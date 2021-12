Niedermayer vysvětloval divákům ČT, že zelený deal v pohodě zvládneme. Už i Kroužková dost pochybovala...

Green Deal jako šance, nebo hrozba? Názory na to, co pro českou ekonomiku bude znamenat evropská Zelená dohoda, se významně liší. Její dopady kritizuje také prezident Zeman a přidal se i premiér Fiala. „Byl bych nejraději, kdyby se ty emoce trochu zklidnily,“ reagoval v pořadu Interview ČT24 na výhrady k balíčku Fit for 55, který má vést ke snížení emisí o 55 % do roku 2035, Luděk Niedermayer (TOP 09), europoslanec, ekonom a bývalý viceguvernér ČNB. Podle něj prý přejít na elektroauta nebude pro Čechy problém.

Niedermayer by se přikláněl k tomu, aby se našly jiné cesty k řešení. „Já nemám rád zákazy, ale bylo by dobré, aby ti, co říkali, že by se to takto dělat nemělo, řekli namísto toho, jak by se to udělat mělo,“ prohlásil poslanec Evropského parlamentu, že Fit for 55 koneckonců vychází z jednomyslného rozhodnutí členských zemí, že Evropa sníží emise do roku 2030 o 55 procent. „Proto je zde balíček opatření, se kterým se máme k 55 procentům dostat,“ připomněl, co odsouhlasila minulá vláda.

Sílí však obavy, co bude s auty, s automobilkami či s lidmi v automobilovém průmyslu. Kolik navíc budou taková elektroauta stát a zda při pohledu na dnešní energetickou krizi bude vůbec v budoucnu dostatek elektřiny. Rok 2035 není tak daleko pro tak dramatickou změnu.

Podle Niedermayera je ale naopak času dostatek, s okamžitým koncem aut na benzín to tak horké nebude: „To není za chvíli, to je za velmi dlouhou dobu. A s auty, která jsou dnes na silnicích, nebo která si lidé třeba v roce 2034 koupí a budou spalovací, tak s nimi budou prostě jezdit tak dlouho, jak uznají za vhodné. Jeden z důležitých cílů ale je, že po roce 2035 se už nebudou prodávat auta, která budou zatěžovat klima,“ snaží se vysvětlit europoslanec.

Moderátorka Barbora Kroužková poznamenala, že řada lidí nebude mít na elektroauta ani za 15-20 let. „Je to pro ně průmyslová revoluce pozpátku, obávají se, že auta budou pro boháče. Nakonec Grean Deal způsobí, že se rozdělíme na kasty, které si něco dovolit mohou, a něco ne,“ hovořila k politikovi hlasem obyčejného lidu.

Niedermayer tento pohled důrazně odmítl, elektroauta prý budou dostupná: „Určitě ne, určitě takhle to nebude,“ zarazil moderátorku. „A to už jen proto, že většina lidí zabývající se výzkumem automobilového průmyslu říká, že už kolem roku 2025-2027 se cenově srovnají auta na baterie s auty se spalovacími motory. Auta na baterie budou provozně výrazně levnější,“ tvrdí.

Kroužková jen vytřeštila oči a nevěřícně se otázala: „A vy tomu věříte?! Vy tomu věříte, když dnes je nákup nového elektroauta pro běžného Čecha drahá věc, nejlevnější nás přijde na 14 průměrných platů,“ zdůraznila. Opět zmínila slova premiéra Fialy, že rok 2035 „je to nepřijatelné“.

A Niedermayer na to: „Já bych byl úplně nejraději, kdyby se ty emoce trochu zklidnily. Jsem opravdu přesvědčen, že ty prognózy o tom cenovém vyrovnání jsou prognózami správnými, a že k tomu opravdu dojde.“

„Moje preference by byla nejít k tomu cestou příkazu a zákazu, ale jen se obávám, že ti, kteří teď říkají ‚nechme to otevřené a umožněme spalovací auta‘, nedomýšlejí všechny ty důsledky. A sice, kolik by stál provoz takových aut, dále jak by to ovlivnilo poptávku po čisté elektřině, která je k tomu třeba, a které zřejmě budeme mít ještě dlouho docela málo,“ vyprávěl Niedermayer.

Právě zvážení všech těchto důsledků, podle jeho slov, vedlo k tomu, že se Evropská komise přiklonila k variantě, že tato možnost zkrátka otevřena nebude. Je však prý klidně možné, že po jednání členských zemí a europoslanců se tato varianta znovu otevře.

