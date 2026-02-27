„Petr Fiala ať mlčí.“ Poslanec ODS umlčen za výzvu k Ukrajině

Muniční iniciativa. Údajně český „vynález” sloužící ke koordinovanému nákupu dělostřelecké munice pro ukrajinskou armádu. Projekt zahájila vláda Petra Fialy, která nejen shromažďování munice a vybírání finančních darů jiných států koordinovala, ale též do něj sama přispívala ze státní pokladny. To skončilo po volbách s příchodem nové vlády.
Babišův kabinet sice původně zamýšlel celou iniciativu stopnout, ale nechal se přesvědčit, že v ní má smysl pokračovat i bez české finanční účasti, což se nyní i děje.
Bývalé vládě a nynější opozici se to však nelíbí, což veřejně sdělil expremiér a bývalý šéf ODS Petr Fiala. Podle jeho slov by vláda přispívat měla i nadále, hlavně prý s ohledem na to, že na Ukrajině se bojuje i za svobodu a demokracii v České republice.
„Pane premiére Babiši, v těchto dnech si připomínáme čtvrté výročí ruského vpádu na Ukrajinu. Chtěl bych Vás touto cestou požádat, abyste přehodnotil zapojení Česka do muniční iniciativy. Nemůžeme se chovat jako chytrá horákyně, která vyzývá k finanční účasti ostatní, ale sama neposílá nic. Pokud má iniciativa i nadále pokračovat, musíme jít sami příkladem. Klidně i symbolickým. Pane premiére, neschovávejte se před odpovědností, ukažte odvahu, změňte názor, a přispívejme finančně i my na muniční iniciativu,” apeloval Petr Fiala na sociálních sítích před několika dny.
ParlamentníListy.cz se zeptaly českých politiků na jejich postoj v této věci.
„Vláda ČR do muniční iniciativy přispívá nemalými prostředky českých daňových poplatníků tím, že ji organizuje a administrativně zajišťuje. To nás stojí miliony korun na platech a dalších provozních výdajích. Výsledkem jsou pak rovněž pohádkové zisky soukromých firem, které munici dodávají. ČR již vynaložila na pomoc Ukrajině a Ukrajincům více než 200 miliard korun na přímých platbách, vojenských dodávkách, humanitární pomoci, sociálních dávkách ukrajinským uprchlíkům v ČR, na platbách těmto Ukrajincům za zdravotní péči a vzdělávání atd. Je to snad málo? My Ukrajině a Ukrajincům nic nedlužíme. Je to spíš naopak,” míní poslanec SPD Tomáš Doležal.
Lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský nabídl opačný pohled. „S výrokem premiéra Petra Fialy souhlasím. Jsem přesvědčen, že pomoc Ukrajině není jen otázkou solidarity, ale i naší vlastní bezpečnosti. Na Ukrajině se skutečně bojuje i za svobodnou a demokratickou Českou republiku, protože ruská agrese je přímým ohrožením stability a bezpečnostního uspořádání celé Evropy. Pokud máme možnost přispět k tomu, aby se Ukrajina dokázala bránit, je to investice do naší vlastní budoucnosti. Muniční iniciativa je konkrétní a efektivní způsob, jak pomoci tam, kde je to nejvíce potřeba,” řekl pro ParlamentníListy.cz.
Předseda strany PRO a poslanec za SPD Jindřich Rajchl má názor jednoznačný. „Nedat tam ani korunu. Na Ukrajině se nebojuje za Českou republiku. Na Ukrajině se bojuje za zbrojařské kšefty a peníze pro kleptokratickou partičku kolem Volodymyra Zelenského. Pokud jeho kamarád Mindič rozkradl i peníze na ochranu energetické infrastruktury, tak nevidím jediný důvod, proč bychom jim měli financovat další zlodějiny z našich daní,” konstatuje zostra poslanec.
„Petr Fiala ať mlčí. Za prvé věcem velmi často nerozumí a premiérem byl viditelně omylem, a za druhé Andrej Babiš to řekl srozumitelně - kasa je prázdná, Ukrajina nemůže být prioritou. A citelně prázdnou kasu zanechal Petr Fiala a jeho vláda. Pokud chce, aby tato vláda cokoli platila, ať jí poradí, kde na to má po jeho devastujícím řízení země vzít. Válka na Ukrajině je pak pro historiky velké téma - rozhodně však není válkou českou. Za svobodnou a demokratickou ČR se bojuje ne na Ukrajině, ale u voleb. Ale s jejich výsledky má Petr Fiala naopak problémy. Je to on, kdo by se měl nad demokratickými principy zhluboka zamyslet, a přestat druhým radit,” sděluje senátorka Jana Zwyrtek Hamplová.
Se zajímavým návrhem přichází šéf Svobodných a poslanec SPD Libor Vondráček. „Petr Fiala může jít příkladem, sáhnout do kapsy a poslat třeba alespoň milion korun, který si vydělal během premiérování při svém vedlejšáku na Masarykově univerzitě. My z peněz daňových poplatníků peníze rozdávat nechceme. Jak říkal Milton Friedman: Kdo chce činit dobrodiní, ať tak činí ze svého,” uvedl.
„Kecy, že se za ČR bojuje, jsme slyšeli i v případě Afghánistánu nebo Iráku. Takže to ať si pan poslanec Fiala nechá od cesty. Jestli na něco Ukrajina potřebuje peníze, tak na to, aby nezkrachovala. O žádné svobodě a demokracii nemůže být v zemi, kde jsou zakázány nepohodlné strany, kde nesmí vysílat nepohodlná média, kde jsou političtí vězni, kde jsou oslovováni nacističtí zločinci, kde fungoval jazykový zákon jakožto nástroj k šikanování menšin, samozřejmě nemůže být řeč. To pan poslanec Fiala samozřejmě ví. A pokud ne, měl by vrátit titul profesora politologie,” vzkazuje europoslankyně za KSČM Kateřina Konečná.
Poslankyně SPD a předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová hovoří o militaristických výkřicích. „Za naši svobodu se na Ukrajině bojuje asi tak, jako se za ni do nedávna bojovalo třeba v Afghánistánu. To znamená nijak. To jsou jen nesmyslné mantry některých politiků. Jediný správný způsob, jak se dá zamrzlá ukrajinská válka ukončit, je u diplomatického stolu, a ne dalšími a dalšími nesmyslnými dodávkami zbraní. Militaristické výkřiky podobných politických nebožáků, jako je bývalý předseda vlády a ODS Petr Fiala, na tom nic nezmění,” má jasno.
„Já si nemyslím, že máme soupeřit v tom, kdo pronese silnější heslo. Realita je taková, že válka na Ukrajině jednou skončí a pak přijde fáze obnovy. A Česká republika u toho nesmí stát na druhé koleji. Muniční iniciativa je projekt, který jsme pomohli rozjet a který má v zahraničí respekt. Pokud chceme být bráni jako seriózní partner, nemůžeme z něj teď vycouvat a tvářit se, že se nás to netýká. Zároveň ale musíme velmi pečlivě hlídat, jak jsou prostředky využívány. Podpora Ukrajiny není jen otázka emocí, ale strategického zájmu České republiky. Jde o to, abychom byli u stolu, když se bude rozhodovat o budoucnosti regionu, ne až někde v předsálí,” uvádí k dotazu serveru ParlamentníListy.cz senátor a šéf Přísahy Robert Šlachta.
