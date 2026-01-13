Nic! Zpráva Ukrajincům zpoza dveří, kam se Babiš zavřel s SPD

V úterý ve čtrnáct hodin začne schůze Poslanecké sněmovny, na které bude vláda Andreje Babiše žádat poslance o důvěru. Kabinet ANO, SPD a Motoristů má celkem bezpečnou většinu 108 hlasů, přesto se ale objevily pochybnosti, zda všichni koaliční poslanci vysloví slavnou formuli „pro návrh“.
Zatímco kluby ANO a Motoristů vyjadřovaly od počátku jednotu, v SPD, která do vlády vyslala trojici nadstranických expertů, již dříve mezi poslanci zaznívaly výzvy, že by hnutí mělo důsledněji trvat na dodržování svého programu.
Hlavním důvodem námitek bylo pokračování české muniční iniciativy, kterou hnutí před volbami chtělo zrušit. Projekt dodávek munice bojující Ukrajině, na kterém participuje několik evropských zemí, byl vlajkovou lodí Fialovy koalice a její podpory Ukrajiny proti ruské agresi.
Andrej Babiš se v minulém týdnu účastnil jednání „koalice ochotných“ a uvedl, že iniciativa bude pokračovat, ale nebude žádným způsobem financována z českého rozpočtu. „Není jenom záležitost České republiky, že to je záležitost de facto mnoha dalších zemí, které vložily určitou důvěru do České republiky ve smyslu toho, že provede ten akt za jejich peníze, to je důležité říct, čili za peníze jednotlivých zemí a že se to tady všechno odehraje tak, že to bude ku prospěchu logicky jak těch zemí, tak Ukrajiny,“ vysvětloval Karel Havlíček.
„Jako SPD máme v programu, že nechceme žádné posílání peněz a zbraní Ukrajincům. V rámci koalice došlo ke shodě, za kterou jsem rád, že nepůjdou už žádné peníze českých občanů na muniční iniciativu, kam Fialova vláda dala dvě miliardy korun. My jsme ji chtěli úplně ukončit, ale koaliční kompromis je, že se tam nebudou dávat žádné české peníze a že žádní čeští vojáci nepůjdou na Ukrajinu. Ani v rámci nějakých mírových sil,“ řekl minulý týden ParlamentnímListům.cz předseda SPD Tomio Okamura.
Samotný projekt české muniční iniciativy, který využíval dřívějších kontaktů českého státu i místních zbrojařů, prezentoval prezident Petr Pavel na Mnichovské bezpečnostní konferenci v roce 2024.
Fialova vláda mezinárodní projekt nejen koordinovala, ale rovněž do něj významně investovala české veřejné prostředky. Jak v pondělí na tiskové konferenci naznačil premiér Andrej Babiš, probíhalo to někdy i dost podivným způsobem.
„Přes české firmy proteklo 280 miliard peněz v rámci muniční iniciativy Ukrajině,“ informoval na tiskové konferenci vlády. Podle Karla Havlíčka dostala Ukrajina v rámci muniční iniciativy „zbrojařské produkty“ za 114 miliard. Zbytek zboží za 160 miliard měly české firmy dodat za peníze zahraničních dárců.
Ukrajina měla dostat celkem přes čtyři miliony kusů munice; Česko plní hlavně roli koordinátora a dopravce. Pomáhá v tom zejména Nizozemsko a Dánsko, finančně akci pokrývají Německo či Kanada.
Volodymyr Zelenskyj v roce 2025 iniciativu ocenil, funguje prý skvěle a Ukrajině skutečně pomáhá. V průběhu dvou let se ale objevovaly různé informace, které ji stavěly do jiného světla. Hovořilo se třeba o tom, že veřejná prezentace iniciativy ze strany české vlády a prezidenta vedly k tomu, že dodavatelé munice výrazně zvyšovali její cenu.
Podle Babiše minulá vláda o projektu mlžila nejen veřejně, ale i rozpočtově. Jeho náklady se měly různě skrývat, třeba v rozpočtu vojenského zpravodajství. Premiér prý čerpá informace především od ředitele Agentury pro mezivládní obrannou spolupráci, která iniciativu koordinuje. Agenturu AMOS zřídila pod Ministerstvem obrany v roce 2021 ještě první Babišova vláda.
Ačkoliv Babiš zveřejnil jen souhrnná čísla, Petr Fiala jej za to zkritizoval. Podle expremiéra tím ohrožuje bezpečnost lidí i firem, které se na akci podílejí. „Vážně si premiér neuvědomuje, že jde o válečné dodávky zbraní se všemi riziky, co to přináší?“ ptal se opoziční předák.
Poslanci SPD, která slibovala celý projekt ukončit, ale následně naznačovali, že pokračování je pro ně zklamáním, které by mohlo vést i k přehodnocení jejich hlasování pro důvěru vládě. V médiích se v této souvislosti objevila jména Jaroslava Foldyny, Tomáše Doležala nebo Marie Pošarové. I z jiných důvodů zahraniční a bezpečnostní politiku vlády kritizoval Jindřich Rajchl, místopředseda výboru pro obranu.
Poslanecký klub SPD už v prosinci řešil vystoupení ministra obrany Jaromíra Zůny, vládního nominanta SPD, jehož vystoupení před generály podle některých neodpovídalo programu hnutí, zejména ve vztahu k ukrajinské válce. Na prosincovém jednání ale došlo k vyjasnění pozic.
V úterý před zahájením schůze, na níž se má o důvěře vlády hlasovat, dorazil do poslaneckého klubu SPD premiér Andrej Babiš. Někteří poslanci dopředu avizovali, že se budou na muniční iniciativu ptát a budou chtít znát ještě konkrétnější informace, než padly na vládní tiskovce.
Tomáš Doležal avizoval, že bude chtít znát skutečně celkové náklady českého rozpočtu. „Zajímá mě, kolik je to lidí, jaké je jejich pracovní zařazení, jakou část pracovní doby věnují muniční iniciativě, co je jejich standardní náplní práce apod. Dále mě zajímá, zda není personální delegací těchto lidí na koordinaci muniční iniciativy narušena a ohrožena standardní činnost resortu obrany, protože tito lidé se – logicky – nemohou na sto procent věnovat činnostem, které jsou primární náplní jejich práce. A v neposlední řadě budu chtít vědět, zda je zapojení státních orgánů ČR do této iniciativy zcela v pořádku po právní stránce,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz. Není podle něj možné, aby český stát dělal v podstatě servis zbrojařům a jejich zakázkám.
Žádné české zbraně, žádní čeští vojáci
Diskuse podle poslanců byla dlouhá, velmi otevřená a upřímná.
„Proběhla dlouhá a velmi otevřená debata, pan premiér odpovídal na mnoho našich dotazů a současně nám sdělil některé dosud neznámé informace a údaje související s tzv. muniční iniciativou. Jsem s touto diskusi spokojen a velmi kvituji, že za námi pan premiér osobně přišel,“ sdělil před polednem pro ParlamentníListy.cz Tomáš Doležal. Jeho hlasování tak prý bude v souladu s většinovou vůlí klubu. Ta by měla být jednoznačně pro důvěru vládě.
Marie Pošarová, další z klubu, o které se hovořilo v souvislosti s pochybnostmi, pro ParlamentníListy.cz uvedla: „V poslaneckém klubu bylo vystoupení pana Andreje Babiše podrobně vysvětleno a okomentováno. Zaznělo jasně, že v této oblasti dojde ke změnám v přístupu vlády. Česká republika nebude vynakládat ani korunu na nákup zbraní a dlouhodobě upřednostňujeme mírové řešení konfliktu.“ Cílem podle ní stále je, aby byla česká muniční iniciativa ukončena co nejdříve a maximální úsilí se soustředilo na diplomatická jednání. To oceňuje a jak uvedla, bylo to pro ni při rozhodování o důvěře vládě zásadní.
S diskusí byl spokojen i Jindřich Rajchl, který vládu podpoří. „Byl jsem rozhodnut již předtím, že budu hlasovat pro důvěru vládě, neboť máme před sebou mnohem důležitější úkoly, než je muniční iniciativa,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz.
Spokojeni byli i další poslanci, které ParlamentníListy.cz oslovily. „Pan premiér Babiš hovořil naprosto otevřeně, což oceňuji,“ uvedl Jan Hrnčíř. „Vystoupení bylo informativní a racionální. Moje rozhodnutí o hlasování pro důvěru vlády se nezměnilo,“ sdělil Miroslav Ševčík.
„Informace premiéra byly vyčerpávající a budu pro důvěru,“ vyjádřil se Jan Síla, který nedávno patřil ke kritikům vystoupení ministra Zůny.
„Bylo nám osobně potvrzeno, že Česká republika nebude posílat peníze do muniční iniciativy, Česká republika nebude posílat ani zbraně a munici české armády na Ukrajinu a nebudeme tam ani posílat žádné české vojáky,“ ujistil Libor Vondráček.
„Od počátku to vnímám jako koaliční kompromis, kdy se nám podařilo prosadit, aby se na muniční iniciativu nedávala už žádná koruna z ČR a nebudou se vysílat naši vojáci na Ukrajinu,“ sdělila poslankyně Lucie Šafránková, podle které musí vláda napravit škody po působení Fialova kabinetu i v mnoha dalších oblastech.
