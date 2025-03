Neuvěřitelné pokrytectví. Okamura připomněl, co dělal Rakušan kolem migračního paktu

Předseda SPD Tomio Okamura ve Sněmovně vystoupil k tématu vládní podpory migračního paktu EU a přerozdělování migrantů do České republiky. V úvodu svého projevu obvinil Fialovu vládu a ministra vnitra Víta Rakušana z toho, že tento pakt nejen podpořili, ale během českého předsednictví v Radě EU jej podle něj aktivně připravovali.

Připomněl, že Rakušan v červnu 2023 hlasoval za vládu pro přijetí paktu, a při finálním hlasování v květnu 2024 se kabinet pouze zdržel, místo aby hlasoval proti, jako to učinilo Maďarsko nebo Polsko. Okamura citoval i tehdejší vyjádření eurokomisařky Ylvy Johanssonové, která ocenila české předsednictví za přínos při vytváření migrační dohody.

Okamura obvinil vládu z pokrytectví – podle něj sama schválila migrační pakt EU a teď se před volbami tváří jinak. Citoval materiál Ministerstva vnitra, kde se uvádí, že pakt je třeba urychleně řešit kvůli přesunům žadatelů o azyl z jiných zemí. Zároveň upozornil, že ho za odpor vůči paktu nyní chtějí trestně stíhat, a hrozí mu až tři roky vězení. Označil to za „neuvěřitelné“.

Vláda končí a před volbami hraje šarádu s protimigračním zákonem

Ve svém vystoupení Okamura zhodnotil aktuální politickou situaci s důrazem na nadcházející volby. Zdůraznil, že podle něj vládě Petra Fialy nezbývá mnoho času: „Letos ve volbách už vaše vláda končí a vy teď v této souvislosti narychlo tady předkládáte prý protimigrační zákon. Takže vy odsouhlasíte Migrační pakt EU, který má začít platit od června příštího roku, na základě kterého nám sem budou přerozdělováni afričtí a muslimští migranti. A teď před volbami přicházíte s jakýmsi zákonem, který vychází ale z toho Migračního paktu EU. Teď hrajete tady nějakou šarádu předvolební, že vlastně chcete bojovat proti této nelegální migraci?“ uvedl šéf hnutí SPD.

Přestaňte respektovat migrační pakt jako Poláci

Okamura připomněl, že hnutí SPD dlouhodobě odmítá migrační pakt EU a vyzývá vládu, aby se od něj jednoznačně distancovala – podobně jako to podle něj učinilo Polsko. „Vypovězte migrační pakt EU, přestaňte ho respektovat, jako to udělala polská vláda. Poláci už to řekli, ale vy podporujete migrační pakt EU a podporujete přerozdělování těchto nepřizpůsobivých nebezpečných migrantů do České republiky,“ upozornil Okamura, že vláda pokračuje v politice, která ohrožuje bezpečnost země, místo aby se jednoznačně postavila proti Bruselu a migračním kvótám.

Kritika vlády za mlčení o ochraně hranic a návrh SPD na zpřísnění pravidel

Vládě vyčetl, že vůbec nemluví o obraně státních hranic. Uvedl, že SPD má připravený návrh zákona, který by znovu zavedl nelegální překročení hranice jako trestný čin. „My naopak máme připraven zákon, aby se z nelegálního překročení státní hranice stal opět trestný čin, což dnes není,“ doplnil šéf SPD.

Zmínil, že součástí pozměňovacího návrhu bude i pravidlo, podle něhož cizinci ze zemí mimo Schengen, kteří nelegálně překročí hranici, nebudou mít nárok na žádnou formu pobytu v ČR.

Reorganizace pobytů Ukrajinců a zrušení sociálních dávek pro cizince

V případě účasti SPD ve vládě chce Okamura provést revizi všech povolených pobytů Ukrajinců v Česku a ponechat jen ty, kteří pracují na místech, kde nelze zaměstnat české občany. Zároveň chce ukončit vyplácení sociální podpory cizincům. „My uděláme následně změnu, pakliže budeme mít dobrý výsledek a budeme moci být součástí příští vlády,“ sliboval lídr opozičního hnutí.

Fialova vláda způsobila podle SPD propad životní úrovně

Ostře také kritizoval ekonomickou bilanci vlády. Tvrdí, že za jejího působení došlo k nejhlubšímu propadu příjmů českých občanů v Evropě. „Fialova drahota dále pokračuje, ceny zboží a služeb nadále rostou,“ konstatoval Okamura.

SPD podle něj opakovaně předkládá řešení – zastropování cen energií a potravin, podpora podnikatelů, vyšší daňové úlevy pro rodiny a důsledné odmítání zvyšování daní. „Nikdy nezvedneme ruku pro zvýšení daní českým občanům a firmám,“ uvedl.

Kritika vlády za rozpočtovou nezodpovědnost

Vládu následně Okamura obvinil, že její rozpočtová politika je nezodpovědná a v rozporu s platnou legislativou. Tvrdí, že vývoj plnění státního rozpočtu potvrzuje obavy SPD, že vláda a ministr financí Zbyněk Stanjura nedodržují principy řádného hospodaření. „Hazardujete s budoucností České republiky,“ řekl směrem k vládnímu kabinetu Petra Fialy. Zároveň kritizoval nedávné rozhodnutí vlády zvýšit rozpočtové výdaje na obnovitelné zdroje energie o dvacet miliard korun.

„Prostě neumíte spočítat rozpočet a my jsme vás tady na to včetně odborníků, všichni vás na to volně upozorňovali, ale vám je to úplně jedno, po vás prostě spálená zem,“ uvedl předseda SPD s tím, že jeho hnutí prosazuje návrat k rozpočtové odpovědnosti a snižování státního dluhu a deficitu veřejných financí.