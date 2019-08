Nešťastný Zaorálek: Jen co přišel, připomenuli mu ,,hřích minulosti"

„Když jsem pod tlakem událostí přemýšlel nad nominací Lubomíra Zaorálka, napadlo mě nejdřív, jak divná země jsme, když jásáme, že budoucí ministr kultury čte knihy a chodí do divadla. Ale třeba to pomůže, každopádně Lubomír Zaorálek se zatím nemá, o co opřít... Ale držím mu palce!“ uvedl Fischer.

„Formální plnění tabulek, slibů a krásných vět v oficiálních koncepčních materiálech ale není to, co česká kultura potřebuje. Té chybí ministr, který by všechny ty sliby a fráze konečně naplňoval. Který by jimi žil natolik, aby i většina občanů uvěřila, že bez toho se česká společnost ve 21. století neobejde. Že se bez toho mezi ostatními zeměmi kulturně ztratí. To ale předpokládá, mít svůj plán, svou jasnou představu. Lubomír Zaorálek ji bohužel nemá,“ dodal.

„Nový ministr kultury je autorem smutně legendárního kapitulačního dopisu před čínskými komunisty. Byl jedním z hlavních vítačů čínského vlivu v Česku, z čehož se vzpamatováváme dodnes. Tak bude jednou zapsán v historii bezpečnostní politiky ČR,“ poznamenal pro změnu Janda.

S výběrem Zaorálka souhlasí premiér Andrej Babiš (ANO) i prezident Miloš Zeman. Prezident se se Zaorálkem sejde po oficiálním předložení návrhu premiérem v pondělí 26. srpna odpoledne. „Následovat bude jmenování ministrem,“ uvedl mluvčí Hradu Jiří Ovčáček.

Ke konci prázdnin by tak mohl skočit spor mezi Zemanem a sociální demokracií o výměnu na ministerstvu kultury, který začal v polovině května, kdy podal demisi bývalý ministr Antonín Staněk (ČSSD). Zeman ji tehdy nepřijal. Babiš poté na žádost ČSSD navrhl Zemanovi odvolání Staňka a jmenování Šmardy. Prezident po řadě jednání s koaličními stranami Staňka ke konci července odvolal, minulý týden ale oznámil, že Šmardu nepovažuje za kompetentního k vedení resortu. Šmarda se nominace vzdal v pondělí potom, co jeho kvality zpochybnil i premiér. Spory provázely debaty o ústavnosti prezidentova chování.

„Nesnesitelností“ situace, která podle něj vedla k ochromení vlády i ministerstva vysvětlil Zaorálek změnu svého postoje k účasti v kabinetu svého rivala. Dříve místo v Babišově menšinové vládě odmítal. Nominaci bere i jako možnost, jak ve vládě hájit obecnou agendu ČSSD. „Jdu do vlády s agendou, která je mi blízká,“ uvedl s tím, že ministr má vliv na rozhodování vlády i ve věcech přímo nespojených s jeho resortem. „Jsou dnes podle mne témata, která jsou silná, klíčová, a která bych si přál, aby ze strany sociálně demokratických ministrů zaznívala jasněji než dříve. Strašně důležitá je obrana veřejného sektoru, veřejných služeb. Aby se tady všechno nerozpouštělo v chladné vodě peněz,“ uvedl.

Hamáček míní, že se jmenováním nového kandidáta problém nebude. „Je zkušený politik, úspěšný předseda Poslanecké sněmovny, úspěšný ministr zahraničních věcí. Jsem přesvědčen, že řízení resortu kultury zvládne. Jeho úkolem bude resort stabilizovat po dlouhé době, kdy nebylo jasno, jakým směrem se bude ubírat,“ uvedl Hamáček Zaorálkovu nominaci na tiskové konferenci. Podle Hamáčka Zaorálek na nabídku kývl, protože pochopil, že pokud už sociální demokracie spojila svoji budoucnost s Babišovou vládou, je třeba udělat vše, aby uspěla.

Babiš v reakci na spekulace o Zaorálkově nominaci novinářům řekl, že v minulosti měl s bývalým ministrem zahraničí „různé výměny názorů“, ale v principu s ním problém nemá.

Nominaci Zaorálka, u kterého spatřuje předseda KSČM Vojtěch Filip spojení vztahu ke kultuře a manažerských schopností, schvalují komunisté. Podle Pirátů, TOP 09 a lidovců není jasné, jaké má Zaorálek kompetence v kultuře. SPD nominaci označila přímo za nepřijatelnou. ODS doufá, že tímto návrhem končí spor o vedení ministerstva kultury. Lidé z kulturní obce nominaci Zaorálka jako profesionálního politika většinou vítají. Oceňují jeho dlouholeté zkušenosti, ale také postoje, které zastával v zahraniční politice.

Pokud se Zaorálek ministrem stane, čeká změnu i obsazení zahraničního výboru Sněmovny, kterému nyní předsedá.

