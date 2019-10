Nepozvaní zákonodárci na Hrad? Jsou důležitější témata. Zdraví prezidenta? To je netéma... Maláčová v Partii odrážela jeden dotaz za druhým

Úvodem se ministryně Maláčová i předseda Výborný vyjádřili k nadcházejícímu státnímu svátku 28. října 2019 a k oslavám české státnosti, kdy prezident Miloš Zeman některé zákonodárce nepozval. Ministryně Maláčová se domnívá, že jsou důležitější témata k hovoru, ale zároveň se domnívá, že se vše kolem příliš medializuje.

„Pozvánku jsem neobdržel. Když někdo pořádá nějakou slavnost, je jeho právem, zda někoho pozve, nebo nepozve. Považuji to ale za nedůstojné. Úředníci Kanceláře prezidenta republiky by si měli uvědomit, že je to státnický akt. To, že nejsou pozváni nejvyšší ústavní činitelé, například místopředseda Poslanecké sněmovny, považuji to za nedůstojné,“ poznamenal Výborný, jenž by si přál, aby situace byla řešena s ohledem na státní svátek, s respektem. „Bohužel takto prezident Miloš Zeman podporuje rozdělování společnosti,“ míní.

Následně se hovořilo i o zdravotním stavu hlavy státu, kdy Maláčová toto téma považuje za „netéma“. Výborný následně popřál prezidentovi pevné zdraví, ale zároveň vyjádřil přání, aby se hovořilo spíše o tom, co dělat pro rodiny s dětmi.

Řeč se tak pak stočila na daňový balíček a rodičovský příspěvek, kdy došlo k zaseknutí ve Sněmovně. „Zvýšení rodičovského příspěvku se stihne. To se stihnout musí. Do začátku prosince se to stihne,“ řekla rázně Maláčová. „Vláda dobře věděla, že je nutné předkládat věci do legislativního procesu včas,“ zdůraznil Výborný k tomu, že opozice rozhodně nečiní obstrukce. Zároveň ale míní, že zvýšení rodičovského příspěvku se stihne. „Byla by katastrofa, kdyby se to nestihlo,“ znovu zopakovala Maláčová.

Výborný pak kritizoval vládu za to, že místo diskusí vše tlačí na sílu. „Garantuji vám, že kvůli tomuto neprojde do ledna daňový balíček,“ zdůraznil Výborný. „Politika je o jednání, komunikaci a hledání kompromisu,“ dodal Výborný.

Následujícím tématem byly daňové výjimky, za jejichž zrušení lobboval minulý týden prezident Miloš Zeman. „Prostor pro inventuru v daňových výjimkách je,“ míní Maláčová. Výborný dodal, že si diskuse u některých výjimek představit dokáže, ale rozhodně by nerušil výjimky en bloc.

