Není to jen Babiš. Láska neví, co čekat od Fialy

Záměr premiéra Petra Fialy (ODS) vystoupit tuto neděli s televizním projevem necelý týden před volbami se střetává s dosti silnou kritikou opozice a šéf opozičního hnutí ANO Andrej Babiš Fialu označil za zbabělce kvůli tomu, že s ním nepůjde do společné televizní debaty. „Odlétám v zastoupení prezidenta na pohřeb královny Alžběty II.,“ osvětluje však Fiala. Jeho televizní projev ale mezitím s obavami vyhlíží i senátor Václav Láska (SEN 21). Neví, co má od Fialy očekávat.

Rozhodnutí premiéra již kritizoval například bývalý šéf Sněmovny Radek Vondráček (ANO) a v pátek označil plán za „hrubé zneužití funkce premiéra“. Vystoupení je podle něj „v rozporu se zákonem, v rozporu s férovou kampaní a v rozporu s principem rovného přístupu k veřejnoprávním médiím“ a Fiala by s ním měl počkat až do doby po komunálních volbách.



Expremiér Andrej Babiš pak vypálil s označením Fialy za „zbabělce“. „Je hrozné, když premiér neřídí svoje ministry, každý týden říká něco jiného a neštítí se lidem lhát. Ale horší je, že se chová jako zbabělec. A toho pocitu se po událostech posledních dní bohužel nemůžu zbavit,“ pustil se do ministerského předsedy.



Vadí mu, že se předseda vlády omluvil z předvolební debaty s odůvodněním, že musí odletět na pohřeb královny Alžběty II., jehož se účastní s pověřením prezidenta Miloše Zemana.

„Poprosil jsem Petra Fialu, aby se toho zúčastnil. Mně zakázali lékaři létat, protože mám díru v břiše kvůli sondě. Petr Fiala souhlasil, takže jsem mu poděkoval a řekl jsem mu, že mu to oplatím,“ uvedl nedávno prezident Zeman pro Frekvenci 1.



Podle Babiše je to však vše „zvláštní“. „Mohl letět hned po skončení debaty ještě v neděli v noci nebo brzy ráno. Já bych to tak udělal. On ne,“ kritizuje.



„Škoda, chtěl jsem se pana premiéra zeptat na tu jeho radikální změnu názoru v zastropování cen energií. Na to, že ještě na konci srpna ho v exkluzivním rozhovoru v provládním Blesku odmítal s tím, že to prý nejde. Na tiskové konferenci koalice SPOLU 29. 8. dokonce šermoval rukama a vykřikoval, že strop pro ceny energií na národní úrovni chtějí jen populisté. A dva týdny poté ho bez mrknutí oka zavedl a teď se s tím na sociálních sítích beze studu chlubí. Jasně, nebyla jiná možnost, před volbami by si to před lidmi neobhájil, opozice ho k tomu donutila,“ napsal dále.

A kritizoval i onen mimořádný projev premiéra. „Co v něm řekne? No pochlubí se přece tím, že zastropoval ceny. Co na tom, že to půl roku odmítal a vysmíval se tomu.

Ano, je to absurdní, Česká televize všechno natočí a zřejmě spolu s ostatními mu to pak v hlavním vysílacím čase pár dní před volbami odvysílají. Já už se v téhle zemi nedivím ničemu, ale říct vám, že náš premiér je pro mě zbabělec, jsem prostě musel. Neděje se přece vůbec nic mimořádného, aby musel mít mimořádný projev,“ myslí si někdejší premiér.

Fiala na tento výpad s označením za „zbabělce“ Babišovi odpověděl s tím, že „nálepkovat a urážet protivníky není jeho styl“. „Otravuje to politiku i celou společnost. A Andrej Babiš to dobře ví, a proto to dělá. Je to ostatně jedna ze základních charakteristik populismu. Tou další je lež. I s tou umí Andrej Babiš dobře pracovat,“ nenechal si vládní šéf kritiku svého předchůdce líbit.



Píše, že bude do televizních duelů s Babišem chodit jen pod podmínkou, že veřejně potvrdí, že nebude kandidovat na prezidenta republiky. „Nehodlám totiž být součástí jeho hybridní prezidentské kampaně, kdy například pod záminkou komunálních voleb objíždí i obce, kde jeho hnutí nemá žádnou kandidátku. Jasné slovo ohledně jeho kandidatury ovšem dodnes chybí,“ osvětlil.



„Předvolební debata není duel. Účast v nedělní večerní debatě na TV Prima jsem bohužel musel zrušit, neboť odlétám v zastoupení prezidenta na pohřeb královny Alžběty II. Součástí programu je v neděli večer akce v Buckinghamském paláci na pozvání nového krále Karla III. Chápu, že se Andrej Babiš cítí být důležitějším než král. Určitě by na mém místě ignoroval zájmy České republiky a šel by raději diskutovat s Tomiem Okamurou na Primu. A králi by asi poslal SMS nebo by mu rovnou brnkl. Má přece na každého číslo…,“ vrátil pak Fiala Babišovi kritiku.

Ke svému projevu pak podotýká, že hlavní rozhodnutí ohledně zastropování cen probíhala tento týden, a Babišovi připomenul, že „v době covidu dělal projevy on“. „A rozhodně to tehdy nebylo v souvislosti s přijímanými legislativními normami. Ale to mu nevadí, protože populistu realita zajímá, jen když se mu to hodí. Tedy málokdy!“ zní od premiéra.



Zastropování cen energií podle něj v první polovině tohoto roku „nemělo smysl“ a „žádná jednoduchá cesta z této složité situace neexistuje“. „Ani Slovensko, ani jiné země ji nenašly. A kdo to tvrdí, tak buď neví, co se na Slovensku či jinde děje, nebo jen prostě nemluví pravdu,“ dodal premiér s tím, že „právě o tom bude i můj nedělní projev“.



„Ať se to Andreji Babišovi líbí, nebo ne. Ať mne uráží nebo kolem toho šíří nepravdy. Jsem zvyklý a nijak mi to nebrání pracovat tak, jak si myslím, že to je nejlepší pro naši republiku,“ dodává.

Předsedy vlády se zastal – jindy k vládě silně kritický – exministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09). „Andrej Babiš vlastní největší vydavatelství a disponuje armádou novinářů, svých zaměstnanců. Politická soutěž přestala být v médiích férová, když do ní s tímhle vstoupil. Přesto vřeští, že premiér vystoupí v TV. A najdou se i ‚politologové‘, kteří s ním souhlasí,“ nevidí sám důvod ke kritice Fialy.



K premiérovi ale přišla nečekaná odezva od senátora Václava Lásky. „Ale politická soutěž není jen Babiš versus Fiala. I řada jiných politiků to necítí dvakrát férově,“ zaznělo od něj pod Kalouskovým příspěvkem.

Doplnil však, že se hodnocení od něj dočkáme až po samotném premiérově projevu. „Uvidí se, zda to bude projev premiérský, nebo stranický,“ netuší, co zatím od premiéra Fialy očekávat.

