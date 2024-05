„Nejnebezpečnější průlom do našeho ústavního systému v historii.“ Češi jdou na hokej, ve Sněmovně dusno

reklama

V Poslanecké sněmovně v pátek pokračuje projednávání návrhu na zavedení možnosti korespondenční volby pro české občany žijící v zahraničí. Mimořádná schůze svolaná z podnětu vládního tábora se zabývá druhým čtením, v jehož rámci vystupují poslanci s pozměňovacími návrhy. Proti návrhu na korespondenční volbu hlasitě vystupují oba opoziční poslanecké tábory, ANO a SPD.

Vládní tábor na úvod schůze prosadil ukončení obecné rozpravy nejpozději v 18 hodin. Návrh přednesl předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda ve spolupráci s poslancem STAN Ondřejem Lochmanem. Po konci obecné rozpravy ve stanovený čas by následovala odborná rozprava, v níž už poslanci neodůvodňují předkládané návrhy.

Opoziční kluby ale proti rozhodnutí protestovaly, a tak předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) na jejich žádost svolala poradu sněmovního grémia, která trvala přes hodinu. Po poradě navrhl Benda revokaci předchozího usnesení, což Sněmovna odsouhlasila a poslanci tak mohou jednat dlouho do noci.

Poté už se Fiala vrhnul na kritiku korespondenční volby, které se u řečnického pultíku věnoval více než hodinu. „Ten návrh je totiž veskrze nekvalitní, nebezpečný a protiústavní. Je to nejnebezpečnější průlom do našeho ústavního systému v historii novodobé České republiky. Jde o snahu o pošlapání těch nejzákladnějších principů demokracie a volby by v případě přijetí této novely už nevedly k demokratickému ustavení vlády,“ zopakoval Fiala hlavní výtku opozice, že korespondenční volba by mohla vést k manipulaci s hlasy a k ovlivňování voličů.

„Škody, které by korespondenční volba napáchala, by byly nevratné. Korespondenční volba není naplněním žádného ústavního politického práva, ale politickým a ideologickým konstruktem určité části politického spektra. Je to vysoce účelový instrument, jak ovlivnit výsledky voleb k obrazu svému,“ prohlásil také Fiala.

Zatímco SPD korespondenční volbu absolutně odmítá, místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček přišel s pozměňovacími návrhy, které by novelu učinily pro hnutí ANO schůdnější. „Já jsem přišel s dvěma pozměňovacími návrhy ten první je zcela jednoduchý a zásadní. Jde o posunutí účinnosti k 1. lednu roku 2026. Nám se to nelíbí, že ta novela cílí ad hoc na ty parlamentní volby v roce 2025. Už jsme se o tom bavili mockrát, vzhledem k té atmosféře, která tu je, tak já se k tomu dál vyjadřovat nebudu,“ uvedl Vondráček, načež předsedající schůze Jan Skopeček (ODS) pokáral poslance v sále, že svými debatami ruší řečníka.

Mgr. Radek Vondráček ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„A zadruhé navrhuji, aby se z korespondenční volby vyňaly evropské volby. A to z toho důvodu, že skutečně není zajištěno, aby nebyla duplicita hlasování. Cílem je naplnit zásadu zakotvenou v právním řádu České republiky o volbách do Evropské unie, že každý volič může volit jen jednou. Přitom, když český občan bude pobývat dlouhodobě třeba v Německu, může tam volit německé kandidáty. Ale my se pak zároveň nedozvíme, že korespondenčně volil třeba i české kandidáty, pokud má stále české občanství,“ vysvětloval Vondráček, že by to mohl být představitel jak progresivistického, tak konzervativního tábora.

„Takový člověk využije dva hlasy ve volbách do Evropského parlamentu, a to je něco, čemu bychom se měli vyhnout,“ uvedl Vondráček. „Navíc lidé s trvalým pobytem v zemi Evropské unie mohou volit v evropských volbách v místě svého bydliště a odpadá tak důvod pro korespondenční volbu, aby lidé nemuseli cestovat daleko na české konzuláty v jiných zemích světa,“ dodal Vondráček, který kvůli nepozornosti přítomných v sále svůj projev zkrátil na minimum.

