MHMP: Finanční vypořádání hospodaření záchranné služby bez výhrad

Finanční vypořádání hospodaření za uplynulý rok se uskutečňuje každoročně za účasti zástupců zřizovatele, tedy hlavního města, a vedení záchranné služby. Cílem je ověřit, že jsou veřejné prostředky využívány účelně, hospodárně a v souladu s jasně stanovenými pravidly pro příspěvkové organizace.
„Naši záchranáři pomáhají Pražanům každý den přímo v ulicích města a jejich zátěž v posledních letech narůstá. Jen v loňském roce řešili rekordních 146 000 událostí. O to více mě těší opakované potvrzení toho, že veřejné prostředky záchranná služba vynakládá odpovědně, s cílem ještě zvýšit dostupnost poskytované péče pacientům a také zlepšit podmínky pro výkon této mimořádně náročné práce,“ říká Alexandra Udženija, náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast sociálních věcí a zdravotnictví.
„I letošní finanční vypořádání potvrzuje, že pražská záchranka hospodaří odpovědně a transparentně. Právě stabilní hospodaření je jednou z klíčových, byť méně viditelných, podmínek fungování záchranné služby i důvěry zřizovatele a veřejnosti. Těší nás dlouhodobá podpora města, která nám umožňuje záchrannou službu soustavně rozvíjet a rozšiřovat i spektrum poskytované péče podle potřeb metropole,“ dodává Petr Kolouch, ředitel Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy.
ZZS HMP v loňském roce hospodařila s rozpočtem ve výši 1,260 mld. Kč, kdy největší položku ve výši cca 73 % z celkového ročního rozpočtu představují osobní náklady na zaměstnance.
V loňském roce záchranná služba například nasadila do provozu 25 nových sanitních vozů Volkswagen Crafter, dokončila rozsáhlé úpravy své největší základny v ulici 28. pluku a kompletně zrekonstruovala dispečink, který dnes patří k nejmodernějším pracovištím svého druhu v České republice i Evropě. Záchranka také navýšila počet vozů své vlastní akutní zdravotnické dopravní služby a rozšířila vozový park o speciální evakuační vozidlo nebo speciál Grenadier pro zásahy v náročném terénu.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.