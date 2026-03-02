Rakety z Běloruska? Macinka čelil dotazu, který opravdu nečekal

02.03.2026 15:17 | Reportáž
autor: Jakub Vosáhlo

Pokud má redakce Novinek informaci, že nám hrozí útok od Běloruska, tak si dělám poznámku, já tuto informaci nemám. Těmito slovy zodpověděl ministr zahraničí Petr Macinka jeden z dotazů tiskové konference vlády. Současně vysvětlil, jak to bylo s nedělní tiskovou konferencí ministerstva, za kterou se část internetu posmívá jeho tiskovému mluvčímu.

Rakety z Běloruska? Macinka čelil dotazu, který opravdu nečekal
Foto: Jakub Vosáhlo
Popisek: Tisková konference po jednání vlády

Po pondělním zasedání Bezpečnostní rady státu premiér Andrej Babiš (ANO) oznámil, že vláda rozhodla o vyslání repatriačních letů pro české občany z Blízkého východu kvůli eskalaci konfliktu po útocích na Írán. Armádní airbus odlétá z Prahy do egyptského Šarm aš-Šajchu, kde vyzvedne občany, kteří se přesunuli z Izraele. Druhý airbus zamíří do jordánského Ammánu. Do ománských měst Maskat a Salála ráno odletěla čtyři letadla společnosti Smartwings. Pokud zůstanou volná místa, nabídne je Česko i Slovákům. Pro občany v Dubaji je podle Babiše bezpečnější zůstat na místě než riskovat přesun do Ománu.

Ministr zahraničí Petr Macinka na tiskové konferenci po navazujícím jednání vlády reagoval na dotaz, že si někteří turisté stěžují na nedostatečné a pomalé informace v systému Drozd, kterým s nimi v krizových situacích komunikuje Ministerstvo zahraničí. Macinka uvedl, že chápe, že v nejisté době jsou lidé nervózní a mají obavy, ale také platí, že v mimořádné situaci musí i stát hledat řešení a konat tak, aby se dokázal postarat o co největší počet občanů. Upozornil, že ministerstvo už několik posledních týdnů vydávalo varování, že v regionu Blízkého a Středního východu se může bezpečnostní situace dramaticky zhoršit, a také podotkl, že v systému Drozd, do kterého by se teoreticky měl hlásit každý turista v oblasti, bylo v sobotu přihlášeno asi osm stovek lidí, teď jsou jich čtyři tisíce a další stále přibývají. Takže stát ani neví, kolik lidí musí řešit. Přesto však platí, že se bude snažit postarat o každého, kdo je v systému. 

Občany v oblasti tedy poprosil o trpělivost. „Teleportovat je bohužel nemůžeme. Většina lidí se do evakuace nežene. Tam, kde se nacházejí, je to pro ně nejbezpečnější. Cesta je méně bezpečná než pobyt v místech, kde funguje protivzdušná obrana a jsou poblíž krytů,“ sdělil Macinka.

A vyzval, že by se měli přihlásit do systému Drozd i lidé, kteří tak dosud neučinili. „Pokud tam nejsou, nevíme o nich,“ objasnil ministr.

Opozici dojímá i to, že na obloze jsou mraky

Dotazy novinářů směřovaly nejprve na premiéra, kromě bodů z programu vládního hlasování také na aktuální dění ve světě. 

Andrej Babiš mimo jiné mluvil o tom, že chce změnit vyšetřování veřejných zakázek na Ministerstvu obrany, které by měly být podřízeny NCOZ.

Po odchodu premiéra přišly ještě dotazy redaktorů serveru Novinky.cz na ministra zahraničí Petra Macinku. Zajímalo je, zda vláda vzhledem k dramatické mezinárodní situaci ve světě nebude reagovat zvýšením obrany před hrozbami v regionu, jako jsou Rusko nebo Bělorusko. 

Představa raketového útoku z Běloruska ministra Macinku zaujala, doposud prý o této hrozbě neslyšel, ale informace z redakce Novinek si, jak uvedl, poznamená.

Další dotaz stejné redakce směřoval na nedělní dění, kdy tiskovou konferenci Ministerstva zahraničí absolvoval pouze mluvčí resortu, který ji příliš nezvládl. Kromě posměchu části českého internetu došlo i na výtky politické konkurence, třeba europoslankyně Danuše Nerudové. 

Posměch sklidil nejistý tiskový mluvčí Adam Čörgő, který si musel vyslechnout, že je jistě protekčním nominantem Institutu Václava Klause, ačkoliv se jedná o kariérního mluvčího, který v tiskovém odboru Černínského paláce působil už za Jana Lipavského, kdy se podílel třeba na projektu Prokremelské pohádky. 

 

 

Petr Macinka svou neúčast vysvětlil, že v té době právě probíhala videokonference ministrů zahraničí EU. Přijde mu pozoruhodné, že i z toho se snaží někteří dělat politiku. „Dojímá mě opozice, kterou dojímá i to, že na obloze jsou mraky,“ poznamenal.

A nakonec redaktorovi Novinek řekl, že ona tisková konference v Černínském paláci byla na přání novinářů, a kdyby bylo po jeho, tak by do redakcí pouze rozeslal tiskovou zprávu a nic nepořádal. „Novináři nemají nárok na informace, kdykoliv si zamanou,“ skončil ministr zahraničí.

Zdroje:

https://cnn.iprima.cz/videa/tiskova-konference-po-jednani-bezpecnostni-rady-statu-1

https://twitter.com/FTrojan/status/2028234213862801598?ref_src=twsrc%5Etfw

Článek obsahuje štítky

Babiš , Drozd , evakuace , Írán , Blízký východ , Macinka , repatriace

