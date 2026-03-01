Babišova špatná zpráva pro fanoušky ČT. Celý rozhovor již zítra

01.03.2026 18:02 | Rozhovor
autor: Radim Panenka

Koncesionářské poplatky pro ČT a ČRo skončí prvního ledna příštího roku. Definitivně. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz to říká premiér Andrej Babiš. Interview přineseme v pondělí ráno a nyní nabízíme krátkou ukázku.

Babišova špatná zpráva pro fanoušky ČT. Celý rozhovor již zítra
Foto: Hans Štembera
Popisek: Předseda vlády Andrej Babiš

Vláda Andreje Babiše koncesionářské poplatky zruší, žádný ústup od této programové priority se nekoná. ParlamentnímListům.cz to v rozhovoru potvrdil předseda vlády. 

Anketa

Schvalujete útok USA a Izraele na Írán?

9%
91%
hlasovalo: 2611 lidí

„Poplatky zrušíme, to platí. Nezapomeňte, že minulá vláda ČT a ČRo poplatky navýšila, takže dostali asi 1,5 miliardy navíc, přestože nejdřív veřejně ministr Baxa slíbil, že poplatky navyšovat nebudou. Sedmnáct členských států EU platí veřejnoprávní média přímo ze státního rozpočtu, není to nic neobvyklého, tady to ale opět vykreslují jako nějaké ohrožení demokracie,“ kroutí hlavou Babiš. 

Připomíná, že řada dalších zemí Evropy také už koncesionářské poplatky nemá. „Ve Švédsku, Dánsku, Belgii a dalších zemích je taky ohrožena demokracie? Samozřejmě je to obrovská hloupost a zase jen manipulace. Měli jsme zrušení koncesionářských poplatků v programu, se kterým jsme vyhráli volby, takže je zrušíme a nahradíme financováním z rozpočtu, protože cokoliv jiného by byl podvod na naše voliče,“ konstatuje jednoznačně premiér pro ParlamentníListy.cz.

Odmítl tvrzení Milionu chvilek pro demokracii, že vláda na základě jejich tlaku z této priority ustoupila. „Ne, od ničeho jsme neustoupili. Lidé nebudou od 1. ledna 2027 platit koncesionářské poplatky. Tečka,“ opakuje šéf vlády a hnutí ANO.

Pokud jde o zpravodajství České televize, podle Babiše není všechno špatně. Na druhou stranu jasně uvádí, že hlavně tamní publicistické redakce si myslí, že je premiér jejich podřízený a má je poslouchat. 

„Dával jsem teď rozhovor redakci ekonomických událostí a bylo to bez problému. Jenže v ČT jsou vybraní redaktoři, kteří jsou garancí antibabišismu a útoků na nás. To jsou hlavně ty různé publicistické redakce. Teď nedávno se mi stal další příklad. Přestože už nemám s Agrofertem nic společného, jedna redaktorka se mě zase na tuto firmu vyptávala. Když jsem jí řekl, aby se léčila z antibabišismu, ti samozvaní obránci novinářské etiky začali nadávat, co jsem si to dovolil. Zapomínají, že oni nejsou nějací nadlidé. Nejsem jejich podřízený, budu si říkat, co chci, a je mi úplně jedno, jak to budou komentovat,“ sděluje Andrej Babiš.

Celý rozhovor s premiérem naleznete na serveru ParlamentníListy.cz v pondělí ráno. Co všechno v něm najdete?

  • Reakci Andreje Babiše na výzvu jeho předchůdce Petra Fialy, aby nová vláda změnila názor a začala finančně přispívat do muniční iniciativy pro Ukrajinu.
  • Exkluzivní informace o tom, jaká česká média dostávala velké peníze od vlády Petra Fialy.
  • Kdo všechno má v České republice vliv a jak to změnit.
  • Co vláda podnikne ve vztahu k politickým neziskovkám, které často mají přístup do škol, kde ovlivňují názory a myšlení dětí.
  • Jak chce nová vláda podpořit nízkou porodnost.
  • Zda skutečně za pár let skončí v České republice výroba elektřiny z uhlí, přestože nemáme adekvátní náhradu.

Ing. Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • předseda vlády
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Konec černého uhlí v ČR: Zločin vlády minulé, lenost té současné
Premiér Babiš: Íránský jaderný program a podpora terorismu jsou nebezpečím i pro nás
Jste jako Fialovci, slyšel Babiš od občana. Může za to Izrael
Babiš a Macinka vystoupili k Íránu. Ozval se i Fiala

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , Česká televize , koncesionářské poplatky , média , vláda , rozhovor s premiérem

Váš názor? (Hlasovalo 9 čtenářů)

Jak hodnotíte článek?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Petr Macinka byl položen dotaz

Jak přesně tedy bude ten spor vyřešen?

V tomto článku píšete o vyřešení sporu s Polskem, ale už ne konkrétně. Můžete být konkrétní a sdělit to řešení? https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Ministr-Macinka-Hrozna-je-ta-Babisova-vlada-ja-vim-68-let-stary-spor-vyresen-787162

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Návyky poškozující slinivku břišníNávyky poškozující slinivku břišní Jedlá soda významně pomáhá při léčbě chronických zánětůJedlá soda významně pomáhá při léčbě chronických zánětů

Diskuse obsahuje 30 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Je to velmi dobrá zpráva , Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskusesathene , 01.03.2026 18:35:29

|  6 |  0

Další články z rubriky

Babišova špatná zpráva pro fanoušky ČT. Celý rozhovor již zítra

18:02 Babišova špatná zpráva pro fanoušky ČT. Celý rozhovor již zítra

Koncesionářské poplatky pro ČT a ČRo skončí prvního ledna příštího roku. Definitivně. V rozhovoru pr…