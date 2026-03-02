Úplně jinak než Babiš. Fico tvrdě k USA a Íránu

Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
„Chci znovu vyjádřit solidaritu všem zemím, které se staly terčem odvetných úderů. Osobně bych chtěl vyjádřit solidaritu Spojeným arabským emirátům, protože to je země, a především její politické vedení, které usiluje o stabilitu v daném regionu. Už mimořádně dlouhou dobu,“ pravil Fico.
Tamní situaci propojil s děním na Ukrajině.
Další špatnou zprávou podle něj je, že válka na Blízkém východě zpomaluje průjezd tankerů s ropou přes Hormuzský průliv, na který má Írán přímý vliv a přes který proudí asi čtvrtina světové produkce ropy. Pokud se vezme v potaz válka na Blízkém východě a ruská agrese na Ukrajině dohromady, znamená to podle Fica pro dodávky ropy na Slovensko velký problém. Problém, z něhož viní především Ukrajince, neboť je přesvědčen, že by mohli pustit ruskou ropu na Slovensko přes ropovod Družba, kdyby chtěli. Podle Fica nelze vyloučit ani to, že Slovensko postihne nedostatek pohonných hmot.
„To je důsledek toho, když si velcí a silní hráči dělají, co chtějí. Je to absolutní rozklad světového pořádku. Je to něco, co, pokud neskončí v nějakém rozumném čase, tak můžeme nejen některé regiony světa, ale celý svět dostat do neštěstí,“ poznamenal Fico s tím, že se obává tvrdé reakce Íránu. Podle slovenského premiéra nezbývá než doufat, že se tato válka nerozšíří do dalších koutů světa.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
