Nová čísla: SPD nahání Starosty, Babiš lepší, než celá vláda

ANO se dočkalo nárůstu tří desetin procentních bodů oproti předešlému měření, které bylo zveřejněno minulý týden. Babišovo hnutí by tak podle průzkumu STEM pro CNN Prima News získalo 75 mandátů.

Koalice Spolu by dnes dostala o desetinu procentního bodu více než před týdnem, podpořilo by ji 19,9 % voličů. Oslabení v hodnotě půl procentního bodu zaznamenalo hnutí STAN, které by nyní volilo 11,3 % voličů. Spolu by tak obsadilo 46 a STAN 24 křesel. Strany současné vládní koalice by tak dohromady volilo 31,2 procenta lidí. Babišovo ANO je tudíž o dvě desetiny silnější než celá současná čtyřkoalice, která ale v posledních týdnech zaznamenává mírný růst.

„U hnutí ANO se potvrzuje mírné oslabení z několika posledních týdnů. Od začátku roku se ANO pohybovalo mezi 33 a 36 procenty, kdežto nyní by získalo ‚pouze‘ 31 %. Hnutí přesto zůstává hlavní silou politické scény a je neohroženo v pozici lídra opozičních hlasů se široce rozkročenou voličskou základnou. Z překryvu potenciálů vyplývá, že o část voličů ANO se může ucházet několik uskupení (hlavně SPD, Motoristé sobě a Stačilo!),“ uvádí STEM.

Podpora koalice Spolu v průběhu března sílí. „V aktuálním modelu, stejně jako v minulém týdnu, činí 20 %. Od začátku roku se jejich podpora pohybovala mezi 16 až 20 %,“ dodává STEM. Podpora STAN se od začátku roku pohybuje mezi 10 až 13 %.

SPD posiluje díky konsolidaci sil

Posílila SPD Tomia Okamury, která půjde do voleb s podporou hnutí PRO, Trikolora a Svobodní – aktuálně by získalo 10,7 % voličských hlasů. „V aktuálním modelu STEM by v novém, spolupracujícím formátu získalo podporu téměř 11 % a díky konsolidaci hlasů v této části voličského spektra by od minulého modelu posílilo o necelé dva procentní body,“ hlásí STEM. SPD a jeho spojenci by získali 23 poslaneckých křesel.

Piráti mírně rostli, jejich podpora však kolísá

Mírný růst zaznamenali i Piráti, které by volilo 6,8 % voličů, což je o procentní bod více než při minulém měření. Piráti však ve voličských preferencích dosahují rozkolísaných výsledků. „Pozice Pirátů tak zůstává nadále velmi nejistá, varovné je zejména, že mají oproti loňskému roku významně menší jádro voličů,“ uvádí STEM. Piráti by získali 11 mandátů.

Motoristé mají šanci na dvanáct křesel

Oproti předešlému výzkumu si o půl procentního bodu pohoršili Motoristé sobě, získali by 6,2 % hlasů. Celkově strana okolo Petra Macinky a Filipa Turka za březen posílila. „V modelu STEM udržují zisk nad šest procent, přesto oproti svým dosud nejlepším číslům z půli března mírně zaostávají. Strana si nadále pomalu buduje stabilnější voličskou základnu,“ informuje STEM. V Poslanecké sněmovně by podle průzkumu usedlo celkem 12 poslanců Motoristé sobě.

Do Sněmovny by se dostalo i Stačilo!

Uskupení Stačilo! by se do Poslanecké sněmovny dostalo s 5,7 % hlasů. „Podpora hnutí od začátku roku oscilovala mezi pěti a sedmi procenty. Stabilitu jejich výsledku nad pěti procenty zřejmě dodává pevné a etablované jádro voličstva KSČM, která je hlavní silou hnutí,“ uvádí STEM. Za Stačilo! by v dolní parlamentní komoře sedělo devět poslanců.

Do Poslanecké sněmovny by se v tuto chvíli nedostaly strany SOCDEM (3,6 %), Zelení (2,2 %) a hnutí Přísaha (1,8 %).

