Neskutečná suma. Sečetli jsme jako první médium v zemi, kolik si v politice vydělává odvolaná ministryně spravedlnosti Malá

To ovšem nebrání tomu, aby tahle nenápadná politička ANO zastávala významné funkce v Poslanecké sněmovně a rovněž v Jihomoravském kraji, kde je rovněž náměstkyní hejtmana. Na tento souběh nás přitom upozornil jeden z tamních zastupitelů. „Podívejte se, co má v gesci a je jasné, jak tohle hlasovací komando funguje. Malá je součástí systému, na který by se měla média zaměřit,“ uvedl naší redakci.

ParlamentníListy.cz se krom smluv, které jsme v souvislosti s odvolanou ministryní Malou obdrželi, v první fázi zaměřují na její plat(y). Obecně lze říci, že svou kariéru v nejvyšších patrech politiky kvůli shora uvedené plagiátorské aféře musela ukončit. O návratu se bavit nelze.

I přesto se politička Malá zařazuje mezi několik málo procent těch, kteří si v politice vydělají miliony.

ParlamentníListy.cz v souvislosti s výše uvedenou aférou oslovily zastupitele Jihomoravského kraje s tím, zdali je myslitelné, aby Malá i nadále setrvala na svém postu, pakliže jí byly dokázány podvody během studia. Podle vyjádření je už nyní jasné, že svůj lukrativní mandát Malá obhájí.

Kromě něj se může těšit i na sladké benefity ve Sněmovně. Základní plat poslance přesahuje 75 tisíc korun měsíčně. K tomu je však nutné přidat ještě náhrady: ty se pohybují mezi 35 a 53 tisíci navrch. V součtu pak jde o průměrně 100 tisíc korun měsíčně. Tedy za čtyřletý mandát poslankyně je to dalších skoro 5 milionů. V součtu obou funkcí pak Malá vydělá za čtyři roky v politice skoro 10 milionů korun hrubého.

Naše redakce se samozřejmě několik dnů pokoušela s náměstkyní a poslankyní Malou spojit. To se nepodařilo. Multifunkční politička ANO na dotazy ohledně jejího platu neodpověděla.

Vybrané reakce politiků Jihomoravského kraje na případné odvolání političky Malé:

Bohumil Šimek: „Toto hlasování proběhlo, Rada Jihomoravského kraje celou záležitost projednala na svém zasedání dne 16. července 2018, načež jednomyslně konstatovala, že na základě dosavadních zkušeností s prací Taťány Malé ve funkci náměstkyně hejtmana není důvod jakkoliv zpochybňovat její působení v této pozici. Taťána Malá nadále zůstává náměstkyní hejtmana pro oblast investice a majetek.“

Tomáš Soukal: „Paní náměstkyně Malá prokázala, že je velmi schopná vést svůj rezort, který má na Jihomoravském kraji na starost. Vážím si jí pro její pracovní výsledky a ne pro její diplomovou práci. Proto nevidím důvod vyvolávat hlasování o jejím skončení.“

Petr Vokřál „O ničem takovém neuvažuji. Vysokoškolský titul není nejpodstatnějším při vykonávání jakékoliv funkce. Chcete vaši otázkou naznačit, že lidé bez vysokoškolského vzdělání nemohou vykonávat veřejné (politické) funkce?“

Ivo Pojezný „Nedělám si těžkou hlavu z toho, že paní Malá neuvedla všechny citované autory ve své práci, protože si od počátku myslím, že odpovědnost je na vedoucím diplomové práce, potažmo fakultě či škole. Děje se to, bohužel, na vysokých školách běžně a většinou je to díky lenosti, nikoliv díky hlouposti studentů. Už vůbec ne ve zlém úmyslu podvádět, ale jsem zároveň pevně přesvědčen, že se to nemá dělat. Jiná věc je, že pan Babiš opět nevydržel mediální tlak, a to není poprvé, kdy při útoku na svoji osobu přes jinou osobu, nyní paní Malou, selhal. Je to, holt, jeho slabá stránka povahy. Je ale také velmi zajímavé, že nikomu nevadilo například to, že někteří ministři vysokou školu vůbec nevystudovali, že mnozí politici získali titul na plzeňských právech během neuvěřitelně krátké doby, ale nevadila ani spousta prapodivně získaných doktorátů ze soukromých vysokých škol, ale i maturit získaných na rychle ministerstvem schválených středních či vyšších odborných školách. I proto vůbec nevidím důvod vyvolávat hlasování o důvěře k paní Malé, nyní ve funkci jihomoravské náměstkyně hejtmana. A sám bych svůj hlas k tomu nepřipojil. Zvláště v této době beru celou záležitost, jako účelové usměrnění pozornosti na naprosto nepodstatné téma.“

autor: B. Richterová a T. A. Nový