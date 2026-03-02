Vitásková: Oslovili mě s kandidaturou na Hrad. Mysl většiny lidí neřídí mozek

V roce 2028 nás čekají prezidentské volby. V uplynulých týdnech se objevily v médiích první spekulace, kdo by měl být kandidátem. Co na tyto kandidáty říkáte? Stále více se objevuje, aby budoucí hlavou našeho státu byla žena. Uvažujete znovu o kandidatuře, přestože jste minulou volbu vzdala? Vyzval vás někdo, abyste se prezidentské volby zúčastnila?
Tyto spekulace jsem nečetla, takže nevím, o kom se psalo. Jen bych dodala, že rozhodně nejsem mladá, pohledná, a dokonce ani ne tak chytrá, jako Danuše Nerudová, pokud byla uvedena mezi zájemci.
Ano, byla jsem oslovena.
Vy nečtete tak důležité úvahy, kdo by mohl být kandidátem na prezidenta? A co čtete?
Opravdu jsem to nezaznamenala, a tudíž nečetla. Pro mě je důležitý vývoj teď na Středním východě, útok na Irán, účast Izraele a USA. Tomu se věnuji hodně a zajímám se o podrobné zprávy ze světových medií. To považuji za opravdovou hrozbu a sleduji napjatě další vývoj. Také to, jak reagují naši politici.
A jak podle vás reagují naši politici?
To si každý občan může zjistit sám a porovnat s ostatními státy. Je to smutné období celosvětového politického vývoje s dopadem nejen na bezpečnost, ale rovněž na hospodářství v celém světě. Nemusím zdůrazňovat, co je to Hormuzský průliv. Dopad do energetiky, inflaci, ceny ropy, a tak dále. A s tím vším prohloubení hospodářské krize, kterou již tak je Evropa zasažena.
Jak vnímáte v tomto kontextu dění na Ukrajině, Venezuele, Kubě?
Asi se nebudete divit. Ale to vše podrobně vnímám. U toho čtu knihy, ale především knihy píšu. Knihy od Robina Cooka mám velmi ráda. Nyní jsem ale dočetla knihu, jejíž autor není znám. Jmenuje se 2024 aneb útěk z Unionie. Kniha mě zaujala nejen tím, že NO NAME autora jsem se snažila rozluštit právě přečtením textu – podotýkám, že se mi to podařilo asi jen částečně. Děj knihy nás vrhá do dnešní doby, možná krátké budoucnosti.
Připomíná mi to Čapkovu knihu R.U.R. V té době mi připadala jako těžce fantastická a nemožná, a nyní ji plně s odstupem mnoha desetiletí chápu. Stejné to je i u zmíněné knihy 2024 aneb útěk z Unionie. Očekáváte, že se objeví světlo v tunelu, že takto svět dopadnou nemůže. Že záchrana je na vesnici? Někde? A ona je pouze v nás, našem myšlení a zastavení destrukce mysli a hodnot. Kniha je pro náročné čtenáře, a rozhodně nesouhlasím s autorem, kdy na obalu knihy je uvedeno „Vyděsí, ale rozesměje“. Mě nerozesmála, ani vlastně nevyděsila. Přijala jsem ji jako skutečnost, že takto je již většina lidi zpracována a mozek není ten orgán, který jejich mysl řídí. Kniha má rovněž krásné, alespoň pro mě, řádkování a velká písmena.
Další knihou, kterou jsem v uplynulém období přečetla, je kniha, Jana Kazíka Hamižnost. Poutavý příběh z naší doby, dokresluje situaci asi nejen v našem státě. Situaci obyčejných lidí, kteří se marně domáhají práva a spravedlnosti. Jak občan je hříčkou mocných, nikoliv účastník života a právoplatný občan ve společnosti.
To vypadá, že jste přestala sama psát?
Ne, stále píši. Poslední kniha Kulak, my všichni jsme vinni, která vyšla v závěru loňského roku je důkazem toho, jak moc se lidé bojí si přiznat, že každý z nás nese kousek viny na tom, co se dělo, jaká zvěrstva se na lidstvu páchala a jaká se páchají stále.
Udivilo mě, že mnozí čtenáři se snažili vyvinit, že oni ne, oni přece nemohou nic změnit. A přestože ji kniha místy komická, tak je podle jejich názoru velmi brutální. Musím jen dodat, že není brutální, je to skutečnost, je to vzpomínka muže, který to se svými přáteli prožil a přežil. Měli by to číst i mladí, kteří jsou přesvědčení, že nic takového se nemohlo stát. Ale stalo se. Že nic takového se nemůže zopakovat, ale děje se to…
Nyní mám rozepsanou knihu s pracovním názvem Narcis. Podotýkám, že to není o zahradničení, ale o jevu, kterému česky říkáme Narcistická porucha osobnosti, která zachvátila nejen naši společnost. Narcismus přerostl do takové míry, že je nezdravým vývojem ničícím bezohledně nejen osobní vztahy.
A kdy tato kniha, tedy s pracovním názvem „Narcis“ vyjde?
Bude to určitě v letošním roce.
