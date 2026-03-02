Úplně jinak než Babiš. Fico tvrdě k USA a Íránu

Slovenský premiér se vyjádřil k situaci na Blízkém východě. Tamní situaci propojil s děním na Ukrajině. Poslal vzkaz všem lidem, „kteří podporují válku na Ukrajině“. A zkritizoval velké světové hráče, kteří si dělají, co chtějí, a ničí světový pořádek. Nepřipojil se tedy k českému kolegovi Andreji Babišovi, který pro americkou akci vyjádřil pochopení.

Slovenský premiér Robert Fico oznámil, že Ministerstvo zahraničních věcí vyhledává v krizové oblasti Blízkého východu občany slovenského státu, kteří mají zájem o pomoc. „Platí, že naši diplomaté zůstávají v krizové oblasti. V Íránu, v Izraeli, ve Spojených arabských emirátech i v Libanonu.“

„Chci znovu vyjádřit solidaritu všem zemím, které se staly terčem odvetných úderů. Osobně bych chtěl vyjádřit solidaritu Spojeným arabským emirátům, protože to je země, a především její politické vedení, které usiluje o stabilitu v daném regionu. Už mimořádně dlouhou dobu,“ pravil Fico.

Tamní situaci propojil s děním na Ukrajině.

„Sám dostávám přes mé kolegy, protože víte, že nepoužívám mobilní telefon, zprávy od našich turistů. Především z Dubaje. Cítím z těchto zpráv obrovský strach a hrůzu. Vidíte, jak to funguje. Padne někde bomba – 5 až 6 km od vás, ale okamžitě cítíte válku a velký strach, což je přirozené. Možná bych všem těm, kteří podporují válku na Ukrajině, chtěl říct, že kdyby zažili nějaký takový zážitek jako lidé, kteří jsou dnes v Dubaji a okolních zemích, tak by se na válku na Ukrajině dívali úplně jinak,“ konstatoval Fico.

Další špatnou zprávou podle něj je, že válka na Blízkém východě zpomaluje průjezd tankerů s ropou přes Hormuzský průliv, na který má Írán přímý vliv a přes který proudí asi čtvrtina světové produkce ropy. Pokud se vezme v potaz válka na Blízkém východě a ruská agrese na Ukrajině dohromady, znamená to podle Fica pro dodávky ropy na Slovensko velký problém. Problém, z něhož viní především Ukrajince, neboť je přesvědčen, že by mohli pustit ruskou ropu na Slovensko přes ropovod Družba, kdyby chtěli. Podle Fica nelze vyloučit ani to, že Slovensko postihne nedostatek pohonných hmot.

„To je důsledek toho, když si velcí a silní hráči dělají, co chtějí. Je to absolutní rozklad světového pořádku. Je to něco, co, pokud neskončí v nějakém rozumném čase, tak můžeme nejen některé regiony světa, ale celý svět dostat do neštěstí,“ poznamenal Fico s tím, že se obává tvrdé reakce Íránu. Podle slovenského premiéra nezbývá než doufat, že se tato válka nerozšíří do dalších koutů světa.

