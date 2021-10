Nic vám nedáme. Pekarová hned po volbách začala štěkat na Babiše a vyhrožovat mu

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová se v rozhovoru pro Český rozhlas Plus vyjádřila k nadcházejícím vyjednáváním o postech ve Sněmovně. „O funkcích ve Sněmovně jednat budeme, se všemi kluby, které jsou ve Sněmovně, a určitě tady v tomto našem přístupu budeme féroví, na druhou stranu pokud mohu předjímat, tak pokud Andrej Babiš nebude respektovat to, že nemá šanci sestavit vládu a bude i nadále trvat zarputile na tom, co zatím vypouští do médií, že on chce jednat a on chce vlastně de facto říká, že chce rozbít tu naši deklarovanou dohodu a podobně, tak to zohledníme,“ sdělila Pekarová Adamová.

Úvodem se Pekarová Adamová vyjádřila k hospitalizaci hlavy státu. „Je to samozřejmě komplikace celého povolebního vývoje, ale já bych chtěla v první řadě popřát panu prezidentovi uzdravení. Zároveň bych si velmi přála, a tlačíme na Kancelář prezidenta, abychom měli jasno v tom, jak závažný stav prezidenta je. A nechceme opravdu žádné detailní informace o diagnóze a podobné věci, ale chceme jasnou informaci, zda pan prezident bude v následujících týdnech jednání schopen vést,“ sdělila Pekarová Adamová, že prezident musí svolat jednání Poslanecké sněmovny a musí pověřit premiéra. „Informaci o zdravotním stavu prezidenta si tak zaslouží nejen politická scéna, ale hlavně občané,“ dodala Pekarová Adamová.

Vzhledem ke zdravotnímu stavu prezidenta republiky by mohlo mimo jiné dojít z ústavy k tomu, že nového premiéra by mohl pověřovat nový předseda Sněmovny. Bude si koalice Spolu nárokovat post předsedy Sněmovny? „Já to považuji za zcela logické ve chvíli, kdy jsme vítězi voleb, tak rozhodně tady není v úvaze, že bychom tento post, takto klíčový post, mohli postoupit, jak se občas spekulovalo – už v sobotu jsem to, myslím, zaznamenala, že by tím, kdo by byl osloven, mohl být někdo z hnutí ANO, nebo že si to nárokuje i současný předseda pan Vondráček. Je to jednoznačně naším záměrem. Tuto funkci budeme určitě chtít pro koalici Spolu,“ sdělila Pekarová Adamová, která se však nechtěla pouštět do spekulací, že by právě ona mohla být předsedkyní Sněmovny.

Prezident Zeman před volbami avizoval, že pověří sestavením vlády lídra vítězné strany či hnutí, nikoliv koalice. To by tak měl být premiér Andrej Babiš, jenž však se svým hnutí ANO nemá dostatek mandátů pro vyslovení důvěry vládě. Předpokládá Pekarová Adamová, že bude Babiš pověřen? „I kdyby se k tomu mělo případně schylovat, tak si myslím, že v tomto sehrává důležitou úlohu i sám Babiš natolik, že vidí a ví, že nemá příležitost a nemá šanci být v těchto jednáních o budoucí vládě úspěšný. A tudíž předpokládám, respektive k tomu i vyzýváme, že kdyby se k tomu schylovalo a pan prezident by tento postup dodržel, jak jej avizoval, tak aby jej odmítl. Opravdu není v zájmu České republiky a jejích občanů, abychom se tady teď potýkali s nějakou politickou krizí, která se potáhne několik týdnů, možná měsíců, kdy nebudeme mít legitimní vládu, protože ta vláda prostě nemůže vzniknou, a to deklarujeme zcela jasně i v tom memorandu,“ podotkla Pekarová Adamová s tím, že je to tedy i na premiéru Babišovi.

„Zda se bude chovat sobecky a řešit jen svůj vlastní zájem, což dělal doteď velmi častokrát, nebo jestli trošku potlačí právě tu svoji osobnost, svůj zájem a dá konečně na první místo Českou republiku, její občany,“ dodala Pekarová Adamová.

Hnutí ANO má v Poslanecké sněmovně 72 mandátů, ještě více než koalice Spolu. Jaká role podle Pekarové Adamové má být hnutí ANO přisouzena? „O funkcích ve Sněmovně jednat budeme, se všemi kluby, které jsou ve Sněmovně, a určitě tady v tomto našem přístupu budeme féroví, na druhou stranu pokud mohu předjímat, tak pokud Andrej Babiš nebude respektovat to, že nemá šanci sestavit vládu a bude i nadále trvat zarputile na tom, co zatím vypouští do médií, že on chce jednat a on chce vlastně, de facto říká, že chce rozbít tu naši deklarovanou dohodu a podobně, tak to zohledníme,“ sdělila rázně Pekarová Adamová.

