Nikdo vám nebude věřit... Skutečné informace o táboře v Letech

Německý překladatel, novinář a publicista působící v Praze Markus Pape v roce 1997 sepsal o táboře v Letech u Písku knihu, kterou nazval „A nikdo vám nebude věřit“. Před psaním knihy se po tři roky věnoval studiu dobových pramenů a hovořil s desítkami vězňů, kteří táborem prošli. Táboru v Letech se věnuje také kniha „Historikové a kauza Lety“ z roku 1999.

V těchto knihách se lze dočíst, že tábor v Letech byl zřízen nařízením vlády ještě před druhou světovou válkou, dokonce ještě před zrodem nacistického Protektorátu Čechy a Morava. Tábor vznikl 2. března 1939. Fakticky však začal tento tábor fungovat až v roce 1940, tedy v době, kdy už Evropou tekly proudy krve. Podobných táborů po celém území Protektorátu existovaly desítky.

„Vězni, kteří byli nazýváni ‚chovanci‘, byli zařazováni do tříd. 3. třída byla přidělována při příchodu. Za dobré chování byl vězeň přeřazen do 2. třídy, a při dosažení 1. třídy a uplynutí 3 měsíců byli propouštěni. Vězni do tábora zpravidla přicházeli z výkonu trestu ve vězení a pobyt v pracovním táboře je měl uvyknout na práci před úplným propuštěním. Pokud internovaný měl nějaké kázeňské nebo pracovní přestupky, tak se mu nezlepšovala třída a pobyt v táboře se mu prodlužoval, takže někteří trestanci dosáhli až šestiměsíčního pobytu. Vězni pracovali na výstavbě silnice, na polích a v lese po celém okolí tábora. Do tábora docházel smluvní lékař z blízkého okolí a vážnější případy byly převáženy do nemocnice v Písku,“ lze se dočíst ve zmíněných knihách.

V červenci roku 1942 se však tábor mění z pracovního na sběrný tábor pro Romy. V srpnu 1942 do tábora dorazila první větší skupina Romů. Během několika dnů počet Romů umístěných v táboře několikanásobně překročil kapacitu tábora. V důsledku toho žili lidé zde umístění ve velmi nuzných podmínkách. Navíc se mezi zadrženými rychle rozšířily nemoci. V prosinci 1942 v táboře řádila epidemie tyfu. Okupační správa tábora řešila situaci mimo jiné tím, že poslala lidi zde umístěné na smrt do Osvětimi. V srpnu 1943 byl tábor v Letech u Písku uzavřen.

autor: mp