Neodbytná Hillary se vrací? Clintonová prý do toho možná zase půjde

Překvapivě se na seznamu možných kandidátů objevuje také Hillary Clintonová, která již dvakrát neuspěla v samotném „finále“. Jednou podlehla svému stranickému kandidátovi Baracku Obamovi a naposledy předloni republikánovi Donaldu Trumpovi. Vzhledem k jejímu pokročilejšímu věku se nepředpokládalo, že by mohla zkusit štěstí ještě do třetice všeho nejlepšího. Přes skutečnost, že v roce 2020 bude Clintonové již 73 let, se však její kandidatura nejeví nereálně.

Zejména v posledních dnech případnou další prezidentskou kandidaturu někdejší ministryně zahraničí rozebírají mnohá americká média. Komentátor Michael Goodwin na webu televize Fox News vyvozuje další politické kroky Clintonové z její stále větší kritiky Donalda Trumpa. „Její komentáře jsou velmi naléhavé a jejich frekvence se neustále zvyšuje. Jsou přitom velmi krátké a zaměřují se na aktuální kroky prezidenta,“ spekuluje Goodwin.

„Pro Clintonovou hovoří rok a půl před dalšími volbami skutečnost, že se zatím v demokratické straně neobjevil žádný jasný lídr. Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se objevili nějací kandidáti, kteří by ji mohli ohrozit. Nezapomeňme, že Sandersovi a Bidenovi je 76 a 75 let. Tihle dva jsou tedy ze hry venku. Pro Clintonovou také hovoří dostatek financí. Já osobně jsem přesvědčen, že do toho nakonec půjde i potřetí,“ míní Goodwin.

Zatímco příznivci Clintonové by její třetí prezidentskou kandidaturu uvítali, veřejnost jí obecně až tolik nakloněna není. Podle jednoho z nedávných průzkumů by pozitivně hodnotilo snahu dostat se napotřetí do Bílého domu jen 35 % lidí, naopak zbylé dvě třetiny jsou proti. On-line průzkumu se zúčastnilo téměř 320 000 lidí a má tedy jistou vypovídající hodnotu. Samotná Clintonová loni na podzim své pokračování v politice odmítla.

Případnou třetí kandidaturu neradí Clintonové ani bývalý advokát jejího manžela Billa Clintona Lanny Davis. „Hillary může ještě ve veřejném životě přispět mnohým, ale doufám, že do prezidentské volby už nepůjde. Já osobně bych ji prostě radil, aby to už nezkoušela,“ uvedl v rámci svého televizní vystoupení. Konečné rozhodnutí však musí učinit Clintonová, která se pravděpodobně rozhodne na základě toho, komu by musela v rámci demokratické i republikánské strany čelit.

Psali jsme: Clintonová do vězení? Věci v USA se hýbou Hillary Clintonová měla opět problémy na schodech. Dopadlo to jen tak tak Korupčníci Clintonovi? FBI se začala zajímat o jejich nadaci Image bezúhonné a čestné Hillary Clintonové je v troskách. Podívejte se, co ušila na Trumpa



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: pro