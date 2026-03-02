MHMP: Finanční vypořádání hospodaření záchranné služby bez výhrad

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy (ZZS HMP) úspěšně absolvovala finanční vypořádání za uplynulý rok. Jedná se už o desáté hodnocení hospodaření v řadě, které organizace pod svým současným vedením obhájila bez výhrad Magistrátu hl. m. Prahy.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Budova Nové radnice, sídla pražského magistrátu

Finanční vypořádání hospodaření za uplynulý rok se uskutečňuje každoročně za účasti zástupců zřizovatele, tedy hlavního města, a vedení záchranné služby. Cílem je ověřit, že jsou veřejné prostředky využívány účelně, hospodárně a v souladu s jasně stanovenými pravidly pro příspěvkové organizace.

„Naši záchranáři pomáhají Pražanům každý den přímo v ulicích města a jejich zátěž v posledních letech narůstá. Jen v loňském roce řešili rekordních 146 000 událostí. O to více mě těší opakované potvrzení toho, že veřejné prostředky záchranná služba vynakládá odpovědně, s cílem ještě zvýšit dostupnost poskytované péče pacientům a také zlepšit podmínky pro výkon této mimořádně náročné práce,“ říká Alexandra Udženija, náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast sociálních věcí a zdravotnictví.

„I letošní finanční vypořádání potvrzuje, že pražská záchranka hospodaří odpovědně a transparentně. Právě stabilní hospodaření je jednou z klíčových, byť méně viditelných, podmínek fungování záchranné služby i důvěry zřizovatele a veřejnosti. Těší nás dlouhodobá podpora města, která nám umožňuje záchrannou službu soustavně rozvíjet a rozšiřovat i spektrum poskytované péče podle potřeb metropole,“ dodává Petr Kolouch, ředitel Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy.

ZZS HMP v loňském roce hospodařila s rozpočtem ve výši 1,260 mld. Kč, kdy největší položku ve výši cca 73 % z celkového ročního rozpočtu představují osobní náklady na zaměstnance.

V loňském roce záchranná služba například nasadila do provozu 25 nových sanitních vozů Volkswagen Crafter, dokončila rozsáhlé úpravy své největší základny v ulici 28. pluku a kompletně zrekonstruovala dispečink, který dnes patří k nejmodernějším pracovištím svého druhu v České republice i Evropě. Záchranka také navýšila počet vozů své vlastní akutní zdravotnické dopravní služby a rozšířila vozový park o speciální evakuační vozidlo nebo speciál Grenadier pro zásahy v náročném terénu.

