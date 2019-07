Nejsem nekulturní ministr. A Fajta bych odvolal znovu, zákon platí pro každého, ujistil u Soukupa Staněk

04.07.2019 14:31

Jméno ministra kultury Antonína Staňka je v poslední době zmiňováno velmi často. Generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup se však chtěl řídit heslem, že není dobré mluvit o někom, aniž by měl možnost sám vše vysvětlit, a Staňka si pozval do svého pořadu Duel. Dozvěděl se od ministra, proč dělal to, co dělal, a jak to bylo s jeho demisí.