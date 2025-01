Nerudové vadil styl otázek Moravce. Došlo na střet

Úterní debata v Evropském parlamentu, které se zúčastnily obě političky, jasně ukázala, jak rozdílné jsou postoje jednotlivých frakcí k budoucnosti transatlantických vztahů po opětovném nástupu Donalda Trumpa do funkce prezidenta USA.

Fragmentace Evropy v reakci na Trumpovu politiku: prohloubí se? Nebo se EU sjednotí?

Nerudová se vyjádřila k tomu, zda se postoje evropských států k Donaldu Trumpovi budou s přibývajícím časem více rozdělovat, nebo zda dojde ke sjednocení jejich přístupu. Podle ní by Evropa měla směřovat k větší jednotě. „Musím říct osobně, že se mě jako poslankyně Evropského parlamentu dotklo, jakým způsobem Donald Trump zacházel se zástupci Evropského parlamentu. Nechal europoslance vlastně mrznout venku. To je obrázek toho, jak přistupuje k Evropě,“ řekla.

Opomněla však, že i členové amerického Kongresu a další hosté museli v některých případech čekat; přesto však trvala na tom, že tento přístup vypovídá o tom, jak důležitá je Evropa pro Trumpovu administrativu.

Evropa podle Nerudové musí být jednotná, protože Trump ve svém projevu hovořil o „America First“. „Bude dělat vše pro Ameriku a já nechci, aby ten účet platila Evropa a aby ho platila Česká republika. Musíme si uvědomit, že jsme pro Ameriku velký trh. Máme vyjednávací sílu, si myslím. A očekávám, že budeme silný partner a silný spojenec v NATO. Nespoléhejme se však jen na Ameriku a ptejme se, co my můžeme udělat pro naši vlastní bezpečnost. To je teď hlavní téma,“ pravila europoslankyně z hnutí STAN.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. STAN

Kateřina Konečná nesouhlasila s tvrzením Danuše Nerudové, že Evropa má ve vztahu k USA silnou vyjednávací pozici. Podle Konečné chybějí především lidé, kteří by byli schopni s Trumpem jednat na rovné úrovni. „Nemáme ty, kteří by byli schopni se Trumpovi postavit, a to je zásadní problém. On nás nevnímá jako rovnocenného partnera, protože Evropa sama sebe jako silného hráče neprezentuje. Pokud chceme skutečně hájit naše zájmy, potřebujeme vyjednavače, kteří budou dostatečně silní a nebudou se bát tvrdě hájit evropské priority,“ upozornila předsedkyně KSČM, a že Evropa bude v tomto ohledu velmi slabá.

Optimistický pohled Nerudové ohledně evropské vyjednávací síly označila Konečná za nereálný, přičemž upozornila mj. na americké restrikce na dovoz AI čipů. A sice, že USA řadí Evropu včetně Česka mezi rizikové oblasti. Podle Konečné to jasně ukazuje, že USA vnímají Evropu spíše jako konkurenta než jako rovnocenného spojence.

Ing. Kateřina Konečná KSČM

Nerudová pak reagovala na kritiku od Konečné a nařkla ji z toho, že je pouze glosátorkou, která v Evropském parlamentu působí jako nezařazená poslankyně a nepřichází s žádnými reálnými řešeními ve prospěch českých občanů. „Jediné, co (Konečná) navrhla, bylo zrušit veškerou migrační legislativu,“ pravila Nerudová. Konečná se vůči této kritice nevěřícně chytala za hlavu, a že Nerudová neříká pravdu,

Nerudová naopak vyzdvihovala svůj vliv v europarlamentu, který podle ní Konečná postrádá. „Páni europoslankyně, v momentě, kdy přišly záplavy do České republiky, jsem ihned přispěchala s pozměňovacím návrhem, který drtivou většinou schválil parlament, aby ČR mohla rychle vyplácet peníze postiženým oblastem. To je to, co já v Evropském parlamentu dělám. Vy zde sedíte a jenom glosujete, komentujete, co se má dělat, co bychom měli dělat, ale reálně v Evropském parlamentu nemáte žádný vliv,“ udeřila Nerudová na předsedkyni KSČM Konečnou.

V debatě padla otázka, kdo představuje větší riziko pro globální bezpečnost a světové uspořádání – zda Donald Trump, nebo Vladimir Putin. Kateřina Konečná odmítla přistoupit na jejich přímé srovnání a zdůraznila, že klíčové je, aby světoví lídři byli schopni spolu jednat.

Spor o navýšení obranných výdajů

Konečná se vymezila vůči slovům Trumpa o pěti procentech HDP na zbrojení. Evropa by na to neměla vůbec přistupovat. „Já jsem česká politička, česká europoslankyně a bojuji za to, aby se českým občanům žilo dobře. Musíme mít politiky, kteří se Trumpovi postaví a řeknou, že máme tu nějaký sociální systém a my si ho kvůli vašim zbraním nenecháme rozbít. Tahle vláda to podělala tak, že se tu má obrovská skupina obyvatel hůř,“ zdůraznila Konečná.

Odmítavý postoj Konečné k navyšování obranných výdajů označila Nerudová za dlouhodobou levicovou strategii, která podle ní oslabuje obranyschopnost ČR. „Komunisté dlouhodobě podkopávají obranu České republiky. Vzpomeňme si, jak podmiňovali své schválení rozpočtu tím, že armáda přijde o 10 miliard, takže mě to vůbec nepřekvapuje,“ podotkla Nerudová.

„Je nutné si říct, že bez bezpečnosti a toho, že se budeme schopni ubránit, tu žádný ekonomický blahobyt nebude. Dvě procenta na to nestačí. Odhady jsou, že potřebujeme v Evropě zhruba 500 miliard eur v následujícím rozpočtovém rámci, a v tuto chvíli máme v evropském rozpočtu pouze 13 miliard eur,“ zmínila svůj pohled na věc Nerudová,

Rozesmála Konečnou pojetím matematiky: „My se potřebujeme ubránit, a jestliže je na obranu potřeba dát 500 miliard eur, tak se o to v Evropě budeme muset nějakým způsobem podělit. To je ta matematika,“ prohlásila Danuše Nerudová,

Moravec se dočkal od Nerudové kritiky

Poté se Nerudová se ohradila vůči moderátorovi Václavu Moravcovi, když zpochybnila způsob, jakým formuluje otázky týkající se výdajů na obranu. Podle ní není podstatné, kolik procent HDP se má vydávat, ale zda je Česká republika schopná zajistit vlastní obranu. „Promiňte, ale ta otázka je zavádějící. Ta otázka má znít: Jste pro to, abychom se ubránili sami? Já jsem pro to, abychom se ubránili sami. Nejsem vojenský odborník a nevím, jestli to je za 2,5 % nebo za 4 % HDP,“ poučila Nerudová moderátora.

Moravec v reakci na její slova upozornil, že rozpočet na obranu je vždy vázán na určité procento HDP a že jde o politické rozhodnutí. „Jste rozpočtová odbornice a státní rozpočet je vázán na procento HDP. Ptám se vás jako ekonomky, jestli 2 % na obranyschopnost České republiky stačí, nebo zda bychom měli mít 3 až 5 %.“

Na to Nerudová odvětila, že konkrétní čísla by měla vzejít z odborného stanoviska armády.

Moravec ji však znovu upozornil, že konečné rozhodnutí je vždy na politicích, že jde vždycky o politické rozhodnutí.