Nejsme žádní udavači, Duka je v rozporu s vizí moderní církve. Mluvčí protestů proti Dukovi dostal dvacet minut v rozhlase a zaplnil je skutečně hutně

Filozofa mile překvapily velký mediální ohlas a podpora od řadových věřících, kterých se signatářům dopisu prý dostalo. Jedním dechem však uznal, že přišly i negativní reakce.

„Pozitivní ohlasy přicházejí z oblasti křesťanské levice a liberálních křesťanů a ty negativní reakce přicházejí z monarchistických a pravicových kruhů. Např. Institut Václava Klause se vyjádřil negativně,“ uvedl Bierhanzel. „My jsme jako reprezentanti malé části laiků chtěli vystoupit a přidat svůj hlas do toho rozhodovacího procesu,“ doplnil filozof. „Nešlo jen o to, zapojit se do rozhodovacího procesu ve Vatikánu, ale má to také domácí rozměr,“ doplnil ještě.

Na rozhlasových vlnách Bierhanzl vysvětlil, proč proti Dukovi protestuje. Je to prý určitá strategie, jak vzbudit diskusi o tom, zda jsou některé politické činy kardinála Duky shodné s vizí moderní církve. Signatářům se nelíbí, že v České republice znovu dochází ke sblížení „trůnu a oltáře“. Duka je prý příliš nekritický k exprezidentovi Václavu Klausovi a současnému prezidentovi Miloši Zemanovi. Bierhanzl má např. za to, že Duka pochybil, když nekritizoval islamofobní vystupování Martina Konvičky, k nimž se nekriticky stavěl Miloš Zeman.

Toto počínání kardinála Duky ukazuje, že se přiklání k nacionalismu a ke krajní pravici. „Např. po posledních parlamentních volbách napsal pan kardinál Duka dopis Tomiu Okamurovi,“ přidal příklad Bierhanzl. Připomněl také, že se Okamura dostal na hranu zpochybňování romského holokaustu a Duka to neodsoudil, což byla podle hosta chyba.

Duka se podle Bierhanzla hojně věnuje témnatu „národ“, ale již méně zmiňuje Boha. Stačí si vzpomenout na řeč, kterou Duka pronesl krátce před volbami do Sněmovny, kde arcibiskup zdůraznil, že umlčovaná většina dostane prostor k tomu, aby promluvila.

Dopis sepsalo pět lidí. Host je jedním z jeho tvůrců. Tajemníkovi kardinála Duky Milanu Badalovi vyčetl, že nereagoval na dopis adekvátně a uchýlil se raději k osobním útokům na signatáře dopisu.

Autoři dopisu se prý jen pokusili o určitý politický portrét kardinála Duky. Údajně vůbec nelze říci, že by byli udavači a psali nějaký zvací dopis po vzoru roku 1968. Současný dopis nelze s dopisem několika komunistů do Moskvy srovnat už proto, že Papež František nemá k dispozici tanky, které by mohl poslat do Prahy. Kremelští vládci měli k dispozici obrovské množství tanků.

autor: mp