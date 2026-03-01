Záchrana Čechů z Blízkého východu. Babiš oznámil detaily

01.03.2026 21:37 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Vicepremiéři Karel Havlíček (ANO) a Petr Macinka (Motoristé) ve dvou televizních diskusích nezávisle na sobě oznámili, že se kabinet ANO, SPD a Motoristů bude zabývat i případnými repatriačními lety českých občanů z Blízkého východu. Vedle svých vicepremiérů se mimo televizní kamery k repatriačním letům vyjádřil i předseda vlády a šéf ANO Andrej Babiš.

Záchrana Čechů z Blízkého východu. Babiš oznámil detaily
Foto: Hans Štembera
Popisek: Vláda představila hospodářskou strategii Česko: Země pro budoucnost 2.0

Anketa

Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?

96%
2%
2%
hlasovalo: 63284 lidí
Situace na Blízkém východě zůstává napjatá. Ve Spojených arabských emirátech, v Ománu či v Izraeli teď čekají stovky až tisíce Čechů na to, kdy se dostanou domů. V regionu je značně omezená letecká doprava. Kvůli americko-izraelským úderům na Írán.

Prý se do akce potenciálně chystají i letouny CASA, bude-li třeba je nasadit. Macinka oznámil, že Česko má k dispozici i jiné letouny, případně může na přesunu občanů do střední Evropy spolupracovat i se slovenskou vládou. I když zdůraznil, že Česko má v této otázce víc možností než Slovensko.

Mgr. Petr Macinka

  AUTO
  místopředseda vlády
Anketa

Líbilo se vám, jak Macinka diskutoval na konferenci v Mnichově?

97%
2%
1%
hlasovalo: 28354 lidí
K repatriačním letům se vyjádřil i český premiér Andrej Babiš.

„Jsme připraveni okamžitě vyslat repatriační lety do Egypta pro naše občany v Izraeli, pokud by se rozhodli odcestovat a museli se přesunout autobusem. Letecký prostor nad Izraelem je uzavřen. Letecká evakuace přes Spojené arabské emiráty, Omán a další země Blízkého východu aktuálně není možná. Letecký prostor je nad těmito zeměmi uzavřen. Situaci průběžně sledujeme a jsme v kontaktu s partnery, velvyslanci těchto zemí a leteckými společnostmi,“ napsal Babiš na sociální síti Facebook.

Ing. Andrej Babiš

  ANO 2011
  předseda vlády
Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte s názorem, že americko-izraelská operace v Íránu skončí brzy?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

