O techniky se firmy perou už dnes. Kritický nedostatek se očekává v leteckém průmyslu

Tak například společnost United Airlines, která patří se sedmi stovkami letadel k největším leteckým společnostem na světě, chce v příštích několika letech přijmout více než 7 000 techniků letecké údržby. „Přestože nevyžadujeme vysokoškolské vzdělání, bylo pro naši společnost nalezení kvalifikovaných mechaniků značnou překážkou,“ uvedla Kate Gebo, výkonná viceprezidentka společnosti United Airlines. Aby firma rozšířila okruh potenciálních kandidátů, začala pořádat vlastní interní školicí program, který byl zpočátku k dispozici stávajícím zaměstnancům, ale brzy bude otevřen i zájemcům z řad široké veřejnosti. „Cílem této náborové kampaně je nejen vyřešit současný nedostatek, ale také zabránit budoucímu nedostatku vzhledem k tomu, že značná část techniků společnosti United Airlines se blíží důchodovému věku,“ dodala Kate Gebo.

Se stejnými obavami se do budoucnosti dívá také společnost Boeing, která odhaduje, že v celém segmentu letectví bude do roku 2041 potřeba 610 tisíc techniků. Podle nedávno zveřejněné zprávy společnosti Oliver Wyman již v roce 2023 bude chybět až 18 tisíc techniků, v roce 2027 to bude dokonce 47 tisíc techniků. A to jsou čísla, která by již mohla zásadním způsobem ovlivnit provoz a ziskovost leteckých společností. Hlavní příčinou je odchod tzv. „generace boomerů“ do důchodu.