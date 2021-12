Nerudová na Hrad? Už se to drolí, těžká váha je proti. Došlo na staré hříchy

Režisérka a spisovatelka Monika Le Fay za na svém twitteru zostra opřela do Danuše Nerudové, ekonomky, profesorky a možné kandidátky na prezidentku v prezidentských volbách 2023. Taková osobnost je podle ní do čela státu „nevolitelná“. Poukázala na její vazby a negativní povahové rysy. Zapomenout jí nemůže ani hvězdné manýry, například když si ještě coby rektorka Mendelovy univerzity pořizovala do kanceláře drahý designerský kousek koně v životní velikosti s lampou na hlavě.

Nerudová pobouřila Moniku Le Fay tím, že se hlásí k odkazu Václava Havla. „S úžasem pozoruju Danuši Nerudovou, jak si hraje tu na novou Čaputovou, tady se zase pro změnu přihlásí k pokračování politiky Havla. Všechno zabalené do frází o ‚inspirativnosti‘ a ‚výzvách‘. Nic není tak vzdálené světu Václava Havla jako slovník z reklamní kampaně. Ve slovech je všechno,“ napsala ve svém tweetu.

Na její slova následně zaútočil Jan Čulík z Britských listů. „Vy jste Ruska? Proč používáte rusismy? ‚politika Havla‘?“ rýpl naopak do režisérky s tím, že pokud neumí česky, nemá se k tématu co vyjadřovat.

To Monice Le Fay zvýšilo tlak: „Čulík mi napsal, že jsem soudružka a k tomu Ruska a že mě blokuje,“ postěžovala si přátelům na sociální síti Le Fay, jež je příbuzná s Monikou MacDonagh Pajerovou, jednou z tváří sametové revoluce, jejíž dcerou je známá novinářka, zpěvačka a herečka Emma Smetana.

„Zajímavé. Kdysi jsme byli demonstrovat před kubánskou ambasádou za lidi, co dostali tresty 25 let a v BL pak vyšlo asi 200 fotografií – všech, co demonstrovali. Z těch, co lezli dovnitř, tam nebyl ani jeden,“ vrátila úder Čulíkovi.

Nezapomněla připomenout, jaké měla Nerudová výstřelky, když jako rektorka Mendelovy univerzity pořídila do své kanceláře obrovskou lampu v podobě černého koně, která pocházela z dílny nizozemského designerského studia. „Stál snad kolem sta tisíc, nebo tak nějak,“ upřesnila Le Fay, že peníze mohly putovat do daleko potřebnějších věcí.

Přesto se Nerudová těší velké fanouškovské základně, připomněla režisérce diskutérka Františka Sudíková. „Našli by se tací, co by ji volili. Koukala byste, kolik jejích příznivců mne tehdy v diskusi s ní velmi hrubě napadlo a uráželo. A ve chvíli, kdy paní Nerudová začala tyto opravdu dehonestující výpady lajkovat, měla jsem jasno,“ napsala z vlastní zkušenosti.

„Ano, to ona dělá. Hledá ty své pochlebovače a ty podporuje. Nebo na mě vystartoval její manžel. Také často na mě útočili lidé s 0 sledujícími, profily založené nedávno. Už jen proto, když už pro nic jiného, je nevolitelná,“ přizvukovala souhlasně Le Fay.

Na závěr jí na profil přistál dotaz, co by Nerudové tedy poradila zlepšit, aby se volitelnou stala. „Nic! Kromě toho všeho vyjmenovaného, kromě toho, že nemá charisma a je navíc neuvěřitelně sebestředná, má za zády manžela napojeného na PENTU a Martina Pecinu, s nímž společně fúzovali Agrofert s Agropolem. Btw, ji vytáhla nahoru Maláčová, tedy vláda Andreje Babiše. Co ještě?“ naznačila režisérka závěrem, že taková osoba je pro ní nenapravitelná.



