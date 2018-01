O prsa! Nejnovější čísla hlasu lidu v souboji Zeman - Drahoš. A nejdůležitější je, že...

Blesk Zprávy přináší průzkum agentury Phoenix Research. Podle něj není ještě vůbec nic rozhodnuto. Šance stávajícího prezidenta Miloše Zemana a jeho protikandidáta Jiřího Drahoše na vítězství jsou téměř vyrovnané. I když Jiří Drahoš má přece jen o něco lepší vyhlídky, že se nakonec stane českou hlavou státu. V tuto chvíli je 37 procent lidí odhodláno volit Drahoše. Zemanovi je nakloněno 35,6 procenta dotázaných. Rozdíl mezi oběma kandidáty se pohybuje v rámci statistické chyby.

„Aktuální měření voličských preferencí ukazuje, že ještě není rozhodnuto o vítězi prezidentského klání 2018 – celých 27,4 procenta dotázaných voličů váhá a doposud se nerozhodlo o své volbě v rámci dvojice postupujících, mezi Milošem Zemanem a Jiřím Drahošem,“ říká ředitel agentury Phoenix Research Jan Kubáček.

Co nakonec rozhodne? To, kdo nakonec zvládne zmobilizovat vic voličů. Jiří Drahoš kvůli tomu vyrazil do krajů. Za voliči vyjela také jeho žena Eva, která se pokusí získat co nejvíc lidí na stranu svého manžela. Podle Jana Kubáčka by však mohly rozhodnout televizní debaty, na které se může dívat nemalé množství občanů. Na tom, že mohou rozhodnout televizní debaty se s Kubáčkem shoduje i Karel Komínek z Institutu politického marketingu.

Podle Komínka se Zeman předvedl v plné síle už v prvním kole a teď se bude muset snažit udržet tempo. Nesmí dovolit, aby se voliči z prvního kola rozhodli zůstat doma. Navíc by měl získat i některé z občanů, kteří v prvním kole zůstali doma. V prvním kole se prezident odmítal zúčastňovat prezidentských debat a dopředu hlásil, že nebude chodit ani do debat v kole druhém. Jenže po sečtení hlasů z prvního kola změnil názor a začal volat po uspořádání napřed jedné až dvou debat, a nakonec požaduje uspořádání dokonce čtyř debat.

autor: mp