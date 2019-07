Novináři jsou předpojatí. Tak je vidí voliči Donalda Trumpa, které zpovídal Čech

Anýž na úvod říká, že zvlášť ve Washingtonu, baště demokratů, se teď už třetím rokem cítí jako okupovaní na svém území. Oslavy dne nezávislosti toto prý jen připomenou. Trump se prý musel vzdát plánů na velkolepou vojenskou přehlídku, ale přesto se prý chystá velká podívaná. „Nad lidmi přelétne Air Force One i supermoderní vojenské stroje F-35 z armádní základny Fort Stewart v Georgii přivezli k vystavení tanky Abrams i obrněné transportéry Bradley.“ Anketa Chcete předčasné volby? Ano 17% Ne 83% hlasovalo: 818 lidí

Což prezident Trump potvrdil i na Twitteru:

People are coming from far and wide to join us today and tonight for what is turning out to be one of the biggest celebrations in the history of our Country, SALUTE TO AMERICA, an all day event at the Lincoln Memorial, culminating with large scale flyovers of the most modern..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4. července 2019

....and advanced aircraft anywhere in the World. Perhaps even Aircraft One will do a low & loud sprint over the crowd. That will start at 6:00P.M., but be there early. Then, at 9:00 P.M., a great (to put it mildly) fireworks display. I will speak on behalf of our great Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4. července 2019

Redaktor pak popisoval, jak prezidentovo „tango s novináři“, popsané jako „šlapete si na nohy, i se přetlačujete, ale ve výsledku vás to vzájemné smýkání tak nějak baví,“ přebírají i jeho voliči. „Jsou skeptičtí, nedůvěřiví a možná si do vás i rýpnou. Během předvolebních shromáždění třeba bučí a skandují ‚CNN sucks‘ (CNN smrdí).“ Ale v rozhovorech prý hlavně testují, zda vůči nim novinář chová předsudky, které předpokládají.

Jeden z nich prý přijel na motorce Harley Davidson a prohlásil, že ví, kde je Praha, že se tam chce podívat, až půjde do důchodu. Co dělá, ale nechtěl Anýžovi říct se slovy: „A to už ti právě neřeknu, co já vím, co jsi zač, třeba jsi nějaký demokratický špion nebo si ze mě někde na webu budeš dělat legraci.“ Demokraty prý dříve volil na přání otce a Clinton podle něj byl dobrý prezident. A o Trumpovi říká: „Má nevymáchanou pusu, ale kdybych já byl prezident, tak bych mluvil stejně, jako normální lidi.“ A proč volil Trumpa? „Obama a Hillary chtěli Američanům šáhnout na zbraně.“ A hned dodává, že je „hodnej kluk“ a nestřílí lidi na ulicích.

I další Trumpův příznivec tuší, že takové jsou předsudky novinářů: „Nestřílím lidi, nebiju ženu, máme čtyři děti.“ Trumpovi prý věřil jako „byznysmenovi, který ví lépe než politici, co dělat“ a připisuje mu i zásluhu za to, že se jeho výplata zvedla o 50 dolarů měsíčně.

Celý článek ZDE

Psali jsme: Setkání Trumpa s Kimem. Došlo i na šarvátku Zákaz Trumpa. Podporujete ho? Tak mlčte! Publicista je ohromen. Toto se děje v komunitě milovníků pletení a háčkování Americký prezident Trump překvapil úplně všechny. Vkráčel do KLDR USA a Rusko prý zahájily jednání o velmi důležitém dokumentu, prozradil Putin

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: kas