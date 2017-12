Obnažená prsa a bradavky. Reakce na čerstvou fotografii Emmy Smetany s moderátorkou Drtinovou trvala 26 minut

Drtinová od roku 1993 působila v České televizi v redakci zpravodajství, kde moderovala a spoluvytvářela několik pořadů: podle Wikipedie šlo o Zprávy, Debatu nebo „21“, osm let byla také parlamentní zpravodajkou. Do srpna 2013 uváděla Interview ČT24 a také večerní zpravodajský pořad Události, komentáře. V květnu 2014 spolu s moderátorem Veselovským a s editorem Janem Rozkošným založila projekt DVTV, který dodává videoobsah pro Bakalovu firmu Economia a pro jeho online deník Aktuálně.

Právě videa z tohoto webu Drtinová často publikuje na svém profilu na Facebooku. Reakce jsou leckdy velmi kritické. „Podívejte se do zrcadla a dejte si facky – ale pořádné, skáčete lidem do řeči, propagujete zloděje. FUJ,“ uvádí jedna z nich. „Špína Drtinová – páchne Sörösovými penězi, konečně jako celá havloidní pakáž, která nenávidí ryze českého prezidenta, jeho voliče považují za plebs. Pracují ve prospěch svého ‚dobrého bydla‘, proti zájmům vlastní země,“ konstatuje další. „Paní Drtinová... co k Vám dodat. Jste DNO,“ mínil muž s přezdívkou Mike Bezbolestný. Podobných názorů je na moderátorčině profilu mnoho.

Nutno dodat, že se tam nachází i celá řada pozitivních reakcí a vzkazů. Drtinová však na jediný z nich nereagovala.

Jejím posledním „postem“, jak se nazývá uveřejnění příspěvku na Facebooku, byla nedělní fotografie, kde vedle ní najdeme třeba moderátorku Smetanu nebo výše zmíněného moderátora Veselovského. I zde našly ParlamentníListy.cz velice drsný názor. „Smetanová je naivní, z Novy odešla, protože nepochopila, že za peníze musí poslouchat, co jí zaměstnavatel říká, a teď se nechá vydržovat Bakalou? Ptám se: za co? Pan Veselovský a paní Drtinová jsou profesionálové, ale jednostranně zaměření. Ta by spíš ukázala obnažená ňadra i bradavky, než si přiznala, že Bakala okradl tisíce lidí a zdekoval se do USA a Švýcarska. DTTO E. Smetana.“ Ani zde nebyla jakákoli reakce.

Mimochodem, DVTV v ročníku 2016 ankety Křišťálové Lupy získala Cenu popularity a zvítězila i v kategorii Zpravodajství, dříve obsazované serverem iDNES.cz.

Fotografie pod článkem pochází z oficiálního profilu Daniely Drtinové. V reakcích zmíněn i TENTO článek naší redakce.

Tehdy šlo o rozhovor moderátorky DVTV Smetany a rockera Aleše Brichty, jenž se odehrál v sobotu 21. října. Ten již na stránkách DVTV nenajdete. Dopátrat se k němu nemůžete ani na internetu, neboť byl vždy po pár dnech stažen s odkazem na autorská práva. V čem je ten rozhovor tak zajímavý? Emma Smetana po volbách točila rozhovor ve chvíli, kdy si zpěvák Aleš Brichta šel zakouřit ven před štáb SPD. Bez představení na něj chrlila otázky typu: „Vy jste Aleš Brichta? Co tady děláte? A co jste dělal před tím?“ Když se na DVTV za rozhovor dočkali kritických komentářů od uživatelů, rozhodli se rozhovor smazat.

autor: Tomáš A. Nový