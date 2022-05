Neskutečné. Zpráva o Pekarové od Petra Holce. Černé na bílém

reklama

Vládě Petra Fialy (ODS) se podle Holce poslední dobou nedaří. „Měli představit ten návrh pětitisícové podpory pro děti, kde rodiny se vejdou do milionového příjmu hrubého. Již dali ve Strakovce hlavy dohromady a řekli si, co je hrubý a co je čistý příjem. Teď to trefili. Všichni napjatě čekali, že to už oznámí načisto. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka ale oznámil, že to ve vládě neschválili a znovu to odkládají minimálně na příští týden,“ poznamenal Holec. „73 procent lidí v průzkumu agentury STEM/MARK pro CNN Prima News řeklo, že vláda dostatečně nepomáhá,“ zmínil k tomu.

„Fialova vláda má po půl roce ve funkci stejnou důvěru lidí – 35 procent – jako měla předchozí vláda Andreje Babiše na podzim 2020, čili po půl roce první a zřejmě nejhorší vlně covidu, kdy se poprvé po listopadu 1989 zavřely státní hranice, automobilky, a tak dále,“ uvedl Holec.

Holec se věnoval také nedávno ohlášené kandidatuře Josefa Středuly na prezidenta. „Nyní jednal s vládou, kde doufal, že se dohodnou – odboráři samozřejmě požadují větší růst platů – a nedohodli se. V září je již ohlášená manifestace proti drahotě, což nebude nic jiného než protivládní demonstrace a osobní prezidentská kampaň,“ zmínil se Holec.

Co zamýšlejí Piráti ve vládě? „Piráti na to jdou pirátsky. Vyhlásili návrat k pirátství. Od voleb se koupou v moři sebelítosti. Z nějakých 22 poslanců padli na čtyři a jsou ve vládě, kde mají tři neviditelné ministry, neviditelné, v podstatě k ničemu, to portfolio, které vyfasovali od stran vládní koalice, je potupné. A teď Piráti v rámci návratu k pirátství dali hlavy dohromady, řekli si, na Ukrajině zuří válka, lidé nemají peníze na jídlo, na elektřinu, na benzín, co uděláme? Prosadíme legalizaci konopí. A zhulíme se!“ poznamenal Holec.

„Chápete? Vládní strana přijde v tuhle chvíli, kdy vláda není schopná ani se shodnout na jednom opatření na pětitisícovém příspěvku na rodiny s dětmi, tak oni vytáhnou legalizaci konopí, protože tohle je pravověrné pirátství,“ dodal Holec. Podle něj vymysleli, že budou opoziční stranou ve vlastní vládě. „Já si myslím, že kluci a holky už si zlegalizovali konopí, trošku zahulili a vymysleli tohle. Být opozicí ve vlastní vládě je majstrštyk,“ řekl Holec.

„Když se podíváme zpátky do historie, tak toto neskončilo nikdy dobře. Tradičně to dělávali lidovci, kteří na to uměli jít zprava, zleva, pak to dělali zelení, když byli ve vládě s ODS a lidovci. Tak tam si také najednou řekli, že se rozdvojí. Pak to byly Věci veřejné, a rozpadly se taky. Myslím si, že Piráti vykročili správným směrem, a myslím si, že na podzim, jestliže to bude průšvih, přijdou-li o primátora v Praze, takže to nelibě ponesou,“ zmínil také Holec.

Následně se zaměřil na průzkum agentury STEM/MARK pro CNN Prima News. „Politici s nejhorší známkou pět. To je neuvěřitelná kombinace. Markéta Pekarová Adamová – 46 procent a Miloš Zeman – 43 procent. Tak vidíte, tyhle dva k sobě, že je budou lidé nejhůře vnímat, to je zajímavé. Chápu Markétu Pekarovou Adamovou, protože tam je ta její nenávist a fanatismus,“ zmínil Holec.

„O nejvyšší popularitu se perou expremiér Babiš a premiér Fiala. Pro mě je to také zajímavé zjištění,“ dodal Holec. „U obou je zajímavá jedna věc. Že Andreji Babišovi ta popularita trvá i po volbách. A zajímavé je, že Petr Fiala, když byl v opozici, tak byl velmi nepopulární. Jeho popularita, nebo nepopularita, když bych byl přesnější, se pohybovala někde kolem šéfa komunistů Vojtěcha Filipa. A tak mě překvapilo, že se vyšvihl do čela s Andrejem Babišem. Asi to zachytilo tu heroickou fázi války na Ukrajině, kdy Ukrajině pomáháme. Petr Fiala jel do Kyjeva, což také byla ohromná mediální vlna a masáž. Teď jsme vstoupili do neheroické fáze války na Ukrajině,“ uvedl Holec.

Závěrem pak hovořil o generálu Petru Pavlovi. „Je to agonie, kterou nám dopřává. On nám pořád podprahově říká, že bude kandidovat na prezidenta a že hrozně chce kandidovat na prezidenta, je toho teď plný, plný sám sebe. Je ambiciózní, postavil si PR tým, tuším, že utrácí asi milion a půl korun měsíčně, na motorce vyrazil po Česku mezi lidi, ale vždycky – a na twitteru je aktivní – někde vystoupí, objeví se tam jako v podstatě v roli prezidenta, ale pak řekne: Ne, ne, ne, já ještě nekandiduji na prezidenta. A teď řekl, nedávno, to bylo taky moc hezké od něj, že se rozhodne taky na podzim, v září nebo v říjnu. On evidentně čeká na Andreje Babiše, a současně řekl, že kdyby se našel někdo lepší než on, tak vlastně se toho vzdá. Pak se tak jako rozhlédl kolem sebe, nikoho neviděl, takže jede dál,“ poznamenal Holec.

„On má ten problém, a sice, toxickou předlistopadovou minulost. On byl prominentní lampasák, který se prostě připravoval na výsadek do týla nepřítele, do týla NATO, které dnes samozřejmě tak velebí. A současně byl v KSČ. A on nebyl žádný řadový člen, soudruzi ho hodnotili jako velmi uvědomělého soudruha, nebo spolusoudruha, který má dobře zvládnutý marxismus-leninismus, rád také získává pro komunistickou ideologii další soudruhy, takže se činí a je aktivní,“ dodal.

