom si uvědomit, že jsme v historii nedrancovali kolonie, nechtěli jsme vyhubit jiné národy. Naopak jsme vždy pomáhali. Jako Češi se nemáme za co stydět. Dokonce i uprchlíkům jsme poskytovali nový domov. Například státní program pomohl křesťanským rodinám z Barmy a tak dále. Pokud však naše území chtějí osídlovat skupiny, které prosazují zákon šaría, máme plné právo říci NE! Jen pro upřesnění, evropský soud již konstatoval, že právo šaría není slučitelné s evropským právem. Když si paní Merkelová pozvala uprchlíky domů a občané Německa to akceptovali, je to jejich právo a dnes asi i problém. Ať si to vyřeší sami. Vyhrožovat jiným státům finančním dopadem je doslova nechutné. Jsem pro spolupráci evropských národů, ale ruku na srdce, pokud budou takto evropští představitelé direktivně nařizovat, je jen otázka času, kdy toho Češi, Slováci, Poláci, ale možná i Rakušané, Němci, Francouzi a tak dále budou mít dost. Postup paní Merkelové je velká zkratka k rozdělení Evropy,“ upozorňuje senátorka ČSSD Božena Sekaninová.

Božena Sekaninová ČSSD



senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Debata o povinných kvótách je mrtvá. Německo by se mělo konečně zabývat jinými modely solidarity,“ míní europoslanec KDU-ČSL Tomáš Zdechovský.

Šílená Adolfa Merkelová rozkládá EU

„Adolfa Merkelová rozkládá EU. Merkelová nažvanila na video pro účastníky pátečního neformálního summitu EU v Bruselu výhrůžku, že státy očekávající finanční podporu Unie musejí v řešení migračního problému projevit solidaritu. Čili přeloženo do češtiny: ‚Část té bandy, kterou jsem nechala nalézt do EU, si vezměte k sobě, nebo my, co jsme v EU mocní, vám uskřípneme ekonomicky tipec. Budete držet hubu a krok, jak chci já a Frantík Macron.‘ Neobjevuje se znovu mnichovský fenomén tentokrát v migrační košilce? Merkelová je typickým představitelem Německa, kteří mohli za krizi roku 1914 a let 1938–1939. Podobně rozpoutala v letech 2015–2016 hloupým pozváním nelegálních migrantů další krizi v Evropě. Kvůli podivným pseudoelitám u moci Německo patří k trvale nebezpečným národům v Evropě,“ uvedl senátor Jaroslav Doubrava.

„Merkelová řekla: ‚Zatímco některé evropské státy jako Švédsko, Řecko a Itálie sdílejí toto břemeno, jiné se na přijímání větších počtů migrantů odmítají podílet.‘ Správně měla říci: Vedení Řecka a Itálie je neschopné tvrdě zastavit příliv migrantů a i násilím je vracet zpět. Ve Švédsku vládnou naivní pitomci, takže teď z toho mají hlavu jako pátrací balón. Vy ostatní se máte líp, když na migranty kašlete. V rámci solidarity do našich nechutných výkalů musíte spadnout taky! To je správný překlad do češtiny toho, co řekla šílená Adolfice Merkelová ve videožvástu. Jak primitivní z pozice síly je populismus Merkelové nevidět z toho, co zakvičela: ‚Některé státy z rozpočtu EU čerpají víc, než do něj přispívají, aby podnítily svůj hospodářský rozvoj.‘ Ale již nedodala, že ihned podnikatelské mafie z EU odčerpávají prostředky zpátky v rámci svých zisků nahrabaných v ČR. K tomu slouží i méně kvalitní potraviny prodávané za vyšší cenu, protože prasata na Východě všechno spasou, že? Merkelová dodala další důvod pro to, aby lidé cítili, že snad má samuraj Okamura pravdu, s tím, že by nebylo od věci vypsat referendum o setrvání v politické EU. Babiš na to bohužel nemá koule, aby prohlásil Merkelovou za nežádoucí v ČR, za žvásty, které ze sebe Merkelová vypouští,“ dodal Doubrava.

Psali jsme: Sto milionů migrantů z Afriky do Evropy během příštích pěti let. Hrozí nám obludné krveprolití. Viktor Orbán promluvil a toto nám řekli kníže, Filip, Keller či Okamura Hordy nájezdníků a parazitů. Když budeme rozděleni, doplatíme na to všichni. Nenechme se zničit. Kardinál Duka řekl, ať se uprchlíci vrátí domů, a toto nám řekli kníže, Keller, Doubrava či Okamura Chtějí nás zničit. Jediná obrana je migranty poslat tam, odkud přišli. Babiš, kníže, Keller či Okamura takto reagovali na Orbánova slova o kvótách a islamizaci Evropy Jde do tuhého. Migrační mor zabíjí Evropu. Dráty na hranice a minová pole. Babiš, Keller, Gazdík či Okamura promlouvají o další hrozbě z EU

Trhni si nohou. Jestli chce paní Merkelová tedy páchat národní sebevraždu, tak ale bez nás

„Paní Merkelová se stále dokola opakuje a už je s tím vyloženě trapná. Bohužel nedokáže pochopit, že mít jiný názor není zatím ještě zakázáno. Až to pochopí, vydá příkaz a nikým nevolený eurohujerský úředník vymyslí novou směrnici. Jestli však máme její vyjádření chápat jako výhrůžky, tak je třeba ve stejném duchu odpovědět. Třeba: ‚Trhni si nohou‘ a dodat: ‚jestli se vás jinde bojí, my se vás tady nezalekneme‘. Ale je také možné, že jde o diagnózu a pomůže správně podávaná medikace,“ podotkl poslanec KSČM Zdeněk Ondráček.

„Nevím, co si paní kancléřka představuje pod pojmem ‚dohoda‘, ale já to vnímám tak, že se státy dohodnou, a ne že budou přehlasovány. A termíny ‚řešení migračního problému‘ a ‚projevit solidaritu‘ taky nelze zužovat pouze na přijímání uprchlíků,“ míní senátor Zdeněk Nytra.

„My jsme si sem žádné ekonomické migranty nezvali, tak pokud si je paní Merkelová pozvala, ať se o ně postará. Do EU odvádíme nemalé peníze a vydírání není dobrá cesta, když už jsme u toho, tak třeba bychom se mohli znovu začít zajímat o válečné reparace, které by činily několik bilionů korun. Jestli chce paní Merkelová tedy páchat národní sebevraždu, tak ale bez nás. Priorita našeho státu je postarat se o své vlastní občany a neohrožovat je na životě, jak se to děje dnes v Německu, Francii nebo Švédsku,“ říká poslankyně SPD Karla Maříková.

Karla Maříková SPD



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Takovýto způsob vydírání je směrem k jednotlivým národním státům zcela nepřijatelný. V žádném případě by nemělo být čerpání finančních prostředků podmíněno pokorou v souvislosti s přijímáním uprchlíků. Tato oblast rozhodování by měla být trvale v gesci členských zemí,“ říká poslanec KSČM Jiří Valenta.

Mladíci nabití testosteronem se smartphony nepřišli do EU pracovat, ale užívat si

„Takový návrh musíme odmítnout. Řešení migrace a fungování evropských fondů jsou dvě různé záležitosti. Dokud budou platit současná pravidla fungování EU, i nejsilnější země Evropy může jenom navrhovat. Rozhodují všichni společně. Bude tedy záležet i na naší vládě, Parlamentu a europoslancích, jak se k věci postavíme. Naše dosavadní pomoc v řešení migrace je správnou cestou,“ myslí si poslankyně ČSSD Alena Gajdůšková.

„Zdvižený prst paní Merkelové je zrovna to, čemu říkáme diktát Bruselu. Tyto výhrůžky jen dokazují, že jednotlivé státy nejsou brány jako suverénní. Metoda cukru a biče. Nebudeš poslouchat, přijde trest, ‚přiškrtíme kohoutek‘. Česká republika nabízí do válkou napadených zemí solidární pomoc cestou finanční, materiální, technické a zdravotní pomoci. Nařízení Dublin IV a s tím spojený permanentní relokační mechanismus nemá se solidaritou nic společného a je to jen silové prosazování moci. V ČR je třeba úplně jiné solidarity, takže se v první řadě postarejme o naše spoluobčany, důchodce, nemocné, postižené... Budu věřit, že nová vláda bude hájit zájmy ČR a v rámci EU bude její hlas slyšet,“ míní poslankyně SPD Ivana Nevludová.

„Můj názor je již od srpna 2015 stále stejný – tito uprchlíci, navíc v naprosté většině ekonomičtí, jsou kulturně neslučitelní s kulturou naší, proto sem nepatří, a to i za cenu toho, že z EU přijde od ČR méně finančních prostředků,“ myslí si senátor ČSSD Vladimír Plaček.

„Spojovat řešení migrační krize s dotacemi jen přilévá olej do ohně a ukazuje, že politici v čele s Angelou Merkelovou zcela rezignovali na zpětnou vazbu z jednotlivých zemí a jedou si stále stejnou písničku,“ upozornil poslanec ANO Patrik Nacher.

„Prosazování této azylové dohody není vedeno nějakými ušlechtilými cíli, ale je z ní cítit cynická snaha Západu vytvářet multikulturní ghetta i v zemích bývalého východního bloku, které ještě nemají problémy související s imigrací nepřizpůsobivých kultur. Imigrací, kterou představitelé západních států sami nezvládli. Představitelé Západu nemají zájem na Východě o partnery, ale potřebují v tomto prostoru pouze užitečné idioty. Zajímáme je jen jako odbytiště pro jejich zboží a jako dodavatelé levné pracovní síly,“ upozorňuje poslanec SPD Jan Hrnčíř.

Psali jsme: Hanba! Ať táhne k čertu! Lidovecké lehké děvy. Nechci být sprostý, ale... Bělobrádek řekl, že bychom měli přijmout aspoň nějaké uprchlíky, a toto nám pak řekli Babiš, Keller, Gazdík či Okamura Odporné divadlo Sobotkovy vlády, že odmítá migranty. Všechno je prý jinak. Jde o naše přežití. Až lidem rupnou nervy... Gazdík, Kalousek, Okamura či Keller promlouvají Krvelačná verbež. Z krutosti muslimů se chce zvracet. Chtějí nás zničit. Projev Miloše Zemana opět vyvolal poprask a toto nám řekli kníže, Keller či Okamura Kráva nebeská Merkelová a poseroutka Sobotka. Imigrace je řízená invaze, jejímž cílem je likvidace Evropy. Orbán promluvil o nadvládě muslimů a toto nám řekli Babiš, kníže či Keller

Proč za jejich neschopnost či hloupost máme nést následky?

„Kancléřka Merkelová spustila migrační krizi pozváním uprchlíků a jižní státy nechránily hranici EU. Příčiny jsou zcela jinde. Nevím, proč za jejich neschopnost či hloupost máme nést následky,“ ptá se senátor ODS Jaroslav Zeman.

„Pokud se povede takováto rétorika, tak se ještě více zvýší tlak na změny fungování EU, nebo dokonce na vystoupení z tohoto svazku, jak to vypadá, nerovnoprávných zemí,“ říká poslanec KSČM Václav Homolka.

„Kancléřka Merkelová vyzývá členské státy EU k větší solidaritě v rámci přerozdělování ilegálních imigrantů, které do Evropy pozvala ona, a podmiňuje to přehodnocením mechanismu v rámci čerpání evropských dotací. V jejím případě by však se mělo slovo solidarita zaměnit synonymem poslušnost. Takováto vyjádření jsou naprosto nepřijatelná. Nemůžeme si nechat proti naší vůli diktovat, kdo u nás má, či nemá být. Navíc tito převážně mladíci nabití testosteronem se smartphony nepřišli do EU pracovat, ale užívat si. Máme právo si rozhodovat o našich věcech sami. Pokud bude proti vůli našich občanů (a s podporou některých našich zákonodárců) orgány EU přehlasován a přijat mechanismus trvalého přerozdělování ilegálních imigrantů mezi členské státy EU s možností vykoupení se, takzvaný Dublin IV, měli bychom vážně uvažovat o vystoupení z EU,“ říká poslanec SPD Radovan Vích.

„Nesouhlasím, aby finanční podpora EU byla podmiňována příjmem migrantů,“ reagoval senátor ODS Jiří Burian.

„Naše tajná agentka v EU Merkelová plní bezchybně a s nadšením sobě vlastním své hlavní zadání: přivést EU k Czexitu v co nejkratší době. Vyhlášením dalšího vyděračského ultimáta EU vůči ‚neposlušným‘ členským státům termín Czexitu ještě zkrátila a dosáhla jeho další popularizace. Vyslovujeme jí pochvalu,“ uvedl poslanec SPD Jiří Kobza.

Mgr. Jiří Kobza SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Domov pro přistěhovalce

„Věříme, že solidarita nemůže být jednosměrná,“ uvedla německá kancléřka Angela Merkelová, která očekává, že pokroku bude dosaženo do letošního června. Jde prý o jednu z jejích priorit.

Některé státy z rozpočtu EU čerpají víc, než do něj přispívají, aby podnítily svůj hospodářský rozvoj, připomněla Merkelová. Německo jako jeden z čistých přispěvatelů je přesvědčeno, že solidarita musí být vzájemná.

Podle německé kancléřky dělba úkolů dobře funguje při ochraně vnějších hranic EU a v boji s příčinami migrace. Méně dobře ale v řešení otázky dočasného domova pro přistěhovalce. Některé členské země jsou proti přijímání uprchlíků.

Merkelová je přesvědčena, že pokroku může být dosaženo na neformálním summitu EU příští týden v pátek a zvláště při unijním summitu v březnu, uvádí ale ČTK agentura DPA.

Psali jsme: Děsivé. Situace je vážná. Hněv lidu, domobrany. Toto nám řekli Babiš, Kalousek, Keller či Okamura k Zemanovu návrhu, abyste se ozbrojili proti islamistům, a k plotu na hranicích Pakáž, prachsprostí vetřelci a paraziti, co nás přišli vyhubit. Debilita. Plot, slzný plyn a vodní děla. Zeman se nehezky vyjádřil o uprchlících a toto nám řekli kníže, Keller a další Muslimští barbaři, rakve, chaos, invaze vyvolaná Amerikou. Starej komouš a nacista. Šéf bojovníků za svobodu v Terezíně varoval před migrací a toto nám řekli Kalousek, Filip či Okamura Migranti se chovají jako parazité a obtížný hmyz sající naši krev. Evropu terorizují gangy uprchlíků. Hloupost Sobotky. Robert Fico udeřil a toto nám řekli Babiš, Škromach, Filip či Keller

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Lukáš Petřík