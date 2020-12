Nemáš vakcínu, nikam nepůjdeš? Ano, klidně, říká právník Dostál, kontrolor vlády

reklama

Dostál v minulých dnech připravil pro poslanecký klub Pirátů předžalobní výzvu adresovanou vládě. Má již zprávy o tom, jestli na to vláda nějak zareagovala? „Jsem si vědom toho, že z vlády přišel dopis, ve kterém je vymezeno, co vláda může činit v nouzovém stavu a co může činit i bez něj. Většina opatření v tom systému PES by tímto testem neprošla, kdyby nouzový stav zanikl, tak by tato opatření byla pouze dobrovolná, a toto je zatím jediná reakce, kterou zde máme, ale to rozhodně nereaguje na podstatu toho podnětu,“ poznamenal Dostál. V dokumentu není však žádná lhůta, kterou by poslanecký klub dal vládě. Do kdy tak bude čekat?

„Jsem přesvědčen, že nejpozději k 23. 12., kdy má být prodloužen nouzový stav o dalších 30 dnů, jak vláda požaduje, by bylo zapotřebí se k této věci dostat,“ míní Dostál. Ten v současné době připravuje podnět k Ústavnímu soudu a shání k tomu podporu zákonodárců.



„Já sám k Ústavnímu soudu nemohu. Mohl bych napadnout opatření ministerstva zdravotnictví, jako to bylo na jaře, což jsem učinil mimochodem z úplně stejných kompetenčních důvodů, ale tady záleží skutečně na politicích, jestli si vyhodnotí ten postup vlády jako protiústavní stejně, jako to vychází mně na základě porovnání toho, co je napsáno v ústavním zákoně, a toho, co vláda dělá,“ uvedl Dostál, který dlouhodobě komunikuje s některými členy Senátu i Poslanecké sněmovny.

„Jsem si vědom toho, že tam zájem o toto téma je, jestli se tento zájem překlopí do konkrétního aktu, tedy podpisu toho podání k Ústavnímu soudu, to musím samozřejmě nechat na nich, to musím respektovat,“ sdělil.

Dostál podle svých slov chce napadnout samotné vyhlášení nouzového stavu. „Ano, a je to proto, a teď zase, abychom pracovali trošičku exaktně, tak si dovolím ocitovat ten článek 6 ústavního zákona, kde se říká, že nouzový stav se může vyhlásit jen s uvedením důvodů na určitou dobu a pro určité území s tím, že současně s jeho vyhlášením musí vláda vymezit, která práva stanovená ve zvláštním zákoně a v jakém rozsahu se omezují. Toto se bohužel nestalo, protože když se podíváte na to vyhlášení nouzového stavu ze začátku podzimu, které je teď pořád prodlužováno, tak tam si vláda vymezila bianco šek, v podstatě možnost zasahovat do libovolných práv na libovolnou dobu a bez jakéhokoliv odůvodnění, čili když tento postup porovnáme, poměříme s tím ústavněprávním pravidlem, tak z toho zjevně vychází rozpor,“ poznamenal s tím, že vláda následně může vyhlásit nouzový stav správně.

Dle Dostálových slov je také zapotřebí odstranit ta opatření, která jsou zjevně diskriminační. „To znamená podobně jako u těch maloobchodů, kde už je to u Ústavního soudu, jedni otevřeno mít mohou a jiní, prakticky stejní, otevřeno mít nemohou. A stejně tak je zapotřebí odstranit ta opatření, která jsou nesrozumitelná nebo vedou ke zjevně absurdním důsledkům, čehož jsme si určitě užili dost, například s tou proslulou kávou. Dále je zapotřebí podívat se na opatření, u kterých je sporné, jaký vlastně mají efekt na boj proti epidemii. To, že například ten zákaz nočního vycházení, který je velmi, velmi, velmi vzdálen, je to poměrně značné omezení, ale přitom jako tomu boji proti epidemii přispívá v podstatě velmi marginálně a je těžké zdůvodnit jak vlastně, takže tyto věci, které buď nejdou pořádně zdůvodnit, nebo jsou zjevně diskriminační, nebo nesrozumitelné, tak ty by měly jít pryč. Další věc, která si myslím, že byla potřebná, a to je zase spíš výzva vládě, která by ani nemusela jít cestou Ústavního soudu, je, aby ta opatření byla předvídatelná. To znamená, aby se vědělo alespoň nějakých 14 dnů dopředu, co bude a co nebude, může to být přísné, může to být méně přísné, ale ta nejistota je poměrně frustrující,“ dodal.

Ještě letos by do České republiky měly dorazit první vakcíny proti koronaviru. Dostál v médiích v minulých dnech zpochybnil slova ministra zdravotnictví Jana Blatného, že si lidé nebudou moci vybrat, kterou vakcínu dostanou. „Musíme vycházet opět z toho, co máme v právním řádu. A tady si vláda nechala schválit dokonce speciální zákon o očkování a z něj nikde nevyplývá, že by měly být konkrétním lidem přidělovány konkrétní vakcíny. My víme, že těch vakcín přijde v blízké době více typů, budou řádně registrovány, jistě se s odstupem několika měsíců projeví, že některé jsou třeba o malinko účinnější, některé zase méně, to znamená, že určitě občané se budou zajímat, které jsou takříkajíc v nabídce a které si můžou vybrat, no a nic v tom zákoně neříká, že by lékař neměl povinnost toho pacienta poučit o těch jednotlivých vakcinačních látkách, a nic neříká, že by pacient ztrácel svoje právo odmítnout tu, kterou nechce, negativním reverzem, a tu, kterou chce, odsouhlasit s informovaným souhlasem, stejně je to u jakéhokoliv jiného zákroku nebo u jakýchkoliv jiných léků,“ podotkl Dostál.

Otázkou také je, jak je možné nebo není možné motivovat lidi, aby se nechali očkovat. „Z pohledu právního řádu je možné, aby některá omezení platila jenom pro ty, kteří nejsou očkovaní? Jinými slovy aby třeba naočkovaní lidé nemuseli nosit roušky, mohli chodit do restaurací, mohli jezdit do hotelů, a ti, kteří naočkovaní nejsou, tak tohle všechno měli zakázané?“ ptal se moderátor Dostála.



„Já se domnívám, že současný stav je takový, že když například ministerstvo zdravotnictví svým opatřením nebo vláda v nouzovém stavu krizovým opatřením vydá takové pravidlo, tak bude platit, čímž se ta dobrovolnost stane, řekněme, ne úplně dobrovolností, respektive sice si budu moci vybrat, jestli chci naočkovat nebo ne, ale když se nenechám naočkovat, budu mít spoustu nevýhod, a tam se zase budeme muset vrátit do judikatury k povinným očkováním a třeba takové ty spory o tom, jestli může dítě chodit do školky, když nemá některou z povinných vakcín, patrně to bude dopadat stejně; proč se domnívám, že to vláda bude moci regulovat? No Parlament neprojevil vůli tu dobrovolnost hájit, bylo načteno jak v Poslanecké sněmovně, tak v Senátu opatření nebo pozměňovací návrh, který říkal, že ani nepřímo není možno zasáhnout do práv někoho, kdo se nenechal očkovat, ale jak říkám toto nebylo schváleno, takže výkladově by se muselo dovozovat, že tato možnost vládě zůstává,“ uzavřel Dostál.

