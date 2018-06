Nepřítel Kremlu, novinář Pasko, má v Česku problémy. Nedostal povolení k pobytu. PL s ním roky zveřejňovaly rozhovory a budou dál

Ruská armáda a loďstvo nemají na teritoriu suverénní Ukrajiny co dělat. Pro Vladimira Putina je to jasná vstupenka do Haagu. To řekl ParlamentnímListům.cz ruský investigativní novinář Grigorij Pasko v roce 2014. Nyní zde nedostal dlouhodobé vízum a jeho organizace Fond 19/29, zaregistrovaná v Česku, může skončit. Nyní PL poreferoval o zmíněných potížích, ale třeba k otázkám potlačování práv novinářů na Ukrajině se nevyjádřil.

Anketa Je dobře, že se Donald J. Trump sešel s Kim Čong-unem? Ano 96% Ne 4% hlasovalo: 1657 lidí

„Pro Vladimira Putina je to jasná vstupenka do Haagu". Tak tuto větu, jíž řekl novinář Grigorij Pasko v rozhovoru pro Parlamentní listy, zopakoval na protiputinovské demostraci pod koněm na Václavském náměstí v Praze v roce 2014 bez uvedení zdroje Martin Bursík. Pak reportérovi Parlamentních listů přiznal, že jde o větu ze zmíněného rozhovoru, jelikož si ho podrobně přečetl. S odvážným investigativním novinářem Grigorijem Paskem, jenž byl za své články dvakrát ve vězení, uveřejnily PL nespočet rozhovorů. Začalo to už v roce 2012, kdy ještě novináři z mainstreamových médií ani nevěděli, že existuje. Pojďme se na to podívat.

Prohlášení novináře Paska

Na konci roku roku 2012 Pasko PL mimo jiné řekl: „Loni jsem žil v Kyrgyzstánu. Je to nejchudší země z bývalého SSSR. Nedá se s Českem srovnat. Přitom tam pochopili, že se Ruska bát nemusí a nepotřebují se s ním ani bratřit. Proto mě Česko podlézáním Rusku překvapuje. Kyrgyzstán je také závislý na Rusku, co se strategických surovin týče. Přesto se mu nijak nevnucuje. Má projekty s Čínou, Tureckem, Kazachstánem či USA".

V roce 2014 v rozhovoru sdělil: „Všechno, co se děje na Ukrajině, je věcí Ukrajinců. Veškeré vměšování do jejich věcí je narušením norem mezinárodního práva. Slib udělení ruských pasů je přímou a jasnou provokací, popíchnutím ke konfliktu. Armáda a loďstvo nemají na teritoriu suverénní Ukrajiny co dělat. Pro Vladimira Putina je to jasná vstupenka do Haagu. Provokace Ukrajiny se mu podařila stejně, jako aféra s Abcházií, kterou uznaly Nauru a Venezuela. Kdybychom čestně rýpali v historii, tak dojdeme k tomu, že Kurilské ostrovy by měly být dávno vráceny Japonsku a Krym náleží Řecku. Putin by chtěl z Krymu udělat ukrajinské Podněsteří. Když se někde objeví problémy, Putinovi to vždy přijde vhod".

V roce 2016 prohlásil: „V Barnaulu mě v září zbili. Potom nám na jiném semináři bylo vyhrožováno bombou, takže to policie vyšetřovala. Šedesát lidí, mezi nimi i ženy s dětmi, kteří bydleli v hotelu, kde se seminář pořádal, v noci vyhnali do minus dvaceti stupňů Celsia. Další den se na recepci objevil rozsypaný bílý prášek. Také přijeli policisté. Prostě hrůza. V podstatě celé ty dny, co seminář probíhal, jsem na policejní stanici odpovídal na otázky: ‚Proč se do všeho takto mícháte? Proč je vám třeba podobných provokací? Kdo vyhrožoval bombou?' Vždy jsem říkal, zeptejte se FSB. Je jasné, že to všechno byla jejich práce. Oni nenávidí investigativní novinařinu a jsou to vrazi Ruska. Nechtějí, aby byli v Rusku novináři, kteří sledují korupci. FSB ji totiž kryje tam, kde je to pro ni výhodné".

Na turistické vízum

Jeho Spolek investigativních novinářů Fond 19/29 byl v Česku zaregistrován v srpnu 2015 hned poté, co v Rusku označili tuto organizaci za „cizího agenta" a všemožně se snažili mařit její práci. Zmíněný fond za tři roky české existence vůbec nezahálel. „Pořádali jsme semináře a školení pro investigativní novináře, účastnili jsme se různých akcí Karlovy univerzity a Nadace Václava Havla, spolupracujeme s nevládní neziskovou organizací CEELI Institut a dalšími," řekl Parlamentním listům nyní Pasko.

Ministerstvo vnitra však v květnu odmítlo Grigoriji Paskovi dát povolení k pobytu v Česku. Hana Malá z tiskového oddělení ministerstva šalamounsky napsala: „Přijaté řešení ohledně odmítnutí víza nevylučuje možnost obdržení jiných víz, dovolujících přebývat na území České republiky, například turistického víza". Komentátor mediálního domu Economia a bývalý náměstek ministra vnitra pro policii Martin Fendrych k tomu mimo jiné napsal: „Nedat povolení k pobytu Grigoriji Paskovi, člověku, který pro pravdu trpěl a dál za ni v Rusku bojuje, je znamením obratu od zájmu o lidská práva k povrchní lhostejnosti, netečnosti, jež s demokracií, s touhou po svobodě pro sebe i pro druhé (Rusy) nemá nic společného. České vnitro jako by řídil Putin nebo Zeman".

PL k tomu Pasko sdělil: „Předpokládají, že budu v Česku pracovat s turistickým vízem. Nicméně to bude pro normální fungování organizace dost složité. Zaměstnance ministerstva vnitra také nikdo nenutí si vyřizovat turistická víza, aby mohli pracovat v úřadu. Vynasnažím se, abychom dokázali naše mírumilovné a pro Česko užitečné záměry".

Práce ve Fondu 19/29 znamená pro Paska i časté pořádání různých seminářů a setkání s mladými novináři v Rusku. Ty jsou často stíženy návštěvami FSB či prokremelských aktivistů. Jednou mu dokonce hodili do místnosti, kde se jedna z akcí konala, dýmovnici. K tomu dodal: „Nedávno jsem pořádal seminář v Novosibirku. Web Vojenský přehled o tom psal takto: ‚Možná organizátoři tohoto setkání upřímně věří, že přináší světlo boží do zpustlé a barbarské země. Nicméně opravdu účastníci této akce nerozumí tomu, že jsou pouze pěšáky v cizí hře? Hře, zaměřené na rozvrat Ruska?‘ Vidím v tom výzvu k pokračování našeho pronásledování. Věřím ale, že je naše působení zákonné a pro Ruskou federaci, která zabředává do lži, korupce, bezpráví a odkryté propagandy, potřebné".

Ministrerstvo nechce potížistu

Do prvních potíží s ruskou mocí se Pasko dostal v devadesátých letech, kdy psal o jaderném odpadu, který házelo ruské námořnictvo do moře. V roce 1997 byl na základě informace, že mu na zájezdu v Japonsku byly zabaveny údajně tajné dokumenty, zatčen. Odborné posudky však ukázaly, že o státní tajemství nešlo. Skutečnou příčinou totiž byly právě články o ekologii. Byl odsouzen na rok, ale díky amnestii jej propustili z vazby. V roce 2000 byl rozsudek anulován a Pasko byl uznán vinným z vlastizrady ve formě špionáže. Byl odsouzen ke čtyřem letům odnětí svobody. V nápravném zařízení strávil víc než půl roku, celkem ve vězení zhruba tři roky.

Právě kvůli tomu mu ministerstvo vnitra odmítlo udělit dočasný pobyt. Nemá totiž čistý trestní rejstřík, takže „nesplňuje podmínku trestní zachovalosti". Cizinec se však na turistické vízum může do Česka podívat jen na tři měsíce každého půlroku.

V letech 2003 až 2009 byl šéfredaktorem časopisů Ekologie a právo, Orel a hlava, Město pěti moří a dalších. V roce 2011 založil Fond na podporu investigativní žurnalistiky a stal se jeho ředitelem. Jako expert se zúčastnil několika soudů v Evropě, kde svědčil o bezpráví v Rusku. Skoro ve všech případech nebyly pronásledované osoby do Ruska vydány. Je laureátem mnoha mezinárodních cen a členem všemožných novinářských a spisovatelských svazů Ruska.

Investigativní ruský novinář Grigorij Pasko, který působí v Česku, na otázky ohledně režimu v Rusku, pronásledování novinářů na Ukrajině či kontoverzního webu Mirotvorec tentokrát PL neodpověděl. Prý se k podobným záležitostem na radu právníků zatím vyjadřovat nebude.

Psali jsme: Zbili mě, pak nahlášená bomba, další den bílý prášek. Nepřítel Kremlu novinář Pasko pro PL o útocích v Rusku, Trumpovi, Putinovi, Zemanovi a také miliardách od Bakaly

Ruský novinář odkrývá: V ruské televizi byl film o Praze, základně lidí svázaných s USA a škodících Rusku! Namiřte rakety na Karlovy Vary, ať se Putin bojí

Odpůrce Kremlu Pasko promlouvá o poměrech v Rusku. Putina nepotěší, ale přináší překvapivé závěry stran Ukrajiny

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Jan Rychetský