Nic nepožadujte, pořád se omlouvejte. Z Estonska radí Rusům, kteří mají rádi Západ. Přišly i výhrůžky

„Několik PR rad pro ruské liberály. Za prvé přestaňte být tak zahledění do sebe. Nemluvte o ‚Marshallově plánu‘ pro Rusko, když ti, kteří by ho zaplatili, denně čtou zprávy o nových zvěrstvech na Ukrajině. Nevyhrožujte nám hrozivými scénáři, co se s námi stane, když vám finančně nepomůžeme. Tomu se říká vydírání. Nikdo nemá rád, když ho někdo vydírá,“ vzkazuje ruské opozici.

Místo toho by prý liberální Rusové měli projevit lítost nad ruskými zločiny. „‚To jsme nebyli my‘ nefunguje. Odsuzujte válku proti Ukrajině. Vždy a kdykoli, když něco napíšete nebo řeknete,“ tvrdí Ilves a má na mysli i ruské dějiny.

Some PR advice for Russian liberals: (a thread)



1. Stop being so self-absorbed. Don’t talk about a “Marshall Plan” for Russia when those who would pay for it read daily accounts of new atrocities in Ukraine



2. Don’t call Westerners Nazis when they do want Russians to travel 1/n — toomas ilves a.k.a. @toomas_ilves@mastodon.social (@IlvesToomas) November 22, 2022

help you financially. It’s called blackmail or extortion. No one likes being extorted.



4. Do show some responsibility and contrition for Russian crimes. “It wasn’t us” doesn’t work when we all know the #1 liberal called Georgians “rats” and justified the annexation of Crimea 3/n — toomas ilves a.k.a. @toomas_ilves@mastodon.social (@IlvesToomas) November 22, 2022

„Odsuzujte staletí násilí, imperialismu a kolonizace sousedů Ruska a prohlašte, že chápete, že tato historie ukládá zvláštní povinnost jakémukoli budoucímu Rusku. Dokola prohlašujte, dokud tomu sami nezačnete věřit, že Rusko nemá žádné zvláštní nároky jako země. Že vaše kultura, jakkoli byla kdysi skvělá, vás neomlouvá ani vám nedává žádnou zvláštní pravomoc,“ apeluje na ruskou opozici, aby konečně opustila myšlenku Ruska jako velmoci.

Podle bývalého estonského prezidenta také neplatí liberály omílaná teorie, že Versailleská smlouva po první světové válce, ve které Německo prohrálo, umožnila Hitlerův vzestup. „Nevytahujte důkladně zdiskreditovanou středoškolskou dějepisnou teorii, že Versailleská smlouva vedla k Hitlerovi. To byl jen německý PR trik. Její autor, sám Keynes, později litoval, že ji obhajoval,“ reaguje Ilves na nářky Rusů, že jim západní sankce znemožní patřit v budoucnu do civilizovaného světa.

7. Do state over and over until you begin to believe it yourself that Russia has no special claims as a country.



8. That your “culture”, great as it once was does not exculpate you nor does it give you any special dispensation (cc: governments of Germany and France). 5/n — toomas ilves a.k.a. @toomas_ilves@mastodon.social (@IlvesToomas) November 22, 2022

„Pochopte, že vaše cesta k přijetí do rodiny civilizovaných národů, které jsou brány vážně, bude dlouhá a kamenitá. Bude neustále kontrolována a nejpečlivěji sledována právě těmi, které jste nejvíce utlačovali,“ píše Ilves a znovu se vrací ke steskům, že si ruští liberálové zaslouží západní pomoc.

„Uvědomte si, že na světě je řada zemí větších než Rusko, které se nikdy nedopustily tak strašlivých zločinů, jaké spáchali Rusové na svých sousedech. Zaslouží si více pozornosti i pomoci než vy,“ dodává Ilves s tím, že musejí Rusové také opustit zakořeněnou myšlenku, že v minulosti „trpěli více než kdokoli jiný“.

„Co děláte nebo jste dělali vy sami sobě, je vaše věc. Co jste udělali všem ostatním, počínaje Japonci přes všechny vaše hranice až po Finsko, je naše věc. A ať se vám to líbí, nebo ne,“ má jasno Ilves.

of civilized nations that are taken seriously will be long and rocky. It will be scrutinized constantly and probably most carefully followed precisely by those you have oppressed the most.



11. Do understand the world has numerous countries larger than Russia that have never 7/n — toomas ilves a.k.a. @toomas_ilves@mastodon.social (@IlvesToomas) November 22, 2022

…yourselves is your business. What you have done to everyone else, from the Japanese, all the way around your borders up to Finland, is ours. And like it or not but those who have not experienced your crimes will end up have less of a say than those who have.



13. Realize 9/n — toomas ilves a.k.a. @toomas_ilves@mastodon.social (@IlvesToomas) November 22, 2022

Rusové si prý také musejí uvědomit, že než započne jakákoliv ekonomická západní pomoc ve stylu Marshallova plánu, musí být zcela obnovena poválečná Ukrajina. „Budete se muset na tomto úsilí podílet, aniž byste do toho mohli mluvit a budete se muset aktivně podílet na zadržení a předání všech vašich tisíců válečných zločinců, od těch nejnižších až po ty nejvyšší. A to za plné účasti ukrajinských vyšetřovatelů a policie. Na vaší půdě a při prohledávání vašich záznamů,“ píše rezolutně Ilves.

„Všechny výše uvedené podmínky budou muset být splněny, pokud chcete ‚Marshallův plán‘. Je čas postavit se čelem k tvrdým faktům a odpovědnosti, protože my, kteří budeme muset platit za jakýkoli ‚plán‘, odpovědnost chápeme. Pokud se vám to nelíbí, vždy je tu konkurenční poválečná politika USA, kterou vetoval FDR, známá jako Morgenthauův plán. Najděte si ji,“ vzkazuje na závěr s odkazem na kontroverzní plán, podle kterého se mělo poválečné Německo v roce 1945 přeměnit na agrární stát, tak aby již nikdy nemohla z jeho území vzejít žádná válka.

Time face up to the hard cold facts of responsibility as we who will have to pay for any “plan” understand responsibility.



If you don’t like it there’s always the rival US Post-War policy, which was vetoed by FDR, known as the Morgenthau Plan. Look it up.



Finis — toomas ilves a.k.a. @toomas_ilves@mastodon.social (@IlvesToomas) November 22, 2022

