Němcová? Vždy se rozbrečí, dělali si srandu u Xavera. A to nebylo vše

Pondělní Podtrženo, sečteno opět patřilo Petru Holcovi. Ten ocenil, že skončil pořad To se ví. Také řekl, že opoziční předáci se bojí Mikuláše Mináře, protože by je mohl nahradit. A řešila se také Helena Válková a její spolupráce s Urválkem. Holec kvitoval, že tím byla vytočena Miroslava Němcová z ODS. „Já ji znám, ona se vždycky rozbrečí. Skvělá zpráva, že ona se konečně vytočila,“ řekl. A pár slov ztratil i o Jiřím Pospíšilovi.

Holec na začátku odtušil, že když Írán útočí na americké cíle a pak sestřelí ukrajinské letadlo, tak to ukazuje, jaké je skutečné rozložení sil. Z celé epizody prý nic moc nebude, protože Írán už nemůže zastrašovat ani cenou ropy. „Nakonec ještě budou muset pracovat, čehož se, myslím, bojí nejvíc," zlehčoval Holec dál. Že by v oblasti Blízkého východu byl klid, podle něj nehrozí.

Xaver Veselý pak předhodil Holcovi konec pořadu ČT o dezinformacích, uváděný pod názvem To se ví. „Já když jsem to viděl, tak jsem si říkal, to snad není možný, jestli je to satira,“ ohodnotil komentátor kvality pořadu. „To byl výsměch. Česká televize vždycky když vymyslí nějaký příšerný pořad, tak tam skončí Aleš Háma a Halina Pawlovská, to je tradice,“ dodal ještě, že doufá, že se dva zmínění za dva měsíce objeví v nějakém „stejně kvalitním“ pořadu. Znovu zopakoval, že nechápal, jak ke schválení pořadu vlastně došlo, ale pak odtušil, že když se utrácejí cizí peníze, tak je to vlastně jednoduché. „Můžete vyhazovat a nikomu to nevadí.“

Další téma hovoru byl Holcův text o Milionu chvilek pro demokracii, který se vydává do krajů. Komentátor doplnil, že spolek nejenom, že dělá paralelní politiku, ale teď už i paralelní kampaň. „Tady vzniká něco nového, co jsme ještě nezažili,“ poznamenal s tím, že Milion chvilek bude dělat kampaň opozici a pak jí předá hlasy, což přirovnal k záměrům starosty Čižinského. Xaver řekl, že to pro opoziční politiky musí být potupné. Holec pravil, že ten stud už je na nich vidět. Představitelé opozice se prý Mináře bojí, protože jednoho nebo více z nich by mohl nahradit. Na rozdíl od nich totiž dokázal na Letnou dostat čtvrt milionu lidí. Mináře v Poslanecké sněmovně si prý dokáže představit, i když doufá, že do Strakovy akademie se nedostane. Fotogalerie: - V předvečer velké demonstrace

Následovaly komentáře k Heleně Válkové. Holec řekl, že neví, kde Válková práva studovala, ale Urválka znají všichni; a Válková ho prý zklamala, protože si myslel, že je chytřejší a vymyslí si lepší omluvu nebo výmluvu. „Ne že Urválka nezná,“ dodal a Xaver Veselý se připojil, že to byla opravdu blbost.

Holec také komentoval, jak se „vytočila“ Miroslava Němcová právě nad zprávou o Válkové. „Miroslava Němcová, já ji znám, ona se vždycky rozbrečí. Skvělá zpráva, že ona se konečně vytočila. Já jsem ji zažil v kritických chvílích, nejen na sjezdech ODS, a ta paní se vždycky rozbrečí. Když přišel Václav Klaus a dal jim to čestné předsednictví, tak ona se rozbrečela. Museli ji podpírat a posadit někam do sedačky. A brečela. Když se nestala předsedkyní na sjezdu 2014, brečela. A teď se konečně vytočila na sklonku své kariéry, to je paráda,“ pravil komentátor.

Xaver dodal, že Němcová většinou dělá za takovými kauzami tečku, a zmínil, že se proslýchá, že Němcová bude kandidátkou ODS na prezidentku. Holec odtušil, že už jednou dělala lídra kandidátky a ODS utržila 7 %, takže pokud chce ODS znovu utržit 7 %, má jít do toho. Fotogalerie: - Kongres ODS v Ostravě

Došlo i na Jiřího Pospíšila v Prostoru X. Holec mínil, že Pospíšil byl v interview rozčílený, protože je rozčílený pořád, a to z toho, že se nestal místopředsedou TOP 09. „On už je rozčílený i na novou šéfku TOP 09, protože on ji vlastně strčil před sebe, aby byla předsedkyní, protože věděl, že jeho už nezvolí, a ona mu měla zajistit místopředsednický post,“ tvrdil komentátor. Doplnil, že Pospíšil je největší sběratel funkcí, protože má rád servis, který k nim patří. „On se zle trápí, když nemá šoféra a auto.“ Dle Holce je také samozřejmé, že Pospíšil by chtěl být primátor. Ale TOPka dle něj už končí a strčila hlavu do koalice, která je ničí, takže toto přání se Pospíšilovi nesplní.

„Pan Pospíšil přeskočí,“ navrhoval moderátor. Ale Holec argumentoval, že Pospíšila nikdo hned tak nevezme: „Já vím, že by se rád vrátil do ODSky, která je dneska nad TOPkou, ale nemyslím, že by to tam dobře nesli.“ Zprávu, že Pospíšil chce vyvolat dohadovací řízení s primátorem Hřibem a zbytkem koalice, okomentoval, že dohadovací řízení je v podstatě celý první rok na magistrátu, akorát nyní bude oficiální.

Krátce se Xaver Veselý s komentátorem Holcem věnovali i titulku, podle kterého Tomáš Zdechovský spočítal homosexuály v KDU-ČSL. Moderátor odtušil, že se Zdechovský prostě seknul, ale Holec mínil, že se nechce stát šéfem lidovců, tak řekl toto. Ale že by se jednalo o velký průšvih, popřel, prý je to klasické „koření politiky“. Xaver ještě usoudil, že by k tomu mohl něco říci kněz Tomáš Halík. Komentátor dodal, že se obává, že ve volbách předsedy zvítězí „kombajnista“ Jurečka, což přivede KDU-ČSL k zániku.

Celý pořad ZDE

