National Endowment for Democracy je vládní organizace USA, založená roku 1983 se záměrem podporovat demokracii v zahraničí. Je primárně financovaná Kongresem Spojených států prostřednictvím grantů. A teď otevřeně ohlašuje, že nemá peníze.

Anketa Který z vybraných českých europoslanců nejlépe hájí české národní zájmy? Dostálová (ANO 2011) 6% Bžoch (ANO 2011) 0% Vondra (ODS) 0% Zdechovský (KDU-ČSL) 0% Nerudová (STAN) 0% Farský (STAN) 5% Turek (Motoristé sobě) 8% Bartůšek (Přísaha) 0% Konečná (STAČILO!) 59% Dostál (STAČILO!) 3% David (SPD) 19% hlasovalo: 31332 lidí National Endowment for Democracy (NED) v současné době nemůže získat přístup ke svým Kongresem přiděleným fondům, které udržují téměř všechny její granty a operace. V důsledku toho poprvé ve čtyřicetileté historii organizace nebyla schopna dostát svým závazkům a byla nucena pozastavit podporu pro téměř 2 000 partnerů po celém světě,“ stojí v prohlášení americké vládní organizace.

Organizace podle svých vlastních slov podporuje země, které jdou cestou demokratických reforem. Patří sem země v mimořádně obtížných podmínkách, jako je Ukrajina a Moldavsko.

„Korupce zůstává hlavním problémem v celém regionu, podkopává důvěru veřejnosti v demokratický systém a zpomaluje hospodářský pokrok a přistoupení k EU. I když se taktika liší, neprůhlednost zůstává. NED se snaží posílit podporu investigativních novinářů, kteří vrhají světlo na endemickou korupci a kleptokratické sítě. NED také podporuje iniciativy na úrovni jednotlivých zemí, které prosazují transparentnost a odpovědnost a umožňují klíčovým demokratickým zainteresovaným stranám – jako jsou politické strany, média a organizace občanské společnosti – sledovat a odhalovat korupční praktiky, předkládat případy příslušným orgánům a obhajovat institucionální a politická řešení,“ uvedla také americká vládní organizace.

NED sama sebe označuje za velmi úspěšnou organizaci, která věnuje 83 centů z každého dolaru na projekty přímo v konkrétních zemích. Těchto 83 centů jde prý na boj proti korupci a na co nejhladší fungování právního státu.

Na Ukrajině podporuje organizace aktivisty občanské společnosti, novináře a obránce lidských práv od roku 1989.

Devadesát pět procent finančních prostředků NED je přidělováno přímo Kongresem a není považováno za zahraniční pomoc. Na toto financování se proto nevztahoval výkonný příkaz o zmrazení zahraniční pomoci na 90 dní.

„Navzdory nebezpečí naši odvážní ukrajinští partneři pokračovali ve své práci i během války a dokumentovali válečné zločiny a zvěrstva; zasazovali se o mezinárodní podporu, mobilizovali tisíce dobrovolníků po celé zemi; poskytovali nezávislé zpravodajství a prosazovali transparentnost a odpovědnost vlády. Jsou ztělesněním odolnosti, jednoty a síly,“ uvedla NED na sociálních sítích.

„Kongresový mandát NED spočívá na dlouhodobém závazku obou stran podporovat svobodu po celém světě. Je důležité, abychom co nejdříve získali přístup k našim finančním prostředkům a obnovili podporu pro naše partnery,“ stojí také v prohlášení neziskové organizace.

Šéf NED Damon Wilson ujišťuje veřejnost, že NED hodlá Ukrajince nadále podporovat. Únavy z války se prý neobává.

„Únava z Ukrajiny v NED neexistuje. Jsme hluboce odhodláni. Na únavu z Ukrajiny nevěřím,“ řekl Damon Wilson.

Ve správní radě sedí i Victoria Nulandová, jedna z nejhlasitějších podporovatelek Ukrajiny v USA, která za časů Joea Bidena působila v pozici první náměstkyně exministra zahraničí Antonyho Blinkena.

Už v roce 2014 se objevila na kyjevském Majdanu a podporovala demonstranty. A po zabrání ukrajinského Krymu Ruskem hlasitě varovala, že Rusko přestává respektovat mezinárodní pořádek.

New York Times připomněl, že Nulandová pracovala na ministerstvu zahraničí USA třicet let a za časů prezidenta Baracka Obamy neúspěšně prosazovala tvrdší postup vůči Rusku. V roce 2014 unikl její telefonát s americkým velvyslancem na Ukrajině, Geoffrey Pyattem, ve kterém se baví o tom, kdo by měl vést Ukrajinu, co by měl dělat a také o tom, jak by s ním měli navázat kontakty. V tomto uniklém telefonátu také zaznělo „Srát na Evropskou unii“. Nulandová je označována za člověka, který organizoval dění okolo Majdanu na Ukrajině.