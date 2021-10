O čem se mám bavit s agrobaronem Babišem? „Ministr Válek“ odmítl poradu. Neměl dělat

reklama

Končící premiér Andrej Babiš (ANO) chtěl nadcházející protikoronavirová opatření koordinovat s budoucí vládou a nabídl post ministra zdravotnictví po Adamu Vojtěchovi expertovi na zdravotnictví z TOP 09 Vlastimilu Válkovi. Válek tuto nabídku odmítl a uhodil na odcházejícího premiéra, že rozehrává další politickou hru.

„Už to, že premiér Babiš vzbuzuje ve veřejnosti pocit, že se nás snaží vtáhnout do debaty s odbornými komisemi, je naprostá lež. Chce nás vtáhnout do debaty s politiky ANO... Ale o čem se mám bavit s právníkem Vojtěchem, s agrobaronem Babišem?“ vypálil Válek v rozhovoru pro server Seznam Zprávy. Ve vládě s StBákem prý sedět nebude.

Válek zdůraznil, že končící kabinet Andreje Babiše koronavirus od srpna neřeší. „Za mě totálně neřeší řízení epidemie, kašlou na to a chtějí nám to zdravotnictví předat v co nejhorším stavu. Já pro to nemám jiné vysvětlení,“ pokračoval v palbě Válek.

Stávající vláda měla podle Válka občany víc motivovat k očkování, protože jedinou ochranou proti nemoci covid-19 je očkování. Pro rizikové pacienty i třetí dávkou. Očkovat se nedaří především v Moravskoslezském kraji. A to je podle Válka problém. A pokud to nepůjde jinak, bude třeba vyhlásit lokální opatření v daném kraji, ale ne v celé republice.

Válek by si podle svých vlastních slov promluvil s odborníky na Ministerstvu zdravotnictví, ale on tam prakticky žádné nevidí. Debatoval by s nimi o situaci i o uznávání protilátek. Až se stane ministrem, hodlá o tom debatovat s Vojtěchem Thonem, Rastislavem Maďarem a dalšími.

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jenže Babiš si to nedal líbit a přešel do protiútoku.

„Přestaňte nás urážet, pane Válku. My Vás zvali na Radu pro zdravotní rizika. Vybízím ke spolupráci. K debatě s odborníky. Bez politiky. Vy ale nechcete a s tím vaším AntiCovid týmem publikujete jen bezobsažné strategie. Vláda proto zítra rozhodne o dalších opatřeních, i bez vás,“ nebral si servítky odcházející předseda vlády.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Končící ministr zdravotnictví Vojtěch se přidal.

„Poskytli jsme AntiCovid týmu podklady už ve čtvrtek. Tým Ministerstva zdravotnictví je připravený dodat další data a informace hned. Naším úkolem je vyřešit epidemii. Covid nezná politickou příslušnost. Tato prohlášení vypadají spíše, že se bojíte přijmout odpovědnost,“ zaznělo od ministra.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA BPP



ministr zdravotnictví Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Mezitím sociolog Daniel Prokop předložil pravděpodobnému příštímu ministrovi zdravotnictví Válkovi nepříjemná fakta.

„Doufám, že (asi) budoucí ministr chápe, že 900 lidí na JIP stojí cca 50 milionů denně, loni při tomto počtu umíralo 100-150 lidí denně, je omezená další péče, poklesne prevence rakoviny atd., je spontánně či řízeně zavřená velká část ekonomiky. Fakt tento přístup musíme opakovat?“ zeptal se.

