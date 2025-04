ODS už není pomoci. Strana rozhodila už i zastánce Ukrajiny

Už tři roky se ve sněmovně debatuje o dětském certifikátu. Tento speciální výpis z rejstříku trestů by měl doživotně zakázat práci s dětmi pachatelům závažných trestných činů. Na návrhu se shodli opoziční i vládní poslanci včetně ministra spravedlnosti Blažka. Novela je aktuálně před druhým čtením.

Na poslední chvíli do procesu schvalování zasáhla trojice poslanců ODS v čele s Markem Bendou. Podle nich by zápis pro pachatele neměl být doživotní a navrhují návrat k jednomu z pracovních návrhů zákona, který by práci s dětmi zamezoval pouze na 5 až 30 let podle výše trestu.

„Každý odsouzený má nějakou zkušební dobu, po kterou se musí osvědčit, je více hlídán. Jakmile by spáchal opakovaný trestný čin, byl by v recidivě. Pokud ale za deset let nic dalšího neprovede, mělo by se na něj dívat jako na člověka, který se dokázal se svým problémem vypořádat,“ uvedl Benda v rozhovoru pro Český rozhlas Radiožurnál.

„Jsem přesvědčen, že certifikát tak, jak je zaveden, bude skutečně potenciálním vyřazením ze společnosti, protože záznam si můžete vyžádat sám. Vždycky tu budou organizace, které po žadatelích o práci budou tento certifikát chtít. A v něm bude uvedeno, že nesmí pracovat s dětmi. Automaticky tak bude podezřelý z toho, že je pedofil...“ tvrdí Benda.

Benda je pro svůj přístup kritizován ze všech stran, nechápe to ani šéfredaktor Reflexu Martin Bartkovský, podle nějž si ODS před volbami opravdu kope vlastní hrob. „Marek Benda se v rámci boje za ‚práva pedofilů a násilníků učit naše děti‘ chystá shodit celou novelu trestního zákoníku. Vlastní straně. Jejich novelu. Jen aby neprošel dětský certifikát. Tohle patří mezi ty priority SPOLU do konce tohoto období? Za to by mělo ANO dávat metály,“ uvedl Bartkovský.

Marek Benda se v rámci boje za “práva pedofilů a násilníků učit naše děti” chystá shodit celou novelu trestního zákoníku. Vlastní straně. Jejich novelu. Jen aby neprošel dětský certifikát.



Tohle patří mezi ty priority SPOLU do konce tohoto období? Za to by mělo ANO dávat metály. — Martin Bartkovský (@bartkovskym) April 1, 2025

ODS následně přispěchala s odpovědí, že návrh populisticky tlačí STAN a také s podivným vysvětlením, že třeba fotbalový trenér, který je odsouzen za rvačku, by po odpykání trestu měl mít právo dále pracovat s dětmi.

„Pane Bartkovský, dovolte nám uvést věci na pravou míru. To, co píšete, tak úplně pravda není. Spíše to není pravda vůbec. Marek Benda se nesnaží nic shodit, nic takového není v plánu. A to ani v případě, že by měl projít dětský certifikát tak, jak ho tlačí STAN – tedy populisticky,“ píše ODS na síti X.

Nikdo v ODS prý rozhodně nechce rušit tresty ani chránit pachatele. „Ale vylučovat každého navždy ze společnosti, bez ohledu na to, co přesně spáchal, kdy, v jakém věku a jak se změnil, není ochrana dětí. Je to nebezpečný experiment,“ tvrdí najednou ODS, ačkoliv řada jejích ministrů včetně Blažka nebo Jany Černochové návrh podpořila.

A přišel i zajímavý příklad, že i opilí a agresivní lidé by měli mít právo pracovat s dětmi. „Ti, kteří ublížili dětem, se k dětem vrátit nemají. Ale ne každý, kdo spáchá trestný čin, je do konce života nebezpečný pro děti. Nebavíme se tady o pedofilech – ti k dětem samozřejmě nepatří – ale bavíme se tady třeba o fotbalovém trenérovi, který opilý někoho zmlátil před hospodou – ten totiž dostane taky celoživotní zákaz práce s dětmi,“ překvapuje ODS.

Dětský certifikát prý dokonce ohrožuje základy právního státu. „Trvale cejchovat člověka bez možnosti nápravy prostě není spravedlnost. Dětský certifikát má chránit děti, ne vytvářet skupinu lidí, kteří už nemají co ztratit. I pachatel se má mít šanci napravit. Jinak ohrožujeme nejen bezpečnost celé společnosti, ale i samotné základy právního státu,“ píše účet ODS na síti X.

Pane Bartkovsky, dovolte nám uvést věci na pravou míru.



To, co píšete, tak úplně pravda není. Spíše to není pravda vůbec. Marek Benda se nesnaží nic shodit, nic takového není v plánu. A to ani v případě, že by měl projít dětský certifikát tak, jak ho tlačí STAN – tedy… — ODS (@ODScz) April 1, 2025

Podle Bartkovského jsou to ale nesmysly a zmíněný příklad fotbalového trenéra je třešnička na dortu. „ODS mi dost arogantně podsouvá věci, co v těch návrzích nejsou. Když pominu, že dávat jako příklad ideálního fotbalového trenéra někoho, kdo se rve opilý před hospodou, je úplně mimo, tak ignorují fakt, že třeba k policii lidi v minulosti odsouzeni za sex. násilí nemohou,“ reaguje Bartkovský.

Neplatný je podle něj argument, že by dětský certifikát vyřadil lidi ze společnosti. „ALE TĚM LIDEM BY TO JEN ZNEMOŽNILO PRACOVAT S DĚTMI. Práce s dětmi není lidské právo. Můžete dělat cokoli. Jen se prostě k dětem nepřiblížíte. Máme desítky případů, kdy ti lidé mladistvého pohlavně zneužili/znásilnili a po uplynutí podmínky/mírného trestu, jak je u nás zvykem, páchali sexualizované násilí dál. Pokud je toto skutečně oficiální stanovisko ODS, pak té straně není pomoci,“ dodává Bartkovský.

ODS mi dost arogantně podsouvá věci, co v těch návrzích nejsou. Když pominu, že dávat jako příklad ideálního fotbalového trenéra někoho, kdo se rve opilý před hospodou, je úplně mimo, tak ignorují fakt, že třeba k policii lidi v minulosti odsouzeni za sex. násilí nemohou. A také… https://t.co/1CDnOPRMUn — Martin Bartkovský (@bartkovskym) April 1, 2025

