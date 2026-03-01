HZS: Kynologové cvičili v Západních Tatrách, zaměřili se na pachové práce i sutinové vyhledávání

02.03.2026 7:23 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Vve slovenském Zuberci a v oblasti Roháčské doliny v Západních Tatrách konalo instruktážně metodické zaměstnání (IMZ) kynologů HZS ČR.

HZS: Kynologové cvičili v Západních Tatrách, zaměřili se na pachové práce i sutinové vyhledávání
Foto: HZS ČR
Popisek: logo Hasičského záchranného sboru České republiky

Výcvik probíhal ve spolupráci s Oblastním střediskem Horské záchranné služby Západní Tatry a navázal na dlouhodobou odbornou spolupráci obou složek. Hlavním cílem akce bylo prohloubit odbornou připravenost kynologů HZS ČR, rozšířit jejich dovednosti v oblasti pachových prací v horském prostředí a posílit součinnost při vyhledávání pohřešovaných osob ve vysokohorském terénu i v sutinách. Výcviku se zúčastnili kynologové Záchranného útvaru HZS ČR a z HZS hlavního města Prahy, Libereckého, Jihomoravského, Zlínského kraje a Kraje Vysočina, celkem třináct příslušníků a třináct psů.

„Specifické klimatické a terénní podmínky Západních Tater představují pro psy i jejich psovody náročné prostředí. Právě schopnost pracovat v takových podmínkách je ale klíčová pro udržení jejich všestrannosti a připravenosti na reálné zásahy v různých typech terénu,“ uvedl vedoucí skupiny kpt. Mgr. Petr Klega ze Záchranného útvaru HZS ČR.

Výcvik probíhal kombinovanou formou. V úvodu se kynologové připravovali na sutinových trenažerech v obcích Povina, Martin a Banská Bystrica. Následně se přesunuli do horského terénu Západních Tater, kde procvičovali vyhledávání osob v rozsáhlém a členitém terénu včetně topografie a organizace pátracích akcí. Součástí programu je také teoretický blok přednášek Horské záchranné služby Slovenské republiky a společné vyhodnocení jednotlivých cvičných situací.

Tyto situace organizátoři navrhli tak, aby co nejlépe simulovaly reálné podmínky nasazení, a to jak při pátrání po pohřešovaných osobách ve volném terénu, tak při mimořádných událostech se zřícenými konstrukcemi. Pro případ nepříznivých sněhových podmínek byl připravený i alternativní scénář výcviku na sutinovém trenažeru v Turanech.

Instruktážně metodické zaměstnání je součástí systematické přípravy kynologů HZS ČR na nasazení při pátracích akcích v České republice i při případné mezinárodní pomoci. Důraz se při něm neklade jen samotný výkon psa, ale také na koordinaci zásahu, bezpečnost zasahujících a efektivní spolupráci s ostatními složkami.

Článek obsahuje štítky

cvičení , hasiči , kynologie , HZS , TZ

