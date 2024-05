Donalda Trumpa sice soud v New Yorku odsoudil ve všech bodech obžaloby v kauze uplácení pornoherečky Stormy Deniels, ale bývalý prezident může podle všeho zůstat v klidu. Je sice prvním prezidentským kandidátem v USA, který byl odsouzen za vážný zločin. Ale jeho případný návrat do Oválné pracovny to prý spíš neohrozí. Ať už stávající prezident Joe Biden říká cokoli.

reklama

Newyorkský soud sice Trumpa uznal vinným, že uplatil pornoherečku Stormy Deniels, aby pomlčela o jejich aféře, ale podle serveru listu Los Angeles Times toto odsouzení pro Trumpa v cestě do bílého domu mnoho neznamená. Mnoho voličů nad tím prý jen pokrčí rameny.

„Jakkoli senzační jsou obvinění, která pramenila z utajovaných plateb vyplacených herečce ve filmu pro dospělé, mnoho voličů bude na rozhodnutí manhattanské poroty reagovat pokrčením ramen,“ napsal server amerického listu Los Angeles Times.

Trump prý může zůstat poměrně v klidu až do dne voleb a tvrdit, že proces byl nespravedlivý a politicky motivovaný. Což ostatně dělá celou dobu.

„To byla ostuda,“ řekl, když odcházel od soudu. „Byl to zmanipulovaný soudní proces s konfliktním soudcem. ... To udělala Bidenova administrativa, aby zranila politického protivníka. Skutečný verdikt vynese lid 5. listopadu,“ řekl Trump s odkazem na den voleb.“ List však upozornil, že pro Trumpovo tvrzení neexistují žádné důkazy.

Anketa Koho budete volit v eurovolbách? Vládní stranu či hnutí 2% Opozici zastoupenou v Poslanecké sněmovně 27% Opozici bez zastoupení v Poslanecké sněmovně 69% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 9911 lidí

Podle newyorských zákonů mají Trumpovi právníci 30 dní na podání odvolání a šest měsíců na podání informací na podporu odvolání.

A pokud nakonec Trump v prezidentských volbách vyhraje a stane se prezidentem, má podle serveru amerického deníku velkou šanci vyhnout se vážnému trestu.

„Tato obvinění nezmizí, ale pokud se Trump stane prezidentem, může nařídit ministerstvu spravedlnosti, aby tyto dva federální případy zastavilo. Někteří úředníci ministerstva spravedlnosti mohou odmítnout splnit tyto rozkazy, ale čerstvě inaugurovaný prezident pravděpodobně bude schopen najít – nebo jmenovat – někoho, kdo bude ochotný splnit jeho přání,“ napsal Los Angeles Times s tím, že během Trumpova prezidentství se soudní procesy proti němu minimálně zpomalí a pokud odslouží celé funkční období, bude mu 82 let.

K vítězství prý Trump dospěje tím spíš, že jeho voliči jsou silně loajální. Sám Trump se tomuto fenoménu divil. „Mohl bych stát uprostřed Páté Avenue a někoho zastřelit a neztratil bych žádné voliče, ano?“ řekl v roce 2016. „Je to jako neuvěřitelné.“

Fotogalerie: - Klidný i bojovný Jerevan

Řada republikánů se po vylovení verdiktu porotou postavila za Trumpa.

„Dnes je ostudný den v americké historii,“ uvedl předseda Sněmovny reprezentantů republikán Mike Johnson v připraveném prohlášení. „Bylo to čistě politické cvičení, nikoli právní.“

Senátor Lindsey Graham, další Trumpův spojenec, předpověděl, že proces „obrovsky obrátí proti demokratům“. „Očekávám, že tento případ bude po odvolání zvrácen,“ dodal.

Sám Trump použil verdikt k získání darů od příznivců. „Jsem politický vězeň!“ prohlásil v e-mailu a příspěvku na sociálních sítích. Ale nebyl uvězněn, vrátil se do svého bytu v Trump Tower.

Britský The Telegraph upozornil, že odsouzení je pro Trumpa problém. Kdyby mohl ohlásit vítězství u soudu, dárci by se mu podle listu jen hrnuli. Přilákalo by to pravděpodobně i nerozhodnuté voliče. Tuto výhodu všakTrump na svou stranu nezíská. Naopak na něm ulpí skvrna odsouzení.

Podle The Telegraph by přesto vládnoucí demokraté neměli jásat.

„Pan Biden nyní čelí dilematu, jak reagovat na výsledek soudu. Hluboké politické rozdělení země verdikt jen dále zhoršil. Jeho vedoucí spolupracovníci pečlivě diskutovali o tom, zda by měl prezident označovat svého oponenta za usvědčeného zločince, protože si byli vědomi toho, že explicitní hledání politické příležitosti v případu by mohlo mít opačný účinek.

Psali jsme: „Rusové ztratili tisíc vojáků za den, 465 tisíc celkem.“ Tvrdí Britové. Po lopatkách a došlých střelách Gruzie: Čtyři a půl milionu lidí, dvacet pět tisíc neziskovek. Co skutečně stojí v „ruském zákoně“ Clinton. Albrightová. Pohrůžka. Jeffrey Sachs odhalil, co nakonec končí Ukrajinou Profesor z Harvardu u Lipovské: Jak mocné finanční skupiny prodávají svou ideologii

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama